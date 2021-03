Herramientas contra la incertidumbre

Los inversionistas detestan la incertidumbre; el escenario ideal para ellos es tener la capacidad de simular los posibles cursos de acción que pueden tomar los acontecimientos, y con base en eso proceder.

Existen complejos sistemas que manejan miles de variables, con la idea de “avizorar el futuro” y evitar los posibles problemas. Pero quienes navegamos el día a día del ecosistema de negocios mundial, sabemos que no existe sistema perfecto y que no hay forma de prever todos los posibles escenarios a la hora de emprender o invertir.

En todo caso y tal como quienes practican deportes de alto riesgo se preparan antes de salir, hay buenas prácticas que nos permiten caminar en mercados inciertos, con algún nivel de seguridad.

Tener un objetivo claro y crear un plan base es crucial, pues “al que no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve”; yo personalmente uso un “business model canvas” cuando de proyectos nuevos se trata, pero existen muchas otras herramientas que permiten tener un norte bien definido.

La mayoría de las veces debemos caminar en equipo por entre la incertidumbre, en ese caso es importante que todos tengan claro por qué vamos a hacer lo que haremos, cómo vamos a hacerlo y qué es lo que cada uno tiene que hacer; es importante que sea en ese orden, no hay nada peor que el “fuego amigo”, y este casi siempre ocurre cuando la gente no sabe la respuesta a estas tres preguntas.

Tener un proceso de escucha activa es importante, la mayoría de las veces las respuestas están allí donde interactuamos con los demás, debemos tener la capacidad de escuchar y sobre todo hacer algo con eso que escuchamos.

Por último, tenemos que ser buenos documentando todo el proceso, tenemos que hacer como los antiguos exploradores que llevaban consigo cartógrafos y cronista; solo teniendo la capacidad de volver sobre lo que hicimos y poder analizarlo, lograremos convertir lo que nos ocurre en experiencia y la experiencia en valor.

La incertidumbre es algo común cuando se está innovando o se está haciendo algo por primera vez, no existen “seguros” que nos garanticen que no vamos a fallar, de hecho el poder fallar y saber porqué fallamos es la base del aprendizaje. Actúe y no permita que no estar seguro de los resultados de algo lo anulen, nadie está realmente seguro de todo y la única forma de saber si algo se puede hacer es intentándolo. ¡Ánimo!, no hay nada peor que pensar lo que hubiese sido y nunca fue.