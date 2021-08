Quieres vivir en abundancia, sigue estos pasos

La abundancia fluye cuando te centras y te das cuenta de que tu espíritu necesita que hagas lo que amas, que tengas pasión.

¿Te ha pasado ver personas que disfrutan, que van a donde tienen ganas de ir, que juegan, se reúnen con amigos, trabajan mientras hacen lo que les gusta, y saben delegar muy bien aquello que no?

Las he visto, las tengo cerca, en ocasiones me pasa también, esas personas atraen oportunidades para hacer algún tipo de actividad o negocio.

¿Qué tienen en común? Están conectadas con el placer, con disfrutar, con la creatividad, con el juego, el ocio y el descanso.

¿Trabajan? ¡Claro que sí! Pero han logrado minimizar el tiempo de hacer lo rutinario y lo que no les inspira, para poder dedicarse a lo que disfrutan hacer.

Te ha pasado estar horas haciendo algo que disfrutas mucho y de repente... ¡ualá! El tiempo voló, no te diste cuenta, quizá no comiste, no miraste el celular, no atendiste llamadas, etc.

En lo que pones el foco se expande. Cuando haces lo que te gusta, la energía fluye.

Lo primero que debes pensar si quieres comenzar a sentir lo que ellos sienten es que: “Tienes derecho a recibir regalos infinitos desde el universo” y que: “Estas aquí para cumplir tu propósito”.

Alegría y abundancia vienen sin esfuerzo cuando pones atención en tu pasión con intención y amor en lo que haces.

Hacer el esfuerzo es diferente a fluir. Y tener paciencia es diferente a perseverar.

Perseverar tiene que ver con mantener el hábito de hacer eso que comenzaste a hacer, y para ello es importante la cuota de paciencia, la ciencia de saber esperar el resultado.

La pasión es el libre fluir de la naturaleza.

Cuando hacemos cualquier cosa con pasión, expresamos cualquier aspecto de quiénes somos. Cualquier actividad a la que le pongamos pasión, tendrá un resultado especial.

Sin pasión, la vida puede ser plana y aburrida.

En esos momentos cuando hacemos lo que amamos, abrimos las puertas a la prosperidad y abrimos las puertas a la abundancia.

Puede que hayas recibido el mensaje de que no merecías recibir pago por hacer algo que te apasione. O que no tienes permiso para ser apasionado. Esas son solo creencias que puedes comenzar a cambiar. Para eso estamos, para ayudarte.