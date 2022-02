Víctor Bruce: 'En Panamá el arte es difícil; se requiere esfuerzo para alcanzar el éxito'

Bruce visita los domingos la Plaza de Francia, donde exhibe sus obras e interactúa con los visitantes. Cedida

Autocrítico y disciplinado, así se define Víctor Bruce, (Panamá, 3 de marzo de 1980) diseñador gráfico y pintor, hijo del fallecido pintor colonense Víctor Bruce y sobrino del también pintor y escultor Oliver Bruce.

Víctor (hijo) se graduó como diseñador gráfico en la Universidad de Panamá y desde hace 15 años creó su propia empresa de arte y diseño; sin embargo, su ADN artístico le llevó a preservar el legado de sus familiares y se unió al sendero de los pintores al igual que su padre y su tío.

Pero ¿cuál fue la razón que lo impulsó a adentrarse al mundo de la pintura? Todo surgió producto de la pandemia, ya que el sector en el cual se desempeñaba de tiempo completo, en ese momento, se vio afectado por los cierres. “No había mucho que hacer” y fue entonces que tomó el pincel y el lienzo se dedicó por muchas horas a perfeccionar y avivar ese talento que lleva en su sangre.

Hoy Bruce aplica en sus obras una temática que abarca lo nacional, así como lo global. Sus obras se enmarcan en el arte figurativo y sus principales técnicas las plasma sobre óleo, utiliza el acrílico y la tiza pastel. Admite sentirse orgulloso de los resultados que ha logrado hasta ahora, pese a que no ha recibido formación artística en la academia. Los tutoriales en la Internet han sido su mejor maestro y aliado para perfeccionar su técnica. Aquí la historia de Bruce y su expansión creativa hacia la pintura.

Obra de mujer ataviada con la pollera que forma parte de la exposición colectiva 'Apertura' 2022 del Ministerio de Cultura. Cedida

Siendo autodidacta, ¿cómo fue su proceso de formación?

Mi aprendizaje fue difícil porque no conocía la pintura al óleo; es complicada y tiene muchos procesos a seguir, pero la Internet, en medio de la pandemia, fue el mecanismo que usé para aprender y desarrollar el talento que tenía dormido. Mi gusto por la pintura surge gracias a mi padre y mi tío. Llevo el arte en mis genes, solo me tocó desarrollarlo. Al principio no era muy afín con la pintura al óleo, pero hoy no la cambio por nada.

Define su arte como figurativo, ¿qué es lo más difícil al momento de aplicar este estilo?

Para mí es un reto captar la esencia del ser humano; por eso me dedico a este tipo de arte. Requiere de mucha precisión.

Arte figurativo de este exponente panameño forma parte de la exposición en la Galería Juan Manuel Cedeño. Cedida

¿Qué nos cuenta acerca de su proceso creativo?

Realmente es espontáneo. Mi cerebro no deja de procesar información, el ambiente es mi inspiración. Observo mucho mi entorno, esto me funciona como fuente para alimentar mi creatividad. Lo cierto es que procuro estar preparado para cuando llegue ese instante de inspiración; en mi taller tengo lienzos en blanco, listos para poner mis manos a la obra, incluso me ha pasado que a medianoche me despierto con una idea e inmediatamente voy a desarrollarla o me apoyo del computador aprovechando que tengo mi base como diseñador gráfico. En otras palabras, mi proceso creativo es diverso y la idea para concebir el arte me llega de muchas formas.

En 2020 arrancó su carrera como pintor, ¿qué opina de los espacios existentes para el desarrollo de los artistas en el país?

Como bien lo menciona, llevo poco tiempo pintando. Desconozco muchas cosas acerca del sector, pero sí hay oportunidades, por ejemplo, el Ministerio de Cultura actualmente me brinda a mí y a otros artistas la oportunidad de exhibir nuestras piezas en la exposición colectiva desde la Galería Juan Manuel Cedeño, en el Casco Antiguo. También tuve la oportunidad de presentar en el Ministerio mis obras en solitario. La realidad es que el arte en Panamá es difícil, pero como todo en la vida, este requiere de esfuerzo y dedicación para alcanzar el éxito.

Siendo incipiente en el mundo del arte, ¿qué desafíos ha superado hasta hoy?

Creo que el principal reto es querer llegar a un nivel prominente en esta área, viendo las referencias de otros artistas; pero se debe afianzar la habilidad, no hay que saltarse los pasos porque se requieren procesos y estudios, además de horas interminables de trabajo para estar a ese nivel. Hay que entender que no se puede alcanzar este objetivo de la noche a la mañana. En la actualidad, me encuentro exponiendo arte bajo una técnica que me representa, soy fiel a mi mismo. Mi evolución en la pintura ha sido gracias a las horas de trabajo que he dedicado, por ejemplo, arranco a las 8:00 a.m. y terminó a las 2:00 a.m. Lo importante es querer cosechar para recoger frutos en el futuro. Sé que me falta mucho camino por recorrer, pero a este punto me siento muy satisfecho con mis obras. El camino al éxito es olvidarse del descanso y esforzarse al máximo.

¿Qué tan autocrítico es Víctor Bruce con sus obras?

Demasiado. Tengo obras en el taller que prefiero no ver y dejarlas como están, porque siempre quiero mejorar algo. Me considero una persona muy atenta a los detalles y siempre busco dar lo mejor de mí. Un hecho es que el precio de mis obras no corresponde a todo el trabajo y esfuerzo que esto conlleva, pero para mí el dinero no lo es todo.

Si tuviera que cerrar esta entrevista con una reflexión, ¿cuál sería?

No importa si es en el sector artístico o en cualquier otro. Le diría a todos los lectores que si tienen algún proyecto no lo dejen en banco, vayan y háganlo porque la vida es corta. Hoy a mis 41 años valoro más el tiempo que nunca; nuestro paso es corto para estar posponiendo lo que realmente queremos hacer en esta vida. Si alguno tiene un trabajo de 8-5 que esto no les impida dedicarle tiempo a lo que realmente les apasiona. Por otro lado, los invito a que aprovechen las plataformas digitales. YouTube es una gran herramienta, todos los cursos están ahí, no hace falta pagar una inducción. Hoy día se usan mucho las redes sociales para ver cosas superficiales y muchas personas no les están sacando el mayor provecho. Entiendo que no todos pueden ir a la universidad, pero todos sí pueden educarse sin importar la edad. El conocimiento se puede adquirir de muchas maneras.