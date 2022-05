Pituka Ortega: 'El cine panameño está destinado al éxito'

La directora del Festival Internacional de Cine de Panamá detalló a este medio que el país está posicionándose fuertemente en el ámbito cinematográfico y prueba de ello son las películas 'Domingo y la niebla' y 'Stars at Noon'; ambas contaron con apoyo de la Fundación IFF y estarán presentes en el Festival de Cannes este mes

Fotograma de una escena de la película 'Domingo y la niebla'. Cortesía IFF

En los últimos años el cine panameño ha venido posicionándose fuertemente, de tal manera que hasta es tomado en cuenta en festivales de cine internacionales. De hecho, recientemente las cintas Domingo y la niebla, de Ariel Escalante, y Stars at Noon, de Claire Denis, confirmaron su presencia en el Festival Internacional de Cine de Cannes, que se efectuará en esta ciudad francesa del 17 al 28 de mayo de este año.

“Lo que hay que resaltar es que ambas películas han contado con el apoyo del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) para su realización. En IFF Panamá generamos conexiones importantes entre los miembros de la industria que nos visitan, buscando siempre que nuestro cine crezca, se potencie, para lograr que estas alianzas sean de provecho para ambas partes y se ejecuten proyectos interesantes e importantes para Panamá, Centroamérica y el Caribe”, comentó Pituka Ortega Heilbron, directora ejecutiva de la Fundación IFF Panamá.

Al preguntarle si Panamá es considerado cada vez más como un destino ideal para realizar producciones audiovisuales, Ortega comentó: “Sin duda. Ya está ocurriendo y Panamá está posicionándose fuertemente en esta industria”.

Claire Denis durante la realización de 'Un bello sol interior'. Cortesía IFF

Aunque resaltó que falta mucho por mejorar en cuanto a infraestructura, como equipos y estudios, pero en cuanto a equipo humano, locaciones y actores estamos a la par de cualquiera y más, subrayó la directora del IFF.

Para Ortega, el solo hecho de que uno de los proyectos del IFF compita por la Palma de Oro en el Festival de Cannes “significa que todo lo que creemos que nuestro país puede generar e incentivar y ser, es cierto”.

“El festival y su fundación siempre han tenido la visión de que Panamá está destinado para crear y generar cambios, oportunidades y bondades. No ha sido fácil y hemos tenido que remar contra la marea y contra la incredulidad de muchos, pero aquí estamos”, señaló.

Ariel Escalante Meza, director de 'Domingo y la niebla'. Cortesía

A su vez, mencionó, “es claro que para el día a día, con los problemas que enfrentamos como ciudadanía, para simplemente subsistir en un sistema difícil e inclemente, como lo es el 'nuestro', estos logros no se aprecian, pero si se examinan sería algo enorme, porque lo que revelan es quiénes somos como país, qué es este país, qué puede ser este país y por qué importa lo que hacemos y cómo nos comportamos como colectivo, y el cine tiene ese poder, esa fuerza, y en la fundación hemos entendido esto desde el principio”, destacó.

¿Qué le hace falta a Panamá para lograr más participación en festivales de cine?

De acuerdo con Ortega a Panamá no le hace falta nada. “En realidad, mucho de esto tiene que ver con el momento correcto, y el festival correcto. Los festivales tienen sus necesidades, sus búsquedas, sus visiones”, expresó.

Claire Denis en la película 'Stars at Noon'. Cortesía

“Una película puede ser maravillosa y no entrar a un festival, porque no encaja con las intenciones artísticas, sociales e inclusive políticas de la programación de una edición; por ello, un festival busca incentivar o promover cierto estilo de cine. Es todo muy subjetivo. Obras maestras siempre serán reconocidas, ciertamente, y para ellas siempre hay un espacio en todos los festivales, pero estas son escasas hasta en aquellos países con las industrias más desarrolladas o con más experiencia. La gracia de esta carrera es que siempre hay que seguir buscando y creciendo. El camino no termina cuando entras a Cannes, Berlín, TIFF, San Sebastián o Guadalajara. Allí comienza, en realidad, la parte más dura de esta industria”, planteó Ortega.

El cine panameño y su evolución

Según la directora del IFF Panamá, el cine panameño está avanzando a pasos de gigante. “Hace diez años, cuando fui a Cannes, por primera vez, luego de nuestro primer festival, éramos una curiosidad, a tal punto que la gente se preguntaba: ¿Por qué Panamá? ¿Quién es Panamá? Pero hoy entramos como el aire bajo las alas de dos grandes obras del cine, hoy somos lo que el futuro nos depara. El cine panameño está destinado al éxito”, aseguró.

Añadió que alrededor de 22 producciones han sido beneficiadas por la Fundación IFF Panamá a través del Fondo Su Mirada que ha sido clave para que los cineastas de la región puedan terminar sus obras de la mejor manera y entren a los festivales más prestigiosos del mundo.

“El Fondo Su Mirada, el único fondo –hasta la fecha– solo para cineastas mujeres e IFF Panamá Film Match, es el foro de co-producción que ha logrado posicionar a los productores y directores de Centro América y el Caribe ante productores expertos de Europa, Estados Unidos y América Latina o han logrado alianzas estratégicas que han beneficiado a sus proyectos”, resaltó.

Alrededor de 22 producciones han sido beneficiadas por la Fundación IFF Panamá. Cortesía de IFF Panamá

Igualmente reconoció que muchas veces el Estado hace las cosas bien, pero hay que seguir trabajando. La ley de cultura la cual incluye la ley de cine, que existe desde 2008 y que se ha afinado inteligentemente, el Fondo Cine y los incentivos fiscales para las producciones internacionales, nos posicionan fuertemente en la palestra mundial. Se nos admira y se nos respeta. Es importante que los panameños sepan que hay muchos motivos por los cuales debemos sentirnos orgullosos de todos nuestros logros y lo que ocurre con el cine, es uno de ellos. Miremos hacia arriba, no siempre está nublado”, dijo Ortega a este medio.

Este año se efectuará la septuagésima quinta edición del Festival de Cannes.