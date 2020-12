En imágenes: una muestra que destaca el potencial humano

La empresa de responsabilidad social Impacta presentará desde hoy y hasta el 10 de diciembre la exhibición virtual de fotografías denominada 'Bold Beauty Project'. Cedida

La discapacidad es un concepto complejo que ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, gracias a los avances de los movimientos, organizaciones y entidades que trabajan para visibilizar esta realidad, se han superado los paradigmas centrados en las dificultades dando un giro positivo a esta realidad.

A fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en el entorno social, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Con motivo de este homenaje, Impacta, una empresa de responsabilidad social empresarial presentará, desde hoy y hasta el 10 de diciembre, la exhibición virtual de fotografías 'Bold Beauty Project' en la cual se presentarán historias personales e inspiracionales de siete mujeres con discapacidad y condiciones, que busca transformar la discapacidad en belleza por medio de fotografías.

“Bold Beauty Project, llegó a Panamá el año pasado por primera vez a través de Impacta. Se trata de un programa que solo se había hecho en Estados Unidos durante siete años seguidos y nosotros la volvimos internacional al traerlo al país”, comentó a La Estrella de Panamá, Sabrina Naimark, directora de Impacta y coordinadora de la exhibición.

Desde esta perspectiva, Naimark aseguró que la idea es conectar a esas siete mujeres con fotógrafos para que cada una responda a la pregunta: ¿Qué significa la belleza para tí?

“La idea es brindar la oportunidad a mujeres que viven con obstáculos a diario y que pese a su condición e historia de vida son modelos de sus propias vidas y son inspiración para las demás personas”, resaltó.

“Hoy a las 7:00 de la noche vía Zoom se llevará a cabo la inauguración; hablaremos del proyecto que lanzamos el año pasado y daremos a conocer las modelos de este año con sus fotógrafos. Así que a partir del 4 y hasta el 10 de diciembre cada modelo será protagonista de su propia historia”, mencionó la directora de Impacta.

Un ejemplo

Daniella Torrijos Fernández, una mujer que llegó al mundo de manera prematura y con complicaciones, hoy es toda una profesional, un ejemplo a seguir y una de las modelos de 'Bold Beauty Project'.

Para Daniella, hija del expresidente Martín Torrijos y de su esposa Vivian Fernández de Torrijos, es alegría y orgullo ser parte de esta iniciativa que ayudará a otras personas a seguir adelante y a no desmayar frente a las dificultades, pues a pesar de los desafíos que la vida le ha impuesto, “con mucha voluntad y fuerza” ha tenido una vida feliz.

A través de su blog, Daniela comparte información sobre calidad de vida a través de la práctica de ejercicios, meditación, nutrición, así como temas de actualidad.

“Mi sueño es tener una emisora de radio, saber un poco más del mundo de la comunicación, como las entrevistas”, confiesa.

“Con esta exhibición de fotografías queremos motivar a todos en la sociedad a ver lo que realmente significa la belleza. Que la gente deje de llevarse por lo que ve y por estereotipos, y que todos como país nos unamos con la convicción de que, aunque somos diferentes, todos nos necesitamos, y al ser un país inclusivo seremos una mejor sociedad”, expresó Naimark.

“Estamos felices de que con este proyecto las modelos hayan cumplido sus sueños compartiendo sus historias en una fotografía; la verdadera belleza de la discapacidad va más allá de lo que uno ve. Habla de la felicidad, pasiones, metas, logros y miedos de la persona, valores y sentimientos que no se pueden expresar con palabras. Cuando a una persona con discapacidad le toca enfrentarse a un obstáculo, termina fortaleciendo otras habilidades y sueños”, enfatizó.

“Las discapacidades y condiciones que se reflejan como obstáculos se pueden superar. El reto para el resto de la población que no tiene discapacidad es ver más allá de la discapacidad, no juzgar por lo que uno ve sino por lo que uno es como ser humano, eso es valor humano. No juzgar por lo que no pueden hacer, sino por las otras cosas que sí pueden hacer”, compartió Naimark.

Además, “para mí es difícil ver el trato que le da la sociedad a las personas con discapacidades y condiciones por desconocimiento y miedo a no saber reaccionar. Pero es algo que tenemos que prepararnos para afrontar”, reconoció.

Se trata de un programa que solo se había desarrollado en Estados Unidos durante siete años. Cedida

La directora de Impacta añadió que cada día hasta que termine la exhibición habrá un conversatorio con la modelo y el fotógrafo, y contarán con siete representaciones artísticas que cuentan la historia de cada modelo por medio de la danza, el arte y la música.

Estrategias para 2030

De acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,000 millones de personas –alrededor del 15% de la población mundial– tienen alguna forma de discapacidad.

Por si fuera poco, las previsiones indican que esa cifra aumentará como consecuencia del envejecimiento de la población y de la creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles.

Aunque las personas con discapacidad se ven desfavorecidas, no todas ellas enfrentan los mismos obstáculos, ya que estos dependen de varios factores, como el lugar donde viven y la equidad en el acceso a la salud, la educación y el empleo.

En 2017, la OMS llevó adelante una serie de iniciativas para aplicar las recomendaciones formuladas en el 'Informe mundial sobre la discapacidad' –un documento histórico– y en el 'Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021'.

El pasado mes de febrero, en la reunión mundial de expertos en rehabilitación 'Rehabilitación 2030', la organización consiguió que los participantes se comprometieran a ayudar a los gobiernos a elaborar modelos integrales de prestación de servicios, capacitar suficientemente al personal multidisciplinario, ampliar los mecanismos de financiación y mejorar los sistemas de información sanitaria, todo ello con miras a satisfacer la creciente demanda de servicios de rehabilitación.

Para este 2020, el lema de la campaña es 'Un día para todos', y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente; y la sociedad tiene que estar preparada para ello.

El lema de 2019 fue 'Empoderar a las personas con discapacidad'. La Agenda 2030 se compromete a “no dejar a nadie atrás”. Y para ello hay que garantizar su integración e igualdad.

La inauguración de la exhibición virtual será hoy a las 7:00 de la noche vía Zoom. Y las charlas con las modelos serán del 4 al 10 de diciembre a través de la misma plataforma.

Todas las personas interesadas podrán participar ingresando el ID de Zoom 890 7685 6621, con la contraseña BBP 2020, o siguiendo el link del Youtube Live que estará en la cuenta de Instagram @impactapty.