'Fragmentos de una imagen', una exposición para provocar la creatividad

La artista y madre señaló la importancia de obtener recoocimiento de forma orgánica.

“La gente piensa que hacer arte abstracto es sencillo y que 'cualquier niño puede hacerlo', pero eso es erróneo, pues detrás de cada pintura hay horas de dedicación y pensamiento”, comentó en una conversación con La Estrella de Panamá, la artista visual panameña Ana Elena Garuz (Panamá, 1971). Con una trayectoria que le sigue desde 1995, Garuz se mantiene enamorada del arte abstracto, su principal técnica en diversas exposiciones realizadas en América Latina y Estados Unidos.

Su amor por el arte comenzó en la infancia, tomando clases de pintura en la Universidad de Arte Ganexa, donde descubrió su inclinación por lo abstracto, luego siguió sus estudios superiores en pintura, obteniendo una licenciatura en esta técnica de la Savannah College of Arts, y luego una maestría en pintura en la New York University. Ahora, se prepara para abrir nuevamente las puertas de su creatividad a los espectadores a través de la exposición 'Fragmentos de una imagen', que será inaugurada el próximo 26 de marzo en Diablo Rosso (ubicado frente al parque de Santa Ana) a las 4:00 p.m. con entrada libre al público.

La exposición de arte abstracto, que muestra más de 60 piezas únicas hechas a base de lápices de colores, es el resultado de una gestación de ideas visuales que comenzó durante el confinamiento de la pandemia, en 2020. “Lo realicé con lápices de colores utilizando una técnica que permite crear capas de colores de diversas texturas con los lápices, de forma que parece un cuadro pintado y no coloreado”, comentó Garuz a este diario, “creando una ilusión de material en las piezas, con diversos colores que se acentúan entre sí”.

Al cabo de cuatro meses, Garuz concluyó la creación de la muestra. “Me gusta la pintura abstracta desde mi niñez, ya que no me agradan las respuestas inmediatas en el arte. No me gusta ver un cuadro y que me diga exactamente lo que significa”, apuntó, “me gusta que el espectador tenga varias interpretaciones de una obra y la analice para encontrar otras perspectivas”.

Dibujo dentro de la serie de la exposición, en lápiz sobre papel.

Para Garuz, lo abstracto requiere maestría, ya que “es necesario saber construir para luego deconstruir”. Aunque mantuvo un inicio académico, sus intereses y desarrollo artístico se vieron influenciados por diversas fuentes de atención.

“Lo abstracto siempre fue mi gusto innato, no sé de dónde viene, pero mi madre trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y crecí expuesta a diferentes corrientes de arte”.

“Ahora muchos artistas quieren su primer 'show' en una galería comercial enseguida, sin obstáculos, pero deben entender que todo va poco a poco y de forma orgánica” ANA ELENA GARUZ, ARTISTA VISUAL

Visión fuera de la caja

Centrada en la inspiración visual, Garuz explicó un poco de su proceso de creación para sus obras abstractas: “He armado una especie de tipología, en la cual recorto fragmentos de imágenes de medios impresos, partes que me interesan –puede ser una foto o una ilustración–, luego las recorto, ordeno, y selecciono cuáles utilizaré con mi dibujo”.

“La abstracción es un flujo de imágenes que nos envuelven y la interpretación que cada persona tiene, siempre es diferente a la que tendrá luego de haber observado la obra final”, apuntó, “y las personas siempre traen su sed de conocimiento e impresiones nuevas, lo que da pie a que surjan nuevos diálogos, reacciones e interpretaciones, que es exactamente lo que busco. No quiero hacer algo e ilustrarlo para decirle qué debe ver el espectador, sino un panorama abierto para que surja desde él mismo”.

Garuz inaugurará su nueva exposición el 26 de marzo en Diablo Rosso a las 4:00 p.m.

En medio del regreso a la apertura de la escena artística en la ciudad capital, Garuz enfatizó que “siempre hay desafíos en una carrera artística”, ya que muchos “piensan que trabajamos solo con inspiración, pero no es así, hay que dedicarle tiempo y concentración, pero hacerle ver a la gente eso no es fácil”.

La artista y madre de dos hijos puntualizó que ha sido en parte suerte y en parte una innegable dedicación a su trabajo lo que le ha brindado un buen panorama en el plano comercial de las galerías, sin embargo, hizo hincapié en que “si uno es constante y desarrolla un cuerpo de trabajo robusto y con peso, se notará el esfuerzo”, lo que significará más puertas abiertas para el arte de todo tipo.

“Cuando comencé, mi primera exposición fue en una galería que pedí prestada en Casco Viejo”, anotó, “ahora muchos artistas quieren su primer show en una galería comercial enseguida, sin obstáculos, pero deben entender que todo va poco a poco y de forma orgánica, demostrando su trabajo”.

En sus referencias artísticas recuerda a la escultora colombiana Doris Salcedo, la fotógrafa estadounidense Cindy Sherman y el pintor italiano Cy Twombly. Dentro de su línea artística, Garuz se mantiene fiel a dejarse sorprender y afirma: “Me gusta jugar con imágenes que me hagan pensar”.