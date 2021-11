La creatividad como clave para el desarrollo laboral pospandemia

De acuerdo con Tejada, la creatividad nace de la diversidad en los equipos de trabajo, para alcanzar mayores perspectivas. Pexels

En el ámbito laboral y la gestión de empleos, las características como preparación, conocimientos y experiencia se destacan como las más solicitadas, pero a raíz de la pandemia, la actitud resolutiva de las empresas ha sido clave para la restauración del sector empresarial en la región latinoamericana, así como la llegada de nuevos emprendimientos.

En un estudio presentado el pasado septiembre por la agencia de consultoría Llorente y Cuenca (LLYC), denominado 'Creatividad transformadora para los negocios' (2021), se destacan aspectos como: la importancia y las áreas de impacto de la creatividad en el negocio, la creatividad como skill; asimismo, el papel de los partners creativos y aliados en la innovación tecnológica, los posibles obstáculos para el desarrollo de la creatividad, y los proyectos creativos de las marcas.

“Todos somos creativos y tenemos esa capacidad en nuestra humanidad, si no, no estaríamos aquí, pero le hemos otorgado más reconocimiento de 'creativos' a algunas carreras como las artes, lo audiovisual o la publicidad, desestimando carreras como la contabilidad, los negocios, los recursos humanos, e incluso las carreras científicas y sociales como la psicología, donde los encargados requieren de proveer soluciones a problemas diarios, lo que se logra ejercitando la creatividad”, apuntó a La Estrella de Panamá, Guillermo Tejada, gerente de Consumer Engagement en LLYC Panamá

El informe contiene las voces de diversos gerentes de mercadeo de compañías líderes en 12 mercados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y EE. UU.).

El 'brainstorming' es relevante en las empresas. Pexels

El impacto de la digitalización, la sobreinformación y la necesidad de brindar mensajes claros a las poblaciones ha propiciado un ambiente que se apoya en la creatividad dentro de la generación de empleos y el mejoramiento de los procesos empresariales de la región.

La big data, la inteligencia en negocios (business intelligence) y el tratamiento de datos son las áreas de innovación tecnológica que los líderes regionales señalaron como puentes relevantes entre la creatividad y la resolución de problemas centrados en una perspectiva futurista. De igual forma, el estudio apuntó los valores que deben formar parte de un esquema de fomentación de la creatividad en las personas dentro de las organizaciones, entre estos: la diversidad, el trabajo en equipo, y la formación e investigación.

“El que los líderes de cada empresa propicien un espacio de diálogo y conversación para ir incrementando la creatividad de sus equipos a todos los niveles es clave, ya que si quienes llevan el trabajo adelante no se sienten lo suficientemente inspirados a desarrollar su creatividad, se generará un ambiente sin crecimiento, sin propuestas innovadoras y sin cambios, que podría afectar en gran medida las ganancias de la empresa, el mejoramiento de los procesos internos y la cultura de la organización”, anotó el experto en mercadeo empresarial.

Según las voces de expertos regionales, la creatividad es un factor clave a la hora de definir un proyecto, pero, sobre todo, a la hora de apreciar los resultados. Nicolás Iribarne, director de mercadeo de Burger King Argentina, comentó en el estudio: “La creatividad va más allá de una idea, una acción o un spot publicitario. Nuestro foco está en vivir y trabajar de forma creativa, asumiendo el factor riesgo y sin miedo al error”.

La creatividad es parte del nuevo escenario. Pexels

Por su parte, Tejada apuntó que en LLYC se ha implementado el sistema de la creatividad como “motor de la comunicación y ejecución de proyectos”, con un equipo de liderazgo centrado en llevar esta herramienta a todos los sectores de la organización.

“Hemos desarrollado diversas dinámicas que nos llevan a un constante ejercicio del pensamiento creativo para la solución de problemas con nuestros clientes y sus necesidades”, anotó, “y en Panamá, nuestro director general Manuel Domínguez, cree en el uso de la creatividad como disparador de ideas que benefician al resto de los equipos, lo que permea en todos nosotros”.

Tejada también destacó que las empresas y sus líderes deben tomar en cuenta la aplicación de la escucha activa, manteniéndose alerta “a lo que sucede en el entorno local”, conociendo los desafíos que se presentan en el país e “impulsar a los trabajadores a generar ideas a través de los insights mediáticos” que puedan dar base a nuevos proyectos.

“Tenemos que desaprender el pensamiento erróneo de que equivocarnos significa que no somos creativos. El error es parte del proceso creativo” GUILLERMO TEJADA, GERENTE DE CONSUMER ENGAGEMENT EN LLYC PANAMÁ

Metodología de la creatividad

Para alcanzar una mayor aplicación de la creatividad por parte de líderes y trabajadores, el estudio destacó algunas metodologías y técnicas que los líderes exitosos de la región han tenido el momento para potenciar la creatividad en sus productos y procesos internos, entre las cuales se encuentran: el brainstorming y brainwriting, con un 80% de los votos; seguido de técnicas de generación de ideas en grupo, con un 70%, y técnicas de design thinking, con más de un 67% de los votos.

Pero, ¿esto qué significa al momento de transmitirlo a los trabajadores como una nueva técnica?

A esto Tejada responde: “Es necesario crear espacios de diálogo con los miembros de los equipos, así como en el brainstorming y el brainwriting que se traduce en una lluvia de ideas habladas o escritas sobre un determinado caso. En nuestro caso, llevamos a cabo un espacio donde escuchamos cada idea, sin etiquetas como 'buena' o 'mala', ya que eso se podría convertir en temor a expresar sus ideas, lejos de lo que se quiere conseguir”.

Los desafíos

Dentro del estudio se muestran algunos obstáculos para la potenciación de la creatividad en las empresas, tales como: la presión del resultado a corto plazo siendo el mayor obstáculo al que se enfrentan a diario a la hora de ser creativos (75,8% de los votos). Le sigue el miedo al riesgo, con un 74,7%, la falta de tiempo (54%), la falta de recursos (29,8%) y la falta de confianza (27,5%) como impedimentos habituales para lograr la inspiración. Por último, la falta de autenticidad, con un 11.4%.

“Tenemos que desaprender el pensamiento erróneo de que equivocarnos significa que no somos creativos. El error es parte del proceso creativo”, enfatizó Tejada. Esto se aumenta cuando las organizaciones cuentan con un liderazgo creativo, lo que las voces expertas señalaron como una conglomeración de elementos como la ruptura de las jerarquías, el valor de escuchar, no juzgar, dejar espacio para el aprendizaje, incentivar a las personas y, principalmente, aportar confianza al equipo para que “fluyan la comunicación y las ideas” como claves imprescindibles para lograr este liderazgo sostenible.

Para Karely Munárriz, Head of Brand and Integrated Marketing Communications de Telefónica Movistar México, este aspecto significa contar con “un liderazgo que se levanta desde una relación anclada en la comunicación y la motivación de los equipos para propiciar e impulsar la innovación y, en mi caso específico, el desarrollo de comunicación cada vez más data-driven”.

La diversidad dentro de los equipos de trabajo es, para Tejada, el elemento más importante para la potenciación de la creatividad en todos los puestos de trabajo. “Con mayor diversidad ganamos mayor número de perspectivas en un mismo tema, y podemos hacerles desarrollar un hambre por conocer más, por ser curiosos e investigar, lo que mejora la generación de ideas”, apuntó.

“Impulsar la creatividad en el equipo significa impulsar la capacidad que tengan para resolver problemas y retos. Liderar con esa visión, rompiendo las barreras de las jerarquías y buscando entender las fortalezas de cada miembro del equipo para lograr el máximo resultado en sinergia”, agregó Munárriz.

Para un futuro pospandemia, Tejada señaló que las empresas en Panamá deben comprender “la diferencia entre un jefe y un líder”, y la implementación de “espacios de aprendizaje”. “Las empresas necesitan líderes, personas que sepan gestionar a sus trabajadores, aprender de ellos y saber que el método propio no es el único válido para solucionar algo”, comentó, “y si esto los líderes no lo creen, no lo viven y no lo imparten a sus equipos, nos va a servir de nada y la creatividad se mantendrá estancada”.

La integración de planes de difusión, recursos y herramientas de análisis de datos, son algunos componentes necesarios para hacer brillar las ideas de los creativos en las organizaciones, según Tejada: “Estamos viviendo un momento de creatividad y de explotación de ideas, pero se necesita de un buen manejo de las técnicas apropiadas para cada producto o marca. Debemos rodearnos de personas creativas, ser curiosos y apostar por nuevas ideas para el éxito de las empresas”.