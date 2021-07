Cambio de preguntas

Jorge Melguizo, uno de mis maestros en la vida, me dijo alguna vez que cuando no se pueden encontrar respuestas, es momento de revisar las preguntas.

Las respuestas que he estado buscando tienen que ver con el futuro del país y la región donde me muevo, del mundo en general, del sistema que lo hace girar y en particular de mi quehacer, pero ante mi dificultad para encontrar dichas respuestas, tomaré el consejo de mi maestro Jorge. Por eso hoy en esta nota deseo formular una serie de preguntas, con la idea de que quienes las lean, reflexionen un poco sobre su pertinencia.

¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos?

Creo que es la pregunta a la que todos llegamos en algún punto en estos meses, cuando bajamos la velocidad del día a día; cuando nos sentamos a mirar qué es lo que realmente nos importaba, llegamos a esta pregunta. Creo que debemos contestar esta pregunta de forma sincera, antes de volver a tomar impulso.

¿Mi trabajo realmente suma a lo que espero de la vida?

Tengo muchas personas cercanas en varios países que se vieron afectadas por la covid, algunas murieron, otras pasaron semanas en hospitales, muchas han quedado con secuelas. Todos me comentan que se han hecho esta pregunta. Descubrir que uno pasa la mayoría de su día en el trabajo, lo hace a uno preguntarse si todo ese tiempo genera valor. Todos tenemos que trabajar para vivir... pero para muchas personas, este tiempo las ha puesto a reflexionar en el tipo de vida que el trabajo que tienen les da.

¿Soy realmente feliz?

Esa es otra pregunta que muchos se han hecho en estos meses. Responderla ha generado cambios de carrera, personas que están pensando renunciar a sus trabajos y muchísimos emprendimientos nuevos.

Que las personas se estén haciendo estas preguntas, va a implicar que los mercados se van a reorientar.

Los mercados son las personas, cuando las personas cambian, los mercados cambian.

Ejemplos de esto ya se ven en temas como la compra de bienes raíces o de autos, las personas cambian sus valores, lo que cambia sus patrones de consumo.

Es un buen momento para cuestionarse, los invito a hacerlo.