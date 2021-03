Danilo Pérez: 'Es importante soñar en grande, sin miedo a equivocarse'

Danilo Pérez ha sido un arduo promotor de la formación musical dentro y fuera de Panamá, como gestor cultural. Panamá Jazz Festival

“Sueño con un Panamá donde todos estén tocando y celebrando el jazz, que es parte de nuestra identidad nacional”, reflexiona Danilo Pérez, un músico y pianista que no desmaya en el propósito de estimular el cambio y edificar valores a través de la educación musical.

Aquel que de niño ya tejía sus lazos con la música, este domingo logró traer un Grammy a Panamá. El presidente y fundador del Panamá Jazz Festival fue premiado en la categoría de 'Mejor disco de jazz vocal' por el álbum Secrets are the Best Stories, junto al cantante estadounidense Kurt Elling.

“Me siento muy emocionado al dedicarle este premio a mi familia y a mi país, en estos tiempos de tanta incertidumbre, y de llevar el mensaje de que con talento, disciplina y consistencia, se pueden hacer los sueños realidad”, confiesa el músico.

El álbum lanzado bajo el sello británico Edition Records, se alzó en la ceremonia de los premios Grammy 2021 tras un trabajo arduo y una relación de complicidad con Elling –nombrado como “el vocalista masculino más destacado de nuestro tiempo” por The New York Times– que se remonta a la década de 1990. “Nuestra amistad empezó hace muchos años, cuando iba a tocar con mi trío a Chicago durante los 90, en el famoso club Jazz Showcase; él siempre venía a verme”.

“Salíamos y terminábamos hablando de filosofía. Nos reencontramos hace tres años en Boston, en un evento dedicado al gran promotor y amigo del jazz, Fred Taylor. Fue una noche inolvidable, en ese momento quedamos con ganas de hacer algo juntos en el futuro, hasta que finalmente lo hicimos”, evoca el compositor.

Pero, ¿dónde estuvo la magia y el éxito de esta colaboración con Kurt Elling? “Creo que la magia de este disco estuvo en la combinación sonora que producimos de manera individual y colectiva, aunado al intenso deseo de querer hacer frente a nuevos retos musicales. Tomamos muchos riesgos y le metimos alma y corazón ya que esta era mi primera coproducción vocal”, dice.

“Kurt pasó dos días en mi casa, con mi familia y casi ni hablamos de música, sino que compartimos nuestras inquietudes sobre temas como las políticas de inmigración, el racismo, y el rol del artista en estos momentos difíciles para reimaginar un mundo nuevo. Empezamos por hacer dos conciertos en un club uptown de New York y después fuimos al Festival de Jazz de Montreal, donde exploramos e improvisamos. Regresamos a mi casa y le dije: 'Tengo varios temas en mente' y él me contestó: 'Yo varias letras'. Ahí empezaron a salir más ideas que seguimos desarrollando en el estudio, con el resto de los músicos invitados”, rememoró.

En esencia, Pérez define el diferenciador de este álbum con el sello de sus composiciones originales y el sonido e interpretación del piano, entrelazados “con la voz maravillosa de Kurt”.

También da crédito a las improvisaciones espontáneas que llevan un sonido de global jazz, “existe un mundo armónico lleno de colores que combinados con las letras de Kurt y las ejecuciones de los grandes músicos que nos acompañan en este viaje, crean un paisaje musical misterioso y mágico”.

Secrets are the Best Stories fue lanzado al mercado el 3 de abril de 2020, como una producción de jazz contemporáneo con 11 temas. Cuenta con el engranaje de Kurt Elling en la voz, Danilo Pérez en el piano, Clark Sommers en el contrabajo, Johnathan Blake en la batería, Rogérico Buccato y Román Díaz en la percusión, Chico Pinheiro en la guitarra y Miguel Zenón en el alto.

Conocimiento, formación

Para el presidente de la Fundación Danilo Pérez y embajador cultural de Panamá, las nuevas generaciones que se alistan para abrazar el jazz, desde las aulas, deben asumir la práctica, la lectura, la música, la pintura, el baile, las artes, y los deportes como disciplinas integrales “que nos enseñan valores importantes y necesarios en la sociedad”.

“Es muy importante soñar en grande, sin miedo a equivocarse; utilizar la música para ser creativos; practicar valores como la honestidad, la armonía y el respeto en comunidad. Estos valores son relevantes para un cambio social positivo sostenible”

DANILO PÉREZ,

PIANISTA Y MÚSICO

El álbum de 'jazz' contemporáneo 'Secrets are the Best Stories' fue lanzado al mercado en abril de 2020 y cuenta con 11 temas. Panama Jazz Festival

“A los profesores los exhorto a que sean abiertos; su participación en la vida de los niños es relevante. Además, recuerden que la educación cambia a los individuos que van a transformar al mundo, es por eso que tienen en sus manos una oportunidad valiosa para mejorar el futuro de nuestros países”.

Como fiel creyente de que “es muy importante soñar en grande, sin miedo a equivocarse”, insiste en que es preciso utilizar la música para estimular la creatividad y practicar valores como “la honestidad, la armonía y el respeto en comunidad”, aspectos necesarios “para un cambio social positivo y sostenible”.

En este marco, cree en la pertinencia de sumar nuevos esfuerzos para potenciar el impacto de la Fundación Danilo Pérez, como plataforma y motor de formación en la generación de nuevos talentos de jazz en Panamá, “solo requerimos de fondos para llevar todos nuestros proyectos a nivel nacional, ya que tenemos el personal capacitado”.

“Sueño con un país donde el jazz se utilice para terapia y como herramienta de humanización y metáfora de trabajo en equipo, donde exista justicia social para todos”, insiste.

Finalmente, antes de concluir nuestra entrevista, si pudiera vincular una interpretación, en el piano, con el sentimiento que le deja este reconocimiento, ¿cuál sería? “Un tema que me salió espontáneamente y se llama 'Gratitud', grabado en el disco 'Panamá 500', por primera vez”.

Danilo Pérez es artista por la paz de la Unesco, embajador cultural de Panamá, fundador y director artístico de Berklee Global Jazz Institute, así como presidente del Panamá Jazz Festival, una plataforma sociocultural que ha servido para posicionar al país como un referente del género para la región.