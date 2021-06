Artistas exigen que el teatro Balboa sea utilizado para fines culturales

En las protestas pacíficas se concentrarán este miércoles actores, bailarines y músicos. Cedida

La Asociación de Teatristas de Panamá (Astep), bailarines y cantantes se concentrarán este miércoles en las adyacencias del Ministerio de Cultura (MiCultura) para exigir que se retomen las actividades artísticas en el teatro Balboa, y no sea utilizado por el Órgano Judicial para los juicios correspondientes a casos de corrupción como Lava Jato y Odebrecht, tal como fue anunciado oficialmente en días pasados.

La vicepresidenta de la Astep, Sandy Correa, expone que la protesta del gremio se mantendrá todas las semanas en diferentes horarios hasta que “MiCultura devuelva el teatro Balboa y empiece a respetar un poco más nuestro patrimonio cultural”.

El teatro Balboa alberga mil butacas.

“Hemos tenido otras protestas afuera de MiCultura, y esta última no fue la excepción porque nadie se acercó a conversar con nosotros”, dice.

Con relación al impacto de la manifestación más reciente manifiesta que “ no se afectó a terceros porque no hicimos cierre de calles. Llevamos arte para que la gente esté consciente de lo que está ocurriendo con este sector”.

De acuerdo con los artistas, MiCultura se comprometió a facilitar el arrendamiento, las salas y espacios a disposición, para el desarrollo de las presentaciones en el teatro Balboa (1,000 butacas), no obstante, los trasladaron al teatro La Huaca, que cuenta con un espacio más reducido de 600 butacas.

El teatro Balboa fue solicitado por el Órgano Judicial para llevar a cabo los juicios en casos de alto perfil como Odebrecht y Lava Jato.

La directora ejecutiva de Gramo Dance, Katherine Bucktron, señala que este miércoles se sumará a dar continuidad a las exigencias de manera cívica. “En la última protesta fui la maestra encargada de dictar la clase de ballet; fue pacífico no molestamos a nadie y el objetivo fue hacer eco y enfocarnos en las necesidades que hay en el sector cultural”.

Recuerda que las manifestaciones iniciaron una vez que se oficializó el uso de las instalaciones del teatro por parte del Órgano Judicial para los juicios. “Los artistas y las obras que estaban ahí, las trasladaron al teatro La Huaca, al menos las del mes de junio. Posterior a eso no tengo conocimiento de lo que ha ocurrido con el resto de las producciones, pero más allá queremos que el teatro Balboa sea devuelto porque es nuestro templo cultural”.

“En el país hay pocos espacios escénicos y no es justo que se use el teatro para una actividad que no tiene nada que ver con la cultura”, reclama.

Los artistas continuarán las manifestaciones hasta que el teatro Balboa retome las actividades culturales.

Asimismo, manifiesta sentirse satisfecha porque el mensaje de la manifestación llegó a la población y lo han compartido a través de las redes sociales. “Hay que entender que la cultura es de todos y no solamente de los artistas. Es importante que la gente sepa que la cultura es un derecho. Seguiré apoyando la causa porque es una falta de respeto para todos los artistas”.

A esta consigna se han sumado bailarines, cantantes, maestros de las danzas. “Todos nos hemos unido porque tenemos el mismo fin. No se trata de pelear con MiCultura ni ser antagonistas, solo queremos que se devuelva el teatro para propósitos culturales”.

“Queremos ser escuchados, en especial en nombre de las personas que trabajan en el gobierno y no pueden estar ahí en las protestas, por ejemplo, el Ballet Nacional de Panamá y la Orquesta Sinfónica que se han trasladado a un espacio más pequeño”.

La Estrella de Panamá contactó a MiCultura para conocer su postura en torno al tema y la respuesta obtenida cita lo siguiente: “El Ministerio de Cultura es muy respetuoso del derecho que tienen los ciudadanos a la libertad de expresión”.

Otras voces

Ante este panorama, el cantante y actor Luis Arteaga estuvo en las protestas de la semana pasada y asistirá nuevamente este miércoles. “Soy uno de los miembros del colectivo que le está solicitando a MiCultura que se devuelva el teatro Balboa y que se respete la profesión de todos aquellos que trabajamos dentro del sector artístico”.

Según Arteaga, las manifestaciones tienen un propósito, que es impactar a la población y a las autoridades. “La última vez demostramos que el gremio está ansioso por trabajar, dimos una lección de que se puede protestar sin afectar a nadie. El objetivo es unirnos y salir adelante. La gente nos está apoyando y creo que más personas han tomado conciencia sobre lo que ocurre actualmente”.

Por su parte, la bailarina Aixa Góndola dice que el teatro Balboa cuenta con un espacio amplio, y es uno de los pocos recintos que tienen los artistas para trabajar. “El gobierno está mal acostumbrado. Solo escucha a la población cuando se cierran las calles y parece que es la única forma para que nos presten atención. Nuestra manera de protestar es pacífica, somos parte del desarrollo del país y seguiremos alzando nuestra voz”.