'Los secretos de Playboy', una exploración de la vida dentro de la mansión

Hefner posa con dos conejitas. Holly Madison (der.), ex novia de Hefner comentó sobre las noches de orgías y de fiestas con otros millonarios donde abusaban a las mujeres. Broadimage

A finales de enero, la cadena A&E estrenó la docuserie Secrets of Playboy (Los Secretos de Playboy, 2022) en donde, a través de imágenes y videos de archivo junto con testimonios, buscan dar un panorama sobre la vida dentro de la Mansión Playboy, lugar de residencia de cientos de modelos —y ex novias— al servicio del editor y magnate Hugh Hefner. Por más de 60 años, la revista (junto con sus otros productos multimedia) representó un imperio de atractivo sensual de élite en Estados Unidos.

Ahora, con la nueva producción, diversas imágenes y entrevistados hablan de la realidad desmitificada sobre lo que “realmente” significaba ser una conejita de Playboy. La serie que promete “explorar las verdades ocultas detrás de la fábula y la filosofía del imperio Playboy, a través de una lente moderna”, cuenta en dos partes la vida de Hugh Hefner junto a las mujeres que llegaban a trabajar para la revista, y los juegos oscuros que ocurrían a puertas cerradas: orgías, violaciones, abusos emocionales y tráfico sexual, entre algunos mencionados.

En los testimonios, dispersos y superficiales, una de las exnovias de Hefner comentó que, en las sesiones de orgías que se realizaban en la mansión, el magnate “siempre disfrutó de la compañía de un amante masculino reacio. Una bomba potencial que nunca se explora”. El documental se centra en algunos momentos críticos, sin embargo, según han especificado críticos: “Pasa demasiado tiempo desmitificando una marca que yace extinta desde hace años”.

Si bien, ya la revista impresa Playboy está extinta tras años de apogeo durante las décadas de los 1960 y 1970 —luego a comienzos de los 2000—, la historia del imperio creado a base de sensualidad y el apetito sexual de Hefner se mantiene bajo cortinas.

Hugh Hefner junto con un séquito de 'conejitas' en 1966. Redes sociales

Así lo describió la crítica de Los Angeles Times, Lorraine Ali: “Nadie se sorprenderá de descubrir que el difunto Hugh Hefner comercializaba y usaba a mujeres jóvenes como mercancía, y que la mitología de Playboy como una consecuencia progresiva de la revolución sexual y expresión audaz del feminismo era, en gran parte, una farsa”.

¿Qué es lo que muestra la docuserie? Pues, que presuntamente los acechos a las mujeres no eran únicamente provenientes de Hefner, puesto que dentro de los primeros episodios se muestra cómo Don Cornelius, presentador, productor y amigo cercano a Hefner, llevó a dos conejitas a una fiesta, y luego de eso, “desaparecieron por varios días”.

En los testimonios comentan que a su regreso, las mujeres aseguraron que este hombre las había “secuestrado y abusado en múltiples ocasiones”.

Dado que Hefner falleció en 2017, la docuserie —en contraste con otras del mismo género como Surviving R Kelly (Lifetime, 2020)— se centra únicamente en “examinar la cultura que promovió Playboy y las tácticas empleadas para proteger a su fundador, a la marca y a los amigos de Hefner de cualquier escrutinio perjudicial”, según un comunicado obtenido por CNN.

El magnate creador de la revista Playboy posa junto a algunas de las 'conejitas' en su mansión. Shutterstock

La directora de la docuserie, Alexandra Dean, incorporó las voces de múltiples veteranos del imperio Playboy como de la vida personal de Hefner, algunos como Sondra Theodore, novia de Hefner a finales de los 70, la protagonista de The Girls Next Door y ex novia de Hefner, Holly Madison, y la “conejita madre” PJ Matsen. “Vi claramente que no éramos nada para él”, dice Theodore en un capítulo. “Era como un vampiro. Chupó la vida de todas esas jovencitas durante décadas”.

Dado que Playboy poseía numerosos y poderosos contactos en el mundo mediático, editorial y de entretenimiento, el uso de estos retazos —como de la serie de E! The Girls Next Door—, la docuserie tiene una cualidad “un poco torpe”, saltando de manera asincrónica en la línea temporal de los sucesos mientras presenta los relatos de quienes trabajaron o se involucraron con la empresa de alguna manera.

Según críticos de entretenimiento, la serie describe “hábilmente” los estándares morales fluctuantes de Estados Unidos de una era a otra, y “la respuesta de Playboy a esos cambios”. Las promesas incumplidas a las jóvenes crédulas que fueron atraídas a la revista por el modelaje y el estilo de vida lujoso, los abusos de drogas y “favores” realizados a amigos millonarios de Hefner bajo promesas oscuras, son algunos de los temas que más se destacan en la narrativa.

A su vez, se detallan eventos trágicos ocurridos durante los años de mayor éxito de Playboy, como la muerte por sobredosis de Adrienne Pollack en 1973, el suicidio de la asistente de Hefner, Bobbie Arnstein, en 1975, y el asesinato de la playmate Dorothy Stratten a manos de su marido, Paul Snider, en 1980.

Aparte de los sucesos negativos, algunos testimonios también recuerdan con cariño al ícono conocido como 'Hef' por los más allegados, dando un tanto de equilibro a la docuserie. “Me gustaría ser recordado como alguien que ha cambiado el mundo de una manera positiva, en un sentido social y sexual, y estaría muy feliz con eso”, dijo Hefner una vez a CNN. Para algunos, el magnate podría ser recordado como un actor clave en la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGBT+ y dlos erechos de integración social, creando Playboy Clubs en Miami y Louisiana.

Asimismo, sumó entrevistas a artistas y personalidades afroamericanas a la revista Playboy, algunas presentando a figuras como Miles Davis, Muhammad Ali, y Malcolm X. Su defensa de los derechos civiles se relató en un documental de 2009, Hugh Hefner: Playboy, activista, rebelde.

La dicotomía que Hefner cultivó alrededor de su imagen y la del imperio que era visto por muchas mujeres jóvenes como “un camino hacia la fama y éxito”; en palabras de Theodore, deja aún más preguntas que no son respondidas con objetividad en Secrets of Playboy.

Durante la serie, una exconejita menciona la Noche de Cerdos, que se celebraba cada jueves en la mansión. En esta fecha Hefner traía trabajadoras sexuales de las calles de Los Ángeles, les realizaba exámenes médicos para asegurar su estado de salud, y las enviaba junto a conejitas como “favores” y “acompañantes” a sus amigos varones millonarios en lujosas fiestas.

Lo que se ha criticado de esta serie, en reseñas internacionales, es su forma de atrapar al espectador dejando los “jugosos detalles” sobre las acciones terribles de Hefner hasta casi su culminación.

“Esconder el dato jugoso en programas como Secrets of Playboy hace un flaco favor a quienes tuvieron el valor de relatar que fueron traficadas por el imperio del 'mal' y violadas por el 'asqueroso' a cargo”, detalló Ali de Los Angeles Times.

Ahora, la serie ha pasado a la plataforma de streaming Amazon Prime, sin embargo, sigue siendo exclusivamente transmitida en Estados Unidos, sin una fecha definida para Latinoamérica.