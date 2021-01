Panamá Jazz Festival cierra con emotiva gala de conciertos

Danilo Pérez, pianista, gestor cultural y fundador del Panamá Jazz Festival. Yelina Pérez Sánchez | La Estrella de Panamá

El Panamá Jazz Festival cerró con gran éxito su décima octava edición. Pese a que se desarrolló con grandes retos fue una de las actividades más importantes e innovadoras del año ya que, en una sola plataforma, unió al mundo entero durante dos semanas.

La clausura del evento, el pasado 23 de enero, contó con diversos conciertos en vivo que dieron inicio desde las 5:00 de la tarde con la presentación de 'Violetas', de la saxofonista chilena Patricia Zárate, esposa de Danilo Pérez, fundador del festival internacional.

Zárate, también musicoterapeuta, docente en el Berklee College of Music en Boston (Estados Unidos) y directora ejecutiva del Panamá Jazz Festival, realizó varias interpretaciones con su saxofón acompañada por un baterista, un pianista, un violonchelista y una corista.

Una vez culminó el repertorio de la saxofonista, Danilo Pérez señaló que aunque 2020 fue uno de los años más difíciles, el equipo de la fundación se reinventó y preparó para que la actividad musical pudiera llegar a los hogares panameños de manera virtual.

Agradeció a Zárate, Leyda Duarte, estudiantes y profesores por su participación, y a todo el equipo de producción por ese gran trabajo. “A Erika Ender, Wayne Shorter que fueron parte de la noche de gala donde pudimos recaudar fondos, y a Rubén Blades que cada año hace una donación a la fundación”, detalló Pérez.

Igualmente resaltó que era la primera vez en 18 años que estaba lejos de Panamá para este evento, sin embargo, su pensamiento y espíritu permanecían con el festival.

Además, recomendó seguir todas las medidas de sanidad necesarias y utilizar la música como terapia. “Tengo fe y esperanza de que el próximo año será mejor para todos y estaremos juntos en Panamá”, puntualizó en la transmisión en vivo.

A las 6:00 p.m. le correspondió hacer su performance a los esposos Luz Acosta y Carlos Campos, quienes brindaron un repertorio musical de una hora al ritmo del piano.

Acosta es actualmente licenciada en música con especialidad en canto, bajista y actualmente vocal coach en la Fundación Danilo Pérez.

Por su parte, Campos es un pianista panameño y profesor en dicha fundación.

A las 7:00 de la noche el turno fue para la cantante estadounidense y educadora de jazz Farayi Malek, quien estuvo acompañada por el pianista y compositor Justin Nielsen. Carlos Aguilar, ministro de Cultura, comentó que este festival llama a resaltar los 200 años de la Independencia de Panamá de España a conmemorarse en noviembre de 2021.

“En estos tiempos, la comunidad cultural ha demostrado a la humanidad, a la sociedad en general, que iniciativas como el Panamá Jazz Festival virtual ayudan a seguir construyendo espacios de sosiego, tranquilidad emocional y sobre todo entretenimiento sano para superar los desafiantes momentos que estamos viviendo”, puntualizó el ministro.

El más esperado de la noche fue el maestro Rubén Blades con Roberto Delgado y orquesta, que ofrecieron un concierto grabado en San Sebastián, España en 2018.

La cantante Farayi Malek y el pianista Justin Nielsen, desde Estados Unidos. Yelina Pérez | La Estrella de Panamá

Canciones como 'Ligia Elena', 'El cantante', 'Pedro Navaja', 'The Way you Look Tonight' de Frank Sinatra, 'La vida te da sorpresas' y 'Muévete' de Juan Formell, una canción cuyo origen va contra el racismo, fueron interpretadas por Blades en la presentación virtual.

En dicho video, Blades comentó que la Fundación Danilo Pérez representa tres cosas: La primera es que brinda la oportunidad a los jóvenes panameños, principalmente de escasos recursos, para que desarrollen sus capacidades musicales.

“En cuanto a la representación de la cultura nacional, la fundación está a la vanguardia no solamente porque organiza el festival de jazz , sino porque cuenta con escuelas que educan y ayudan a desarrollar la cultura en Panamá”, mencionó.

“Y lo tercero es que la música es sumamente necesaria para el desarrollo del ser humano, ya que es medicina para nuestro espíritu y cerebro”, dijo el cantautor.

Con esta agenda nutrida y de manera inédita en el entorno digital culminó el Panamá Jazz Festival, una ocasión que sirvió para homenajear a la cantante panameña Enid Lowe, hoy radicada en Nueva York, Estados Unidos, y a su difunto esposo, el saxofonista panameño Walter 'Gene' Jefferson.