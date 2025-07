El funcionario también aprovechó para aclarar que todos los diputados y representantes de corregimiento lo llaman diariamente. “ Todos me llaman y yo les contesto ”, indicó.

“Malamente pueden decir que yo llame a alguien para presionarles... por allí anda un señor Vigil que dice que yo le boté a la mujer, yo no he botado a nadie, que no se haga la víctima”, expresó.

El contralor reveló que él tiene currículum y dosieres que le entregaron de los diputados que hablan mal de él hoy “pidiéndole nombramiento para esposas, sobrinas... no hay problema, yo lo voy a divulgar”, insistió.