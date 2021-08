Presidencia hace aclaración sobre resolución sobre información restringida

Un día después de que apareciera en Gaceta Oficial No. 29357-B, la Resolución No. 71 del 4 de agosto de 2021 en la que el Ministerio de la Presidencia declarara como información de “acceso restringido” las actas, notas, archivos, otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete; del presidente Laurentino Cortizo; vicepresidente, José Gabriel Carrizo; y del secretario del Consejo de Gabinete, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos del Estado, y que la información que dicha ley defina como acceso restringido, no se podrá divulgar por un periodo de 10 años, contados a partir de su clasificación como tal, es decir, a partir del viernes 20 de agosto del 2021, el Ministerio de la Presidencia recordó ayer sábado, a través de un comunicado, cuál es la información considerada como de acceso restringido, y aclaró que la resolución #71 del pasado 4 de agosto, se suscribió en apego irrestricto a la Ley de Transparencia que rige en el país desde el año 2002.