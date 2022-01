Diez errores que pueden arruinar su apariencia

Oprimirse dentro de un talle muy pequeño puede nutrir su presunción, pero le puede hacer lucir fuera de lugar. Pexels

Cuando usted se arregla para salir y pregunta ¿cómo me veo?, por supuesto que la respuesta que espera es una positiva, y es la que recibirá, porque no todos se atreverán a decirle la verdad.

Para que no se equivoque, aquí le explicamos diez puntos básicos que debe evitar si quiere verse bien siempre.

1 Utilizar una talla muy chica

No se engañe con esto pensando que se verá más delgada. Si no le queda, no se lo ponga.

Oprimirse dentro de un talle muy pequeño puede nutrir su presunción, pero la puede hacer lucir fuera de lugar frente a los demás.

Compre la ropa por cómo le entalle, no por el número. Si le cuesta sentarse, o se siente apretada como un salchichón, lo más seguro es que no se ve mejor.

¿Por qué hacer pasar a su cuerpo por esta tortura? Encuentre piezas que le queden bien y que sean cómodas.

2. Usar colores inadecuados

Como no todos los tonos de piel son iguales, así mismo no todos los colores les quedan bien a todas las personas. Hay ciertos tonos que vistos en las modelos en un desfile de fantasía pueden ser bonitos, pero terribles para usted en la vida real.

Pruebe primero con varios y combínelos hasta que aprecie los que le quedan mejor, y no le dé mucha importancia a lo que está de moda.

3. Maquillaje inadecuado

Así como se viste con diferentes atuendos para las diferentes situaciones de la vida, el maquillaje también debe cambiarlo según la ocasión. Ya no se llevan los ojos a lo Cleopatra ni se usan las uñas negras; infórmese bien y entérese de la tendencia del maquillaje en la actualidad.

4. Zapatos muy pequeños o muy gastados

Si sus zapatos han visto mejores días, busque un buen taller de reparaciones y mándelos a restaurar.

Cuídelos regularmente, límpielos, guárdelos en cajas, y procure no comprarlos más chicos con la historia del vendedor de que con el uso se abrirán: lo más seguro es que cuando esto suceda, ya no aguantará los pies y no podrá usarlos. Si no hay de su talla, no los compre.

5. Uñas pintadas, pinturas por partes

Si mantiene sus uñas limpias y limadas de forma pareja, con una capa de brillo, no necesita nada más; eso es mejor que conservar los restos de pintura anterior. En un ambiente profesional opte por los colores conservadores y aléjese de los muy brillantes o fuertes que solo deben ser usados los fines de semana y en las fiestas.

6. Manchas bajo el brazo

Compre un desodorante que actúe bien con su cuerpo y sus actividades. Pruebe varios hasta que encuentre el ideal, que proteja sin que manche la ropa cuando transpira.

7. Las tiras del sostén visibles

Ajuste las tiras de su sostén para que sujeten bien los senos y no se resbalen. Si ruedan por los hombros torcidas, no le dan buena forma, tienen restos de hilos que fueron encajes en el pasado con colores indefinidos y aun en el último broche le aprietan… es tiempo de tirarlos a la basura y comprar nuevos.

8. Las malas combinaciones

Si su pantalón es lindo, la blusa hermosa y el bléiser muy moderno, pero juntos no combinan, de nada le servirá todo lo bueno de cada pieza.

No compre la ropa a la ligera, anote lo que tiene para que pueda elegir componentes fáciles de armonizar entre sí.

9. Lucir las raíces del cabello

El color del cabello puede transformarla de una manera muy positiva, pero si lo descuida también puede estropear su imagen.

Si decide teñirse, sepa que debe mantener su cabello con retoques frecuentes para que no luzca una cabellera al estilo de Shakira, muy bonita en ella en su entorno, pero no para una mujer que trabaja en un ambiente normal.

Además, use tratamientos para combatir la resequedad que normalmente dejan los tintes y córtese las puntas cada cierto tiempo.

10. Mal aliento

Esto es algo que nadie le va a decir, pero notará que todos se alejarán de su lado.

No es cosa de masticar un chicle o chupar una menta, eso es para después. Lo primero es un buen cepillado después de las comidas, hilo dental y enjuague bucal.

Recuerde que su imagen es lo primero que verán cuando se presente en cualquier sitio, por lo que debe cuidarla y mantenerla siempre nítida.