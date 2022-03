El que quiere algo, busca un medio; el que no, una excusa. Shutterstock

Todos conocemos la palabra políglota, aquella persona que habla distintos idiomas; ahora bien, la semejanza es que para tener un pensamiento millonario es importante ser un políglota emocional, que es aquella persona que tiene la capacidad de conocer, entender, y adaptarse a distintas circunstancias de la vida.

Con base en mi experiencia, te puedo comprobar que la capacidad de relacionarte con los demás siendo un políglota emocional será una de tus principales capacidades y capital para tener un pensamiento millonario.

Hasta hace algunos años me caracterizaba por algunas veces ser solitario y muy poco disfrutaba de la interacción social o de conocer nuevas personas. Hoy mi día a día es completamente distinto y disfruto las reuniones, conocer nuevas personas, además de acceder a ellas, que tienen distintos temperamentos, creencias, caracteres, y lugares de procedencia.

Tener un pensamiento millonario nace desde lo interior a lo externo; imagina la siguiente situación: que te encuentres a alguien o a un grupo, y que cuando termines de hablar, la otra persona al retirarse se refiera a ti en sus pensamientos que encontró a alguien único, que le sacó lo mejor, y que la hiciste sentir como nunca antes en su vida lo habían hecho. La idea es ser bueno y espléndido, porque te sientes bien y feliz siendo así.

Suficientes problemas tenemos todos, y nos gustan las personas con visión optimista del mundo, debemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, nos gustan y debemos ser personas que encontremos oportunidades en donde los otros ven problemas. Si solo hablamos de problemas, solo atraeremos más problemas. Seamos de esas personas que solo reflejan luz y no oscuridad. Tampoco digo que no atravesaremos por problemas difíciles, solo digo que seas parte de la solución, y no del problema.

Recuerda esto: El que quiere algo, busca un medio; el que no, una excusa.

Hasta la próxima, guerrera, guerrero.