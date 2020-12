Panamá, por tercera ocasión en el Mundial de Fotografía

Edward Ortiz Ley / Naturaleza

A pesar de la pandemia, aunque con algo de retraso, el World Photographic Cup (WPC) ha seguido adelante con su organización para completar así su octava edición. Y el equipo de Panamá ya entregó su portafolio para concretar su tercera participación en la edición 2021.

“Este es un concurso que organiza The Federation of European Photographers (FEP) y Professional Photographers of America (PPA), acuerpada por asociaciones y gremios de distintos países, y que busca resaltar el trabajo fotográfico mundial, a lo interno de la comunidad, como una premiación de fotógrafos para fotógrafos”, explica el fotógrafo panameño Moisés Kierszenblat, capitán del equipo panameño.

A diferencia de otros concursos fotográficos que se enfocan en un solo tipo de trabajos, este abarca seis categorías, lo que lo hace muy completo y variado. “Tienes un género como el periodístico, en el que sus criterios de evaluación son muy estrictos en cuanto a la realidad, pero por ejemplo en retrato y en arte digital se ve mucho el uso de programa de post producción que llevan a la imagen a un nivel surreal, gráfico”, comenta.

Este es el tercer año que Panamá participa en el certamen. Todo empezó cuando la fotógrafa mexicana Marta Bravo le habló a Kierszenblat sobre el concurso y en ese momento, ella se ofreció a facilitar la entrada de Panamá, como capitana del equipo —mas no como concursante— para que Panamá formara parte de los países representados en la copa.

El papel del capitán es crucial pues es el único responsable de ingresar las imágenes concursantes del equipo y es el enlace directo entre el equipo y la organización del concurso. Luego del primer año, Kierszenblat ha llevado la batuta como capitán del equipo. Aunque no necesariamente el capitán esté postulando alguna de sus imágenes.

“No tenía el interés de participar en concursos salvo algunos puntuales que uno considera más por el premio”, admite. Pero encontró mayores atractivos en este certamen. “Este concurso no te da un reconocimiento en dinero, sino más bien en lo que rodea la experiencia de concursar, el movimiento mediático que tiene; recibes medallas y se recibe una copa, es algo más simbólico”, detalla.

Pierre Ríos / Fotoperiodismo

Y para la premiación se lleva a cabo una gala, lo que facilita el networking, conocer gente, conocer profesionales de todo lados en un solo lugar y también se organizan talleres y actividades alrededor del evento de gala de premiación que para esta edición iba a ser en Roma, pero por la pandemia se pospuso para el próximo año y se va a hacer de manera virtual”, cuenta el fotógrafo.

El año 2022 la gala será en México. “La idea es seguir participando para llevar la delegación y compartir esa experiencia con los fotógrafos de Panamá”, asegura.

El Mundial de Fotografía

“ El concurso no era muy conocido en Latinoamérica, como en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia y en los últimos años hubo un esfuerzo para que Latinoamérica se integrara. Y ha funcionado porque se han sumado Guatemala, Colombia, México, Argentina, Chile y Brasil que ingresó por primera vez el año pasado y se llevó la copa, sus fotografías tienen nivel es top”, considera.

Rodrigo García / Boda

En Panamá la selección de las imágenes participantes se hizo a través de una plataforma virtual que inicialmente compartió el equipo de México, a través del Comité Fotográfico Mexicano, una de las más importantes asociaciones de fotografía en el país y el equipo panameño posteriormente creó su plataforma basada en esta.

“Para participar en el mundial tienes que hacerlo en equipo”, informa Kierszenblat. Se puede concursar hasta con tres imágenes de cada categoría. Un fotógrafo puede participar con más de una imagen. Cada categoría premiará con medallas de oro, plata y bronce, y el país que más puntos acumule, se lleva la copa.

Normalmente es una asociación local la que organiza el concurso nacional y forma un portafolio que es enviado al mundial de fotografía, basado en los criterios que ellos establecen”, destaca.

En la plataforma que se ha establecido reposan las inscripciones con sus debidas fotografías y los perfiles de los fotógrafos. Se maneja en su totalidad, de forma digital. Al cierre de las inscripciones las fotos son evaluadas por un comité de jueces.

Sahara Samudio / Comercial

La participación es completamente abierta. No es necesario pertenecer al Gremio de Fotógrafos Profesionales de Panamá, agrupación que acuerpa la organización del concurso a nivel local. “ No lo restringimos, Puede ser aficionado, entusiasta. No tienes que ser profesional, esto ni en Panamá ni afuera, porque la fotografía en realidad, hay gente que no vive de ella, pero son muy buenos”, reflexiona.

Tendencias

Viendo las imágenes presentadas y las imágenes ganadoras de los últimos años, Kierszenblat ha podido notar que “ el mundo digital abrió un mundo de posibilidades a la narrativa visual. En este concurso específicamente se observan muy variadas fotografías de periodismo, pero en la categoría de retrato comercial y arte digital, se nota que se interviene mucho la imagen, cosa que siempre se ha estilado desde el cuarto oscuro, solo que ahora hay un componente surreal que lo veo que se utiliza mucho. Este lenguaje, este estilo se utiliza muchísimo para comunicar ironía, exageración, hay mucho comentario social también, mucha crítica social por medio del surrealismo”, reflexiona.

Javier Alejandro Solís / Arte digital

En la página web del WPC ya se han colgado los trabajos participantes de todos los equipos y los jueces internacionales ya han hecho sus evaluaciones.

Las finalistas, 10 mejores imágenes en cada categoría se anunciarán en vivo el 18 de enero en el evento virtual Imaging USA 2021, mientras que los ganadores se anuncian en la ceremonia de premiación en Roma, Italia el 19 de abril de 2021.

Más que premios

“Uno de los efectos colaterales de participar en el concurso y hacerlo una tradición anual es que ves cómo la gente se va preparando para participar”, sostiene. “Al ver el nivel de las fotografías gold que se observan en estos concursos, te retas a ti mismo y la barra se va elevando poquito a poquito”, asevera.

Liz Pinto /Retrato

Y eso, a su vez hace que el fotógrafo valore más su trabajo y que en el país, también se valore más. “Te ves allí, concursando ahí con gente de nivel mundial, que publican en los medios de mayor circulación y conoces a estas personas, hablas con ellos y te das cuenta de que son humanos, se desarrollan amistades, relaciones... ayuda a la profesión, ayuda a la industria local, y aumenta la valoración que es algo que aquí nos hace falta”, afirma.

Mientras tanto, el gremio organiza talleres, conversatorios prácticos didácticos en temas desde cómo desarrollar la creatividad a técnicas digitales par que los locales desarrollen el conocimiento.

“Hay que mantenerse actualizado, conocer las nuevas tendencias y a veces, es más importante conocer la historia que lo nuevo. Con internet se hace más fácil, se han organizado varios talleres virtuales, en época de covid, para ir mejorando”, ressalta.

Para ver las fotos concursantes acceda a https://www.worldphotographiccup.org/galleries/all-entries-2021/