Pancho López y 'Centroamérica en acción', una mirada al 'performance' en la región

'Pancho' cumple una promesa con muchos artistas a través de esta obra. Cedida

Esa tarde de 2017, después de haber fijado bien la hora, me llega la llamada desde México y una voz firme y agradable comienza a entrevistarme sobre el performance artístico en la época de mi preparación profesional en Italia. Detrás de toda esto estaba Gladys Turner Bosso comola promotora del encuentro. Entonces aparece por primera vez Francisco Javier López ('Pancho' López), un personaje al cual hoy nos encargaremos de presentar. 'Pancho' cumple una promesa con muchos artistas pues hace una importante recopilación para quienes han experimentado en la acción y el performance y lo hace con un libro: Centroamérica en Acción. Entonces entremos a conocer a este artista, curador y escritor, con muchos etcéteras:

¿De dónde sale Pancho López?

Soy un estudiante de periodismo que encontró en el performance una posibilidad de comunicar mucho más poderosa y directa que todo lo que estaba viendo en la escuela. Cuando vi el poder del gesto quedé convencido de su efectividad. Salgo de una combinación de cosas: de un padre actor de cine de papeles secundarios con veta cómica y de una madre romántica que murió de amor.

¿Cómo fue que te acercaste a las artes?

Desde siempre me gustaron el cine y los museos. Pero fue cuando vi un performance que decidí explorar los lenguajes artísticos. En 1995 encontré en la calle el volante de un evento llamado 'Terreno Peligroso', en Ex Teresa en el centro histórico de la Ciudad de México, el cual despertó mi curiosidad. Lo primero que vi de performance fue una pieza de las artistas Elvira Santamaría y Eugenia Vargas, misma que me cautivó y despertó mi interés. Esa pieza me hizo reconsiderar mi vocación al ver las poderosas posibilidades del performance.

Aristides Ureña Ramos junto a 'Pancho' López. Cedida

¿Qué es un 'performance'?

Lo defino como la traducción de las ideas que tienes en tu cabeza a una acción; una manera de trasladar el pensamiento a un acto físico, un acto en el que empleas tu cuerpo y elementos previamente seleccionados para decir lo que quieres decir sin necesidad de palabras o de un lenguaje convencional, es decir, recurrir a otras formas de comunicar y generar un diálogo contigo mismo o con los demás generando nuevos sentidos.

Dentro las expresiones corpóreas ¿Cuáles son las más pertinentes para tus trabajos?

El performance o acción de arte, es lo que más me llena… la maniobra y los simulacros, la acción directa y el arte relacional.

'Pancho' López. Cedida

¿De dónde te nace esa predisposición para la curaduría artística?

Me gusta la interacción con la gente, me gusta hacer conexiones, creo en los sistemas de referencias y en compartir la información. Siempre he visto que alguien hace algo y que esa información le puede servir a otros… ¿por qué no compartir?

Vamos a forzar la intimidad de Pancho con preguntas rápidas- a manera de guerrilla verbal- para conocerlo mejor:

¿Curador o artista?

Artista, pero se han abierto puertas para hacer curadurías.

¿Dentro del museo o fuera?

Afuera para experimentar, adentro para compartir

¿De noche o de día?

De noche 100%.

¿Paranoico o estable?

Estable, no creo en la conspiración, creo en la suerte y que venga lo que corresponda.

¿Ciudadano mexicano o del mundo?

Mexicano del mundo mundial.

¿Vivir en el frío o en el calor?

En frío… gracias a Dios inventaron lo climas.

¿Antiguo o moderno?

Moderno, pero me gusta también lo antiguo.

Artista preferido.

Madonna del pop, Marina Abramovic del arte (y del performance).

¿Con el público o lejos de este?

Con público siempre, me encanta la gente.

¿Salado o dulce?

Dulce (chocolate mejor).

¿Desnudo o vestido?

Vestido.

¿En pareja o solo?

Solo, en búsqueda eterna del amor, pero con amigos siempre.

Libro preferido.

Solo te quiero como amigo, de Dani Umpi de Uruguay.

Frase preferida.

“No vine de tan lejos para comprar problemas ajenos”, (se lo escuché a Irving Domínguez y me parece tan sabio).

En una sola palabra ¿qué te parece Panamá?

¡Exuberante!

¿Palabra popular panameña que más te ha gustado?

¡Qué sopa y chuzo!

¿Por qué el libro 'Centroamérica en Acción'?

Se dio la oportunidad. Antonieta Sibaja Hidalgo, del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, se enamoró de la idea de comenzar una línea editorial desde su área en el MADC y lanzó al aire la idea de comenzar con performance. Se fueron sumando aliados, Ever Rodas de la Red de Arte del Centro de América, Francisco Brives y Néstor Prieto del Museo La Neomudejar de España y Ricardo Ramón Jarne del Ccecr hicieron posible su publicación. Contó también con el patrocinio de la Fundación Jumex. El libro consta de siete ensayos que intentan poner sobre la mesa una serie de nombres y trabajos artísticos de la región centroamericana, poniendo en relación a amigos y colegas que han empleado su cuerpo como espacio de creación y como mecanismo de crítica o de traducción de sus ideas. Es un compendio de afectos y anécdotas, pero también de importantes voces que en muchas ocasiones quedan sin un debido reconocimiento. Es un intento por reunir y mapear, de visibilizar, de hacer presente. Imposible reunir a todas, pero al menos se ventilan y comparten obras que sin duda son importantes para la historia del arte local, regional, de un grupo de países que merecen su espacio. Sorprendido estoy con el resultado, un objeto bello que surgió en pandemia y que contó con la voluntad de al menos un centenar de personas.

¿Qué objetivos quieres alcanzar con este libro?

Dejar un antecedente serio, en el que se recopilen nombres y que, en el mejor de los casos, se desaten nuevas investigaciones. Señalar la importancia de ver a los países de esta región como un potente foco creativo al nivel de países desarrollados, siendo que todo mundo se enfoca en estudiar lo ya estudiado.

¿Hacia dónde va Pancho López?

Me interesa trabajar en una profesionalización del performance, consolidar las plataformas, generar intercambios. Me gustan los artistas emergentes que experimentan, no los que descubren el hilo negro, sino los que juegan con él. Me interesa la historia, el archivo, la documentación. Me interesa la obra de los maestros, de los que lucharon por sus ideales y aplanaron el camino para que ahora tengamos lo que tenemos; me gusta ver esa historia pues me aclara lo que hago, me fortalece. Sueño con catálogos y centros de documentación, mediatecas, exposiciones retrospectivas.