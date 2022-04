'Beyond Recognition', arte de Itzel Yard en subasta de Sotheby's

'Beyond Recognition' Cedida

Sotheby's presenta hasta el 25 de abril la tercera edición de Natively Digital, celebrando el resurgimiento del arte generativo en nuevas formas en la blockchain. Esta venta híbrida ofrece ambos, NFTs y trabajos físicos, rememorando la historia del movimiento de arte generativo desde 1960 hasta los artistas más seguidos de hoy.

En esta exhibición y subasta digital destaca la aprticipacioón de la panameña Itzel Yard (conocida como ix shells), quien además de presentar su obra 'Beyond Recognition' participó como co-curadora de la exposición.

“Es un honor estar en esta exhibición con artistas que llevan 60 años creando. Uno de ellos Charles Csuri murió un mes antes de la subasta y la obra que él representa la hizo este año”, revela Yard.

situaciones como estas, considera la artista, “hacen muy especial este tipo de subasta, porque destacan al artista digital que ha sido ignorado por décadas y les demuestra que sí vale, que su arte sí es apreciado. Me alegra que aunque fuera poco antes de morir supiera que iba a ser parte de esto”, afirma.

Itzel Yard, aka. ix shells Cedida

La exhibición cuenta también con obra de la artista Vera Molnar quien vive en Francia y tiene 98 años. La obra que realizó para la subasta es también de este año.

“Ella hizo lo que se denomina un código hecho a mano, en el que propone trabajar juntos para una meta”, dice Yard sobre la obra de Molnar.

Y es que la programación puede ser tanto escrita a mano o en computadora. El arte generativo es simplemente un 'set' de reglas que tienes que seguir para obtener un resultado”, establece la artista.

Este tipo de arte suele ser muy subestimado porque se piensa erróneamente a creer que “una computadora ha usurpado el acto creativo, pero nada podría ser más alejado de la realidad. Desde el inicial acto creativo de escribir el código algorítmico a las frecuentes intervenciones activas y roles de la oportunidad y aleatoriedad, los trabajos de arte generativo dependen del toque humano del artista en múltiples etapas en su creación”, destaca el sitio web de Sotheby's. “Este resultado es palpable en los trabajos de estrellas del arte como Dmitri Cherniak, Tyler Hobbs, Manolo Gamboa Naon, ix shells e Iskra Velitchkova, cuyas piezas poéticas son tan emotivas como cualquiera dibujada a mano”, asegura la publicación de la casa de subastas, sobre las obras de estos artistas en exposición.

'Casco Viejo' Cedida

“Antenoche me puse nostálgica, no podía dormir pensando que quisiera estar allá que quisiera estar en las fotos que van a estar en los libros de historia en el futuro, pero aunque sea tengo la oportunidad de que mi trabajo esté allí”, cuenta Yard desde una pantalla de zoom durante nuestra entrevista. “Una de las curadoras que está trabajando conmigo me posicionó justo en medio de Dimitri Cherniak, uno de los artistas más cotizados contemporáneos y Vera Molnar. Así que estoy en medio de todo esto, me siento muy orgullosa”, dice con satisfacción.

Sobre la curaduría, la artista explica los elementos que tomaron en consideración para hacer su selección de obras.

“Tomamos en cuenta que mucho del arte generativo que se crea ahora es gracias a estos mentores y a estas personas que empezaron a experimentar desde que se creó la primera computadora. Queríamos mostrarles nuestro respeto, gracias a ellos estamos aquí. Dándole ese spotlight podemos demostrarles que su trabajo de tantas décadas vale mucho para nosotros. Y que no solo estamos compitiendo para ser el mejor sino que estamos resaltando esta cerrera tan bonita, porque se pueden crear trabajos llenos de tanta emoción incluso siendo hechos con computadoras”, sostiene. “La idea en sí es celebrar el arte más allá de cualquier material”, agrega.

En el grupo de obras están trabajos iniciales de de tres pioneros artistas digitales históricamente importantes: Vera Molnar, Chuck Csuri y Roman Verostko.

Y en otra vertiente, está una selección de piezas utilizando inteligencia artificial en un número de formas existentes por los artistas Anne Ridler, Anne Spalter, Sofía Crespo y Pindar van Arman.

La muestra total ofrece un fascinante recorrido por más de 60 años de arte generativo y las infinitas posibilidades que representa.

“Si desde antes veía el arte generativo de una manera muy profunda, con mucho más contexto que solo ver líneas y colores, o geometría, pues ahora mucho más. Como cuando alguien pinta un lienzo y llora, o demuestra tantas emociones dentro de un estudio repleto de pinturas, así veo el arte generativo, que tal vez no en lo físico se muestra la explosión de creatividad y de emociones que se viven al hacerlo, pero sí se ve en el trabajo final”, sonsidera.

“Trataré de preocuparme más por las cosas que estuvieron antes de mí y trataré del resaltarlas, que el tiempo no las olvide, porque para eso estoy aquí. Quiero que el arte viva más allá de mi ser físico, que en 100 años todavía se hable de 'Casco Viejo' y de 'Beyond Recognition'”, dice la artista sobre sus obras más recientes.

Para Yard, estas obras son una representación de su epsonalidad. “A veces soy un poco más colorida, otras veces soy más mellow, y para mí es muy especial mostrar esa parte de mí. Quiero que la gente me conozca, que no asuman solamente que solo quiero ser famosa o ser lo más especial que hay, sino que simplemente mi arte siga viviendo”, asevera.

Esta ocasión plantea también la primera vez que Yard presenta además de una obra en NFT (formato digital) una obra impresa. ¿Representa esto una diferencia?

“Sí, he estado explorando mucho el arte físico. usar plotters, imprimir mi obra, así como la obra de mis amigos, se siente diferente. Me siento más conectada con el mundo físico mientras sigo metida en la computdora, creo que es algo que necesitaba”, explica.

Itzel incluso ha barajado la idea de presentar una muestra en solitario, en una galería para “ ver cómo las personas reaccionan, explorar la interacción de las personas hacia mi trabajo en un entorno físico, porque sea como sea, todavía no estamos acostumbrados a ponernos el headset de realidad virtual y explorar dentro de la computadora, así que quisiera crear un balance”, indica. “Sí seguiré explorando el futurismo, pero también me interesa explorar algunas cosa que no había hecho todavía porque no tenía los recursos para hacerlo antes”, agrega.

Yard presenta una instalación en Macrofest, evento de arte y moda que finaliza hoy. “Generalmente se hacen instalaciones led para eventos de música, no para mostrar arte, así que me siento pionera al traer instalaciones a Panamá, traer experimentación”, dice entusiasmada.

Yard ha participado en charlas en el Museo de Arte Contemporáneo, en la que fue notorio el interés de los asistentes pro el arte generativo. “Será interesante ver cómo la comunidad evoluciona a través de mostrar mi arte aquí. Es gratificante”, sugiere.

Mientras el movimiento de arte generativo es incipiente en Panamá, a nivel internacional crece de forma rápida.

“Ha habido muchos shows en Nueva York, Francia, Dubai, más y más países se están sumando a esto y pienso que Panamá está empezando a hacerlo. Hay grupos grandes de whatsapp , de instagram, en los que la gente conversa mucho al respecto y quieren aprender más”, dice. pero también está consciente de que “hay un camino largo por delante, porque muchos artistas no están acostumbrados a estar en la computadora, son artistas tradicionales y el trabajo que hay es de publicidad, cosas comerciales. Toma tiempo, es crear una cultura de cero, peor de que va a pasar, va a pasar”, asegura.

Para Itzel Yard este año ha sido pleno en actividad.

“El año empezó con la venta de una obra que mostré en Londres y se vendió por casi 300 mil dólares. Luego, tuve otro show con la misma galería de arte, Unit London y la obra 'Fireworks' se vendió en Dubai pro la misma cantidad. Luego de eso hizo una colaboración con el artista Pak en el que toda la colección se vendió por casi 7 millones, y a cada artista participante le representó unos 200 mil dólares. Ahora, presenta su obra 'Beyond Recognition' con Sotheby's en Nueva York.

“El primer cuarto del año ha sido increíble. No he parado. Ha habido días muy estresantes, no estoy acostumbrada a esto, pero estoy aprendiendo”, comenta.

Para el segundo cuarto de año, Yard exhibirá en Christie's y está por confirmar participaciones en Los Angeles y Londres.

Mientras, no esconde su entusiasmo por su participación en Macro Fest. “Estoy emocionada porque está una artista que me gusta mucho Sofía Valdés y pensé en hacer una obra sobre una de sus canciones que me gusta mucho, Amsterdam. Soy su fan y espero poder conocerla”, concluye.