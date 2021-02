'Sé exactamente cómo te sientes...'

Te sugiero no decir “Sé cómo te sientes”. No lo hagas. Puedes estar quitando el foco a alguien que probablemente solo quiere ser escuchado (a).

Celeste Headlee, locutora y escritora, decía: “una buena amiga perdió a su padre, estaba sentada sola y se encontraba muy perturbada, yo no sabia que decirle. Es tan fácil decir algo equivocado a alguien que está muy vulnerable y en duelo.

Comencé a hablar acerca de cómo yo crecí sin un padre, le conté que mi padre había fallecido cuando yo tan solo tenia nueves meses de nacida, también le comenté que he llorado siempre su partida, yo quería que ella se diera cuenta de que no estaba sola, que yo había pasado por algo similar y podría entender cómo se sentía.

Pero luego de contarle mi historia, mi amiga estalló, Muy bien Celeste, tú ganaste. Nunca tuviste un padre y yo al menos pasé 30 años con el mío. Tú la pasaste peor. Imagino que yo no debería estar tan triste porque murió mi papá.

Yo quedé asombrada, esto no es lo que yo quise decir, solo quería decir que entendía como te sientes.

Y ella respondió “no Celeste, no sabes. No tienes idea sobre cómo me siento.”

A menudo de manera sutil e inconsciente, tenemos el deseo de hablar lo más posible y llevar el foco del intercambio hacia nosotros mismos.

El sociólogo Charles Derber describe esta tendencia como “Narcisismo Conversacional”. Frecuentemente está el deseo de tomar las riendas de una conversación y cubrir la mayoría del discurso, llevando el foco del intercambio hacia ti. Derber dice que esta es la manifestación clave de psicología de atención dominante en América.

Derber describe dos tipos de respuestas en las conversaciones: una respuesta de giro y una respuesta de soporte.

La primera (giro), lleva la atención de nuevo a ti mismo y la segunda (soporte), da soporte al comentario del interlocutor.

Ejemplo 1:

Respuesta de giro

Andrea: Estoy tan ocupada

Sebastian: Yo también estoy ocupado

Respuesta de soporte

Andrea: Estoy tan ocupada

Sebastián: ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes pendiente por hacer?

Ejemplo 2:

Respuesta de giro

Sofia: Necesito zapatos nuevos

Jonpier: Yo también, estos están muy desgastados

Respuesta de soporte

Sofia: Necesito zapatos nuevos

Jonpier: ¿En serio? ¿En qué tipo de zapatos estabas pensando?

Las respuestas de giro son las típicas del narcisismo conversacional, contribuyen a cambiar constantemente el foco de la conversación hacia ti. Las respuestas de soporte, en cambio, alientan a tu contraparte a continuar su historia. Le hacen ver que estás escuchando y que estás interesado en escuchar aún más.

Una de las mayores habilidades de un líder coach es la escucha, se debe practicar el arte de la escucha desde la compasión, mostrándole al otro cuánto nos importa, escuchando respetuosamente y enfocándonos en las personas, que probablemente solo desean ser escuchados (as). A través de la escucha permitimos a la persona reflexionar sobre lo que le ocurre y llegar a sus propias conclusiones y respuestas.

La Internacional Coaching Federation (ICF), establece 8 competencias claves, entre ellas “la escucha activa”, es por ello que, al seleccionar un coach con credencial de la ICF, este centrará su capacidad de escuchar plenamente en lo que dice y lo que no dice el cliente, de comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y apoyar al cliente para que se exprese, evitando así el narcisismo conversacional.

El autor es Coach ACC (ICF Associated Certified Coach) y Miembro de ICF Capítulo Panamá