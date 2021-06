'Generación de cristal', ¿qué tan acertado es este concepto?

“Qué pena que estas nuevas generaciones de cristal solo estén siendo educadas para una vida eventual como si eso fuese permanente en esta tierra. Pensemos qué ocurrirá cuando al paso de los años estas generaciones hagan en ellos la autosuficiencia, la autocomplacencia y el vivir el día sin referencia alguna a Dios. Ni más ni menos que la tiniebla del desencanto, la desilusión y la decepción con el mundo será una dura y cruda realidad", afirmó el monseñor José Domingo Ulloa respecto a su sentir sobre la frase "generación de cristal".

El comentario del líder católico de Panamá, expuesto durante la misa de domingo de Resurrección en abril, desató un debate en redes sociales sobre cómo las personas entienden la definición de "generación de cristal" y su relación con las actitudes que toman los jóvenes frente a los problemas sociales que afectan a la sociedad.

"Algunos dicen que Ulloa desconoce el significado del concepto, otros que lo hace con toda intencionalidad, debido a su posición ideológica conservadora, diametralmente opuesta a los postulados renovadores del actual papa católico, Francisco", comentó la profesora Yadira Pino en un informe denominado Estigmas Peyorativos de hoy: “Generación de Cristal”.

Mientras que Jorge Iglesia Bloise, miembro de Jóvenes por la Educación, señaló que la opinión de Ulloa no refleja la realidad panameña porque si la referencia es hacia la queja por actos que algunos grupos están realizando, entonces, "el tema no es por edad sino de acción".

"Yo esperaría que nuestros líderes de la Iglesia católica sigan animando más a la juventud a participar, alzar la voz y denunciar las cosas que están mal y tomar acciones concretas", indicó el joven.

Coinciden con Ulloa internautas que comentaron en sus redes: "No suelo hablar de religión en Twitter pero comparto la opinión de Monseñor: estamos creando una generación de cristal. Jóvenes que creen tener derecho a todo, que quieren todo para ya, que viven en su mundo y desconocen que lo poco o lo mucho que tenemos es producto del esfuerzo".

Hubo otro que señaló "No estoy de acuerdo con mucho de lo que dice monseñor, pero si tiene mucha razón en esto, las nuevas generaciones quieren vivir en una utopía y como el mismo lo dijo “la vida será una cruda y dura realidad".

Clasificación peyorativa

Aunque el término podría tener connotaciones que según Francisco Javier Acuña, analista mexicano, es de "estigma en peyorativo que experimentan solamente chicos pertenecientes a un estatus económico superior", también se extiende al resto de segmentos de poblaciones juveniles muy conectadas a las nuevas redes sociales y muy sensibilizadas por los problemas sociopolíticos del mundo actual, citó Pino en el informe.

La docente, que es también cientista social y defensora de los Derechos Humanos, manifestó que el comentario de Monseñor Ulloa denota prejuicios.

"Las palabras del arzobispo José Domingo Ulloa de índole peyorativa con el término generación de cristal, denotan prejuicios sobre la comprensión de los problemas de las juventudes de nuestros tiempos, y se muestran lejos de las proclamas del Papa Francisco, que llama a una práctica de la fe de forma empática, sin prejuicios, porque los prejuicios son fruto del odio, y el que siembra odio, cosecha odio", criticó la docente.

Y añadió: "No es una ‘generación de cristal’, es una generación de nuevas ciudadanías, sensibilizadas sobre los problemas de su tiempo y muy interconectadas entre sí, capaces de llegar a acuerdos pese a que no piensan igual. Los he visto organizar protestas, festivales, y todo tipo de actividades sin que medie el dinero, por sólo el gusto del trabajo colaborativo, y ese es uno de los principales materiales sociales para enfrentar el legado de una sociedad depredadora, financiarizada y consumista que les tocó vivir".

Pino, en su informe, mencionó que la clasificación peyorativa fue también comprobada en los internautas panameños que comentaban en reacción a las declaraciones de Ulloa.

"A través de los tuits podemos ver la confirmación de una acción peyorativa dirigida a segmentos de poblaciones de jóvenes que dominan el lenguaje de las redes sociales con mayor nivel de conciencia política como la lucha contra el machismo, por las libertades civiles, contra la corrupción, los derechos de las mujeres, las poblaciones LGTBIQ+, la ecología, el cambio climático, entre otras temáticas que muestran unas nuevas ciudadanías sensibilizadas por el mundo que les toca vivir donde las injusticias crecen geométricamente y se rehúsan a aceptar que el mundo no puede ser cambiado”, señaló Pino.

Bloise comentó que más allá de analizar si el término es o no peyorativo, se debe observar las acciones concretas que están haciendo los jóvenes en las calles y en las redes.

“Más que considerarlo un término peyorativo (generación de cristal) prefiero observar cómo los jóvenes trabajan todos los días para hacer una acción positiva. La pandemia es un ejemplo claro porque hubo grupos que se unieron para brindar una respuesta a grupos vulnerable”, rescató el miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.

‘Generación de nuevas ideas’

La docente explicó que el término “generación de cristal” fue acuñado en un artículo de 2012 del blog español Vox Populi, por Monserrat Nebrera, con el que designa a los hijos de la Generación X, de edades entre los 18 y los 25 años. "Los relaciona con el cristal debido a la dualidad transparencia/fragilidad emocional que caracteriza su personalidad y comportamiento”, según la periodista cubana María Carla OˊConnor.

Bloises, quien también es un consultor en educación, expresó que no se identifica con la generación de cristal. “Yo me he criado y crecido con una generación de jóvenes líderes y resiliente y no una generación de cristal”, aclaró.

La cientista social indicó que, si bien la conflictividad social en Panamá y el mundo siempre han existido, a la par de un relato contra el orden establecido, las redes sociales han amplificado el radio de difusión y sensibilización sobre estos problemas.

El consultor de educación enfatizó que en unos tres o cinco años los jóvenes lograrán en un corto plazo movilizar a más grupos, a través del llamado de hacer la diferencia y cerrar las brechas desigualdad. En un largo plazo se enfocarán en la elaboración de políticas públicas a través de programas y proyectos.

La docente indicó que el tema no deja de tener importancia porque vive el día a día interactuando con una generación de jóvenes expuestas, desde antes de la Pandemia, al cambio tecnológico y sociopolítico acelerado.

“El sociólogo catalán Manual Castells señala que la condición de ‘nativos digitales' de los jóvenes de hoy les confiere una posición dominante frente a sus mayores. Su uso cotidiano de los medios digitales de información y comunicación les ha permitido desarrollar nuevas formas de relación y construir sus propios espacios de autonomía colectiva. Las instituciones educativas deben afrontar ya el reto de adecuarse a la realidad de sus públicos para frenar ese desfase cultural-tecnológico que ya es un hecho (La cultura juvenil en la era digital)”, citó Pino.