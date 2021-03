Alfredo Delgado: ‘La investigación engrandecerá la cirugía plástica en Panamá’

El cirujano asegura que Panamá ha experimentado un repunte considerable en la demanda de procedimientos estéticos durante la pandemia. Cedida

Aunque la crisis sanitaria contrajo numerosos sectores de la economía mundial, campos como el de la cirugía plástica se han visto favorecidos tras un repunte en la demanda de procedimientos. Datos reseñados por la BBC indican que clínicas en EE.UU., Japón, Corea del Sur y Australia presentaron un incremento de pacientes en busca de rellenos labiales, bótox, estiramientos faciales y rinoplastias. En España, aunque durante el periodo de confinamiento las clínicas de cirugía plástica y medicina estética estuvieron cerradas, la realidad fue similar. Panamá no ha escapado de este escenario. Alfredo Delgado, cirujano plástico y autor de más de una decena de trabajos de investigación presentados en congresos internacionales, analiza el “aumento sustancial” en la demanda de las cirugías plásticas durante la pandemia, además del interés en pacientes de Estados Unidos, Canadá y el Caribe por someterse a estos procedimientos quirúrgicos: “Hemos logrado el anhelado turismo médico que muchos siempre hemos querido. Estamos preparados, tenemos los hospitales y la formación”, dice, asegurando que la búsqueda de intervenciones estéticas se ha transformado en la “ cultura”, que hacía falta en nuestro país, en contraste con modelos como el de Brasil, “donde se le hace culto al cuerpo”.

Medios de comunicación internacionales han reseñado un aumento en la demanda de la cirugía plástica durante la pandemia. Un dato interesante. ¿Cómo evalúa el panorama?

Cuando empezó esta situación y se decretó la pandemia, todos pensábamos que iba a ser bastante difícil, como de hecho lo ha sido. En todos los webinar de cirugía plástica solo se hablaba de la telemedicina y de que era muy complicado en este período llevar a los pacientes a las clínicas y a los consultorios. Para sorpresa del mundo entero, y en el caso que nos compete, en Panamá, desde que se abrieron las cirugías electivas o ambulatorias el 18 de mayo, los consultorios se llenaron; hubo que hacer algo de telemedicina y consultas por Zoom, pero la mayoría de los pacientes asistía en busca de procedimientos quirúrgicos y estéticos invasivos y no invasivos para mejorar su apariencia física.

Sobre su caso en particular, ¿ha palpado un aumento en la demanda de cirugías estéticas?

Estoy sorprendido porque desde el 18 de mayo, cuando el Ministerio de Salud nos permitió abrir los centros ambulatorios, he visto un aumento sustancial de aproximadamente un 50% en las cirugías. Lo más sorprendente es que he tenido ya muchos contactos con pacientes de Estados Unidos, Canadá y el Caribe que están interesados en venir a Panamá a realizarse procedimientos quirúrgicos. Como en otros países, donde ha habido un aumento de las cirugías plásticas, Panamá no ha escapado de esa situación y hemos logrado el anhelado turismo médico que muchos siempre hemos querido. Estamos preparados, tenemos los hospitales, la formación y solo faltan los pacientes; esto ha sido el detonante para que esta situación se dé.

Un estudio que reseñó este diario en 2020 indica que los principales países en procedimientos cosméticos son Estados Unidos y Brasil, representando el 28,4% del total de procedimientos estéticos realizados en todo el mundo, seguidos por México, Alemania, India, Italia, Argentina, Colombia, Australia y Tailandia. ¿Qué cambios ha evidenciado en Panamá en la demanda de la cirugía estética en los últimos años?

En Panamá el tema de la cirugía plástica ha ido en aumento; cada día más personas se someten a estos procedimientos y cada vez más se vuelve una cultura, que era lo que hacía falta en nuestro país. En Brasil se le hace culto al cuerpo, en Colombia es muy parecido; los cirujanos plásticos han tenido que rediseñar todo su estilo de trabajo con lo que aprendieron en los salones de operaciones y en las universidades para complacer a los pacientes; Panamá no ha escapado de ello. Cada vez hay más pacientes que deciden realizarse estos procedimientos.

Hablemos de autoestima e identidad, algo intrínseco en este tema, ¿cómo afecta al paciente la posibilidad de perfeccionar alguna característica de su fisonomía a través de la cirugía estética?

Cuando el paciente llega al consultorio hay que ser muy crítico. No puedes ofrecerle algo que no se pueda hacer o que su organismo no pueda alcanzar. Para que no tenga una idea más elevada de lo que le puede ofrecer la cirugía, hay que hablarle claro sobre todas las situaciones y ser sinceros; eso es lo que hace el éxito en la cirugía plástica.

Con la globalización de los contenidos a través de las plataformas digitales, el mercado ha estado más expuesto a la venta de “prototipos” de salud y belleza, ¿cómo ha palpado usted estos cambios en los últimos años y qué tan necesario es tener modelos sanos como referentes reales a un prototipo de belleza?

En Panamá ha ocurrido una situación interesante y es que la influencia de los inmigrantes ha ayudado a elevar el nivel de la cirugía plástica. Venezolanos y colombianos han venido y eso lógicamente ha hecho que el panameño quiera estar con una fisionomía y una alimentación mucho mejor. De ahí el 'boom' de la cirugía plástica en el país.

Dr. también hay una fuga de pacientes hacia otros mercados por un tema de costos.

Sí, efectivamente, es un porcentaje bastante pequeño. Sí tiene un valor el tema económico, sobre todo en países cercanos como Colombia y Venezuela, donde hay una devaluación de su moneda y lógicamente los costos son un poco más bajos con respecto a Panamá, pero tengo muchos pacientes extranjeros que aducen que tener al cirujano plástico a su lado les da una garantía y tranquilidad; eso es muy importante. Cuando una persona decide hacerse un procedimiento quirúrgico debe tomar en cuenta no solo la parte económica, sino todo el proceso del postoperatorio. El resultado final de la cirugía es la sumatoria de todas esas cosas. Si te operas en un lugar y viajas, los resultados no serán óptimos.

Sobre seguridad y mala praxis, ¿qué elementos debe olfatear un paciente al momento de elegir a su cirujano plástico?

En lo que compete a Panamá, el Ministerio de Salud otorga una idoneidad para ejercer la especialidad. Es muy importante que el paciente le pregunte al cirujano si tiene idoneidad, si pertenece a alguna sociedad, si atiende en un local donde hay cuerpo médico; todas esas cosas son importantes, así como la referencia. No se deje llevar por una foto de una página; eso no es lo ideal.

En tiempos complejos por el escenario de la pandemia, ¿qué tan necesario es mantener el compromiso del profesional de la salud con su paciente, cuando también se demanda un acompañamiento emocional, además del científico?

Es muy importante el seguimiento de los pacientes y darles seguridad. En el momento en que decide ir al consultorio, solicitamos pruebas en sangre o de hisopado para darle tranquilidad tanto al paciente como al grupo médico y a quienes trabajan durante el procedimiento quirúrgico.

¿Cuándo considera que ese culto al cuerpo del que me hablaba, se convierte en un enemigo del paciente?

Llega a ser un problema cuando el paciente no tiene límites y siempre quiere estar en el quirófano y arreglar algo; siempre trata de encontrar una situación para mejorar. Es importante que el cirujano sea honesto con el paciente, así como hablar de los pros y contras de llegar hasta ello.

Usted es autor de numerosas investigaciones. ¿Qué tan importante es darle continuidad a la investigación científica en el plano de la salud?

Es importante. Todos mis trabajos fueron realizados en Brasil y en Colombia porque eran procesos universitarios y existía el mecanismo para hacer las investigaciones. En el istmo estamos un poco limitados todavía con respecto al tema investigativo y cuando llegue, eso va a engrandecer la cirugía plástica en Panamá. Como ya lo dijiste, los que somos cirujanos plásticos en este país nos formamos en buenos centros a nivel de América Latina, otros en Estados Unidos y en Europa, pero todos venimos de buenas universidades, donde hacemos nuestra preparación.

¿Qué tipo de empujón debería darse desde el gremio para impulsar esta labor investigativa?

Tiene que ser a nivel universitario donde se den los parámetros necesarios para iniciar las investigaciones. La Universidad de Panamá es una excelente universidad y tiene toda la estructura para hacerlo, pero debería estar más a mano del profesional.