Continúa el II Ciclo Internacional de Órgano de Tubos de Panamá

La soprano Nicole Rodríguez se presentará en el oratorio San Felipe Neri, el 30 de septiembre. Cedida

El II Ciclo Internacional de Órgano de Tubos de Panamá 2021 que empezó este martes, se extenderá hasta el 5 de octubre. El programa arrancó con la apertura del concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Carmen Cedeño, que es la primera orquesta sinfónica de mujeres en Panamá, bajo la dirección de la maestra Electra Castillo, en la iglesia San José (altar de oro). Esta es la segunda participación de la orquesta en el evento.

El 30 de septiembre a las 7:00 p.m., en el oratorio San Felipe Neri se presentará Dagoberto García, quien tocará el órgano, también estará Alejandro en la trompeta, Gerardo Roa en el violín. Además, se sumará al repertorio la soprano Nicole Rodríguez junto al cuarteto de cuerdas Adagio.

Posteriormente, el organista titular de la catedral de León, España, Francisco Javier Jiménez, ejecutará un repertorio el 3 de octubre, a las 3:00 p.m. en la parroquia Nuestra Señora de la Merced (Casco Antiguo). También estará el coro de cámara de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Durante la presentación se le hará un homenaje a Rosario Salinero de Gago.

El organista español ha realizado conciertos en ciclos y festivales, como el Festival Internacional de Timorgelfest, en Rumania; el Ciclo Internacional de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia; el Ciclo Internacional de Órgano Catedral de Castellón; el Festival de Órgano de las Cinco Villas de Aragón, el Congreso Internacional de Pueri Cantores en París y en Roma.

Dagoberto García tocará el órgano el 30 de septiembre a las 7:00 p.m., en el oratorio San Felipe Neri. Cedida

En adición, ha dirigido dos cursos internacionales de música sacra de Guadix y actualmente lidera el Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León y el curso internacional de música de Granada.

En cuanto al concierto de clausura del ciclo, estará a cargo del maestro Szabolcs Szamosi, de Hungría, quien es director, organista y empresario de Pécs. Szamosi dará su concierto en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, a las 7:00 p.m.

De acuerdo con los organizadores del evento, Szamosi ha revitalizado la vida musical eclesiástica, inscribiéndose en la historia de su país. Muestra de ello es que en 1994 se convirtió en organista y director musical de la catedral de Pécs, donde ha organizado varios ciclos musicales. En 2000 fundó el coro y la orquesta de Mozart de la catedral.

El arte musical del organista húngaro se caracteriza por realizar obras clásicas como las del siglo XX, entre otros.

El primer Festival de Órganos de Tubo de Panamá se realizó en 2019.

De igual manera, este año Szamosi ha sido el maestro encargado de dar la clase a seis organistas de Panamá.

Las entradas a las presentaciones son gratuitas hasta completar el aforo de los espacios. Para reservar los lugares es necesario ingresar a festiorganopty@aol.com o llamar al +507 6410-2208

Organización

“Este ciclo empezó en 2019, cuando hicimos cinco conciertos en Panamá. En esta ocasión se usó un órgano de tubos; son instrumentos de alta calidad y que fueron instalados en el país tras una labor exhaustiva”, expresa Dagoberto García, director general del Ciclo Internacional de Órgano de Tubos de Panamá, quien agrega que producto de la pandemia el evento no se llevó a cabo el año pasado.

En esta edición participarán organistas nacionales e internacionales.

A diferencia de su primera versión, en esta ocasión solo habrá cuatro conciertos. El evento se está llevando a cabo y los invitados internacionales han llegado al país gracias al apoyo de la Embajada de Hungría en Panamá, el programa de Ibermúsica del Ministerio de Cultura, empresas privadas, donantes anónimos, Ricardo Gago, fray Javier Mañas, entre otros. “Este año ha sido difícil, pero hemos logrado salir adelante”.

En cuanto al aforo, dice que en el caso de la parroquia Nuestra Señora de la Merced pueden asistir hasta el 80%, no obstante, en el oratorio San Felipe Neri solo podrán estar hasta 60 personas.

“Estamos haciendo una lista para aquellos que quieran asegurar sus puestos, y en medio de los conciertos abriremos un tiempo para efectuar la tradición del sombrero. La mecánica consiste en pasar un Panamá hat y la gente dona de $0.01 en adelante”, explica.

En cuanto al impacto de la cita en el arte y la cultura local manifiesta que “es un avance, no solo para el país, sino también para la región” debido a que hasta hace dos años este tipo de eventos no se realizaba en el istmo y los órganos musicales que había en Panamá “eran escasos”.

Para asistir a los conciertos, las reservas se deben realizar a través de festiorganopty@aol.com. Cedida

“Traer organistas de Europa y hacer este ciclo es una acción significativa para la sociedad panameña”, reconoce.

Asimismo, anota que en un órgano de tubos “se puede tener la sonoridad de una orquesta sinfónica” y “es un instrumento complejo en el cual se deben utilizar las cuatro extremidades para esparcir las melodías”.

“Con este evento buscamos también incentivar a más jóvenes a que se interesen por aprender a tocar el órgano de tubos. En estos momentos tengo seis estudiantes, pero son de parte de la iglesia. En la Universidad de Panamá aún no se da la cátedra de este instrumento; los planes de estudio tienen que actualizarse y si antes no se hizo era porque no había un órgano de tubos en el país”, indica.

Desde el ciclo estarán gestionando para que se haga una carrera de inducción para aprender a tocar el órgano de tubos en el país. “No puede haber una demanda de estudios si la gente no conoce este instrumento; por eso seguimos accionando para que se animen y se preparen”.

Por su parte, la soprano Nicole Rodríguez quien participará este 30 de septiembre en el evento, también forma parte del cuerpo de organizadores del ciclo.

Rodríguez comenta que este proyecto se mantiene para promover la cultura organística en el territorio nacional. “En Panamá ya tenemos tres órganos de tubos, uno en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la Catedral Basílica Santa María La Antigua y en el oratorio San Felipe Neri. Esperemos que a la gente no solo le guste el repertorio, sino que también se enamore del instrumento”.