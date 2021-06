Mayores de 50 años encabezan el consumo de contenido informativo sobre la pandemia

Los adultos de 50 años o más son los mayores divulgadores de información sobre la covid-19 en medios digitales, y 7 de cada 10 personas se informan por grupos de mensajería privada. Este fue el resultado que arrojó el primer estudio de opinión 'MediaScan Panamá', realizado a un grupo de 902 personas a través de encuestas digitales y llevado a cabo por el proyecto 'Mediáticos' y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).

El estudio busca conocer la percepción de la población panameña y residente sobre la confianza que tiene en las fuentes informativas, la desinformación, el consumo mediático, y cómo se han informado durante la pandemia.

Las encuestas identificaron una paradoja: a pesar de que la mayoría de los jóvenes y estudiantes se informan de la covid-19 a través de medios digitales, son los que menos difunden información sobre este tema.

Otro hallazgo es que el 82,5% de las personas mayores de 50 años o más expresa poca confianza o nula en las redes sociales como fuente de información sobre la covid-19, no obstante, este grupo etario es el que más se informa y divulga contenido sobre el tema a través de dichos canales.

Los jóvenes entre 18 a 29 años mostraron un bajo nivel de confianza sobre la información recibida acerca de la covid-19 por medio de redes sociales, con un resultado de un 73,8%, y en el grupo de 30 a 49 años fue de un 77,9%.

Variables

El proyecto hace un contraste en la divulgación de información sobre el nuevo coronavirus en redes sociales y mensajería privada según edad, nivel de ingresos y nivel de estudios.

Los resultados reflejan que las personas de menores ingresos son quienes menos difunden y pertenecen a los grupos o cuentas que divulgan información sobre la covid-19, mientras que las personas de mayores ingresos son las que más se integran y propagan información de este tema por medio de las redes sociales y en los grupos de mensajería privada.

De acuerdo con Jon Subinas, investigador del Cieps, se pudo identificar que las personas que más divulgan información sobre la covid-19 son hombres de cierto nivel económico y universitario, y que tienen 50 o más años.

El estudio confirma que 7 de cada 10 personas se informan por grupos de mensajería privada. Pexels

“Pensamos que las personas con menos nivel educativo serían las que más distribuían este tipo de información por redes sociales, pero no fue así; en términos de ingresos los resultados son mucho más notables, ya que las personas más vulnerables son las que menos difunden este tipo de información”, expone.

Anota que este resultado se debe posiblemente a que “las personas con más recursos tienen mayor acceso a todo tipo de información, tanto a fuentes oficiales como extraoficiales.

En términos de género, la encuesta reflejó que las mujeres se informan de la covid-19 mediante los comunicados del Ministerio de Salud (Minsa), en cambio en la población masculina, 1 de cada 4 se informa por medios alternativos.

Consumo de información

Más del 80% de las personas encuestadas se informa del nuevo coronavirus a través de fuentes oficiales como los sitios web del Minsa, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), las redes sociales o la televisión nacional.

“La primera hipótesis del estudio es que las personas que más divulgan información sobre la covid-19, a través de mensajería privada y redes sociales, son hombres de cierto nivel económico y universitario que tienen 50 o más años”

JON SUBINAS,

INVESTIGADOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES.

En la población local 6 de cada 10 acuden a los expertos para tomar una decisión importante, las personas con mayores recursos educativos y económicos llegan al 70%, mientras que los de menores recursos llegan a un 50%.

“Hemos encontrado que las personas confían mucho en las fuentes oficiales y más en los medios internacionales que, en los medios locales, tanto en los periódicos y las televisoras; este es un punto bastante llamativo”, indica.

En adición, en esta primera encuesta se encontraron diferencias en el consumo de medios entre los perfiles etarios. Las personas de 50 años o más reportaron un mayor consumo de la radio, la televisión y los periódicos, en comparación con los jóvenes de 18 a 29 años.

La televisión fue el medio de consumo de información tradicional en el que más coinciden los adultos y los jóvenes.

Infodemia

En tiempos de pandemia, la sobresaturación de información está a la orden del día. La catedrática de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) Ivonne Torres comparte algunas herramientas para combatir este flagelo y explica que la sobrecarga de contenido que se genera en los diversos canales de comunicación es lo que se conoce como infodemia. “El detalle es que muchas veces no sabemos qué dato es cierto y cuál no. En el estudio de opinión 'MediaScan Panamá' se muestran algunos indicativos sobre el tema”.

Según Torres, hay varias formas de crear desinformación entre ellas la sátira, la conexión falsa entre el titular, las imágenes y la información, y el contenido impostor que ocurre cuando se suplantan las fuentes genuinas.

Los ochos pasos para identificar las noticias falsas (desarrollados por una organización internacional de bibliotecarios, en 2016) son:

Estudiar las fuentes e ir más allá de consultar un sitio web.

Se debe leer con más detenimiento y no quedarse solo con lo que se lee en el titular. También verificar el autor.

Inspeccionar si hay fuentes adicionales y noticias relacionadas que confirmen ese contenido. “Si nadie lo nombró, lo más probable es que sea falso”.

Revisar la fecha es indispensable. “Resulta que muchas veces se coloca en las plataformas un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, y las personas piensan que actualmente está pasando”.

Igualmente se debe consultar a los expertos en las distintas disciplinas.

Origen del estudio

La directora de 'Mediáticos' y jefa de relaciones públicas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), María Gabriela Alvarado, cuenta que 'Mediáticos' es un proyecto de alfabetización mediática que busca promover la responsabilidad de los comunicadores para luchar contra la desinformación y dar apertura a la data científica.

El proyecto consta de varias fases. Se inició con un estudio de opinión en alianza con el Cieps, la segunda fase fue un evento con directivos, medios y periodistas, luego en el Congreso de Ciencia y Tecnología, Apanac 2021 realizó una conferencia sobre la importancia del periodismo científico y la alfabetización mediática.

Alvarado sostiene que durante la pandemia participó en una capacitación sobre alfabetización mediática que organizó el Departamento de Estado de Estados Unidos. “En el confinamiento se generó una infodemia a gran escala, entonces aprendimos estas técnicas para discernir qué información es fidedigna o no; esto nos llevó a aplicar a un fondo internacional del Departamento de Estado para crear y ejecutar el estudio de alfabetización mediática en Panamá”.

El primer estudio fue de carácter exploratorio, se realizó para analizar la opinión pública y a los medios de comunicación. La encuesta en línea tuvo una muestra no probabilística. En el segundo estudio que realizarán en julio, buscarán profundizar más sobre las preguntas e hipótesis del primer estudio.