Recuerdos envueltos en sabured

Allegro abrió las puertas de su galería virtual www.allegrogallery.net en la la tarde de ayer para presentar la última exposición de 2020, “Memorias”, a mi madre, del artista Kansuet.

Luego de una larga y valiente lucha contra el cáncer, como lo establece la nota de prensa de la galería, “el 6 de marzo de este año viajó a la eternidad Urbabip, la madre de Kansuet. Partió físicamente, pero su legado y sus recuerdos, como enormes raíces, siempre acompañarán a su familia”.

Y esta muestra está dedicada a su madre, resaltando una pieza de la indumentaria guna que aunque muy vistosa, muchas veces pasa desapercibida: el sabured.

En palabras de Kansuet “el sabured es una indumentaria esencial en la vestimenta de la mujer guna todos los que hemos nacido en guna yala nos familiarizamos con esa belleza de tela, por su versatilidad y sus exóticos diseños y colores.

“Así como las lianas o el bejuco que se va 'enredando' sobre árboles, cubriéndolos, cuidándolos, el sabured no sólo cubre, sino que protege y dialoga con la mujer en un lenguaje único de vestir y sentir”

“En la lengua del mar y de la selva de los dulemar, el sabured designa una falda que se enreda en el cuerpo y dialoga con la mola. Sabured también habla del vientre, de la cintura, del estómago: del útero, allí donde empieza la vida. Así se 'enreda' esta falda, dando vueltas, siendo cobijo, envolviendo la matriz de la vida donde somos uno con la madre. Saban obured! Sabured!”, explica el antropólogo guna Cebaldo De León Inawinapi.

Trabajar en esta serie de obras me ha hecho sentir muy cerca de mi madre, siendo los diseños escogidos para la muestra, los sabured que ella nos dejó para que no muera ese sentimiento íntimo entre hijo y madre.

El sabured no solo es una pereda de vestir, es sensualidad, es cobijo, es el abrigo que le da calor a un recién nacido. Sus diseños evocan mares, flora y fauna que nos recuerda que habitamos el mismo mundo, este mundo que nos provee todo para seguir habitando en esta simbiosis.

“Este encuentro de artes, palabras, color y amores vive en su memoria y sus días. Porque, desde el primer día, fueron los colores de la mola, este arte mayor de la mujer dule, los que entraron por los ojos y el cuerpo del pequeño Lucio. El sabured, también fue pañuelo para limpiar las primeras lágrimas, pañales que cuidaron al recién nacido, sábana que arropó sus sueños: ¡el sabured de mamá cubrió nuestros días!”, destaca De León.

Esas telas con tonos azules que utilizó su madre llevan a Kansuet a su ñiñez a través de sus memorias, enredándose, cubriéndolas de azul.

Cuenta Inawinapi que “así como las lianas o el bejuco que se va 'enredando' sobre árboles, cubriéndolos, cuidándolos, el sabured no sólo cubre, sino que protege y dialoga con la mujer en un lenguaje único de vestir y sentir. O sea, enredar alrededor de la cintura, como una liana o bejuco alrededor de un árbol para cubrirlo. Bejuco, lianas…, así vemos los sabured, cubriendo y cuidando a la mujer dule. Enredándose en su cuerpo, coloreándolo, siendo parte de la piel, de la memoria y la historia”

Y es muy interesante cómo el cuerpo de la mujer guna se convierte en un universo donde la autóctona mola se encuentra con telas que vienen de muy lejos, como sugiere Cebaldo De León en un diálogo mágico con animales extraños como elefantes, gacelas, tigres de Asia, merlines y otras figuras. “En el cuerpo de ellas ganan una fuerza que, más allá que vestido, es parte de su propia piel”.

La muestra consta de doce pinturas en gran, mediano y pequeño formato, así como obra en papel, en ellas veremos, como siempre a su hija Alyson, pero también podremos observar dos bodegones,

Es la primera muestra en la que Kansuet trabaja el bodegón. Dos obras que recogen elementos del día a día de su madre: sus lentes, dedal, tijeras, los hilos con los que cosía sus molas, su costurero… sus memorias.

Asegura De León que “el mundo es mejor cuanto más nos enredemos en colores, sabores, miradas cómplices y memorias alegres. Lucio nos hace sentir que el mundo, a pesar de los dolores y cosas menos buenas, también es una aldea para cuidar y disfrutar, que es hermoso vivir aquí mientras existan seres que reinventen colores, muchos azules, y otras artes, que nos 'arropen', nos cuiden, nos den esperanzas, como los sabured de su mamá y de las mujeres de las aldeas gunas.

El recuerdo de la madre

Lucio Kansuet nos ofreció una mirada más íntima a su obra en entrevista que ofreciera a La Estrella de Panamá.

-¿Cuándo empezaste a trabajar en esta muestra? ¿tenías una idea clara de lo que querías? ¿una intención específica?

-Esta serie la empecé a trabajar en el 2019. Ya tenía un tema especifico que es el sabured pero en el desarrollo de ese tema sucede algo inesperado, fallece mi mamá y entonces todo gira en torno a ella.

-El sabured es tan emblemático como la mola, pero poco se le destaca, ¿será que él habla por sí solo?

-Tal vez queda opacada por la vistosidad de la mola pero para mí, todo ese conjunto es tan importante hasta considero que sin el sabured no luciría igual la mola en las mujeres gunas.

- Cebaldo hace una rica descripción del sabured, pero quisiera que me dijeras, ¿qué representa para ti?

-Desde que tengo uso de razón el sabured siempre ha sido importante para la mujer guna a tal punto que no sólo se usa para vestirse, sirve de sábana, de cortina, cobijo en días lluviosos y hasta me sirvió para la cola de cometa!

-Siendo tan diversos sus diseños, cómo los prefería tu madre?, ¿qué buscaba en aquellos que seleccionó?

-A ella le encantaban las colecciones más antiguas. Mi mamá heredo sus sabured a mis hermanas, a mi esposa y a Alyson los cuales fui seleccionando para ir incorporando en las obras.

-Te adentras en el costurero de tu madre en una incursión al bodegón; ¿seguirás explorando hacia esa dirección o es sencillamente la exaltación de esta memoria?

-Fue muy emocionante y emotivo a la vez pintar un bodegón con los objetos que pertenecían a mi mama, tal vez pinte más bodegones quién sabe, no pintaba un bodegón desde que era estudiante y la verdad fue muy especial este trabajo.

-Y, sobre las memorias, ¿cual consideras que es su papel, su función?, ¿qué sería de la vida sin los recuerdos?

Es hermoso recordar momentos alegres que te sacan una sonrisa, me aferro a esos recuerdos de mi madre, de su alegría, de lo chistosa que era, ella nunca perdió esa cualidad hasta sus últimos días.

Agradezco enormemente a Dios por haberme dado a una madre como ella, la amo por siempre, ella es eterna en mi corazón!

-¿Qué es lo que más extrañas de tu madre?

-Todo! , extraño aquel café de siempre cada vez que la visitaba, el estar cerca de ella, son tantas cosas que no hay día que no la recuerde y no hable de ella, ¡te amo mamá!