Hablemos del cabello

Los hábitos marcan la diferencia. Pexels

A todas las mujeres les preocupa su imagen, y dentro de ella, el cabello es la estrella del atuendo y lo que más quebraderos de cabeza produce a la mayoría.

Es que una linda cabellera, sana, fuerte y brillante es el marco ideal para ese perfil final perfecto con el que todas sueñan.

Para lograr tenerlo bello y en condiciones óptimas, es importante aprender a cuidarlo y tratarlo de manera adecuada, tomando en consideración diversos elementos que son básicos: calidad del cabello, si es seco o grasoso, liso u ondulado, abundante o poco, si lo lleva largo o corto, etc.

Y ya que empezamos hablando de estrellas, veamos esto como si fuera el reparto de una gran película.

Utilería

Debe ser de acuerdo a las necesidades del cabello. El actor principal es el cepillo, y no es verdad que se necesitan 100 cepilladas cada día: con unas cuantas es suficiente.

Los extras

Champú, acondicionador, tratamiento, gel, gotas, etc. Todo un arsenal para llevar a buen final la película.

Consejos

•No preste su cepillo nunca, ni tampoco use uno ajeno.

•No se cepille el cabello mojado:

Hacerlo lo revienta y lo daña mucho. Use un peine de dientes bien anchos y separados.

•No se ate la cola con ligas elásticas; tienden a romper el cabello o a dejarle marcas si no es abundante.

•Si se va a exponer al sol, use un sombrero o una gorra.

•No se deje intimidar por su peluquero: Una cosa es un consejo y otra, un mandato. Córtese el cabello cuando usted quiera, no cuando lo desee él.

•No se ponga el champú dos veces: uno solo es suficiente y lo dejará limpio. El segundo le quitará los aceites naturales del cabello y le quedará seco como paja.

•El color del cabello tiene mucho que ver con el gusto, pero también con el sentido común. Si usted es presentadora de farándula en la TV puede llevarlo verde o azul, pero si es abogada o profesora debe ser más moderada.

•Por último, no es cierto que el cabello largo avejenta, eso solo lo hace la edad y no tiene remedio. (Puede mejorarse, pero no se cura).

En otras palabras: una joven de 20 años se verá joven aunque use el cabello muy largo, y una de 60 se verá de 60 aunque lo use muy corto. Es lo que hay.

Todo depende de la profesión, la forma del rostro y lo más importante, su propio gusto y su estilo.

Llévelo como le guste y libérese: atrévase a saltarse los lineamientos de la moda.

Sea siempre usted y será feliz. Eso no tiene precio.