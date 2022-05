Toma tu poder de vuelta

Atrévete a materializar tus sueños. Shutterstock

Haciendo nuestra parte alcanzaremos nuestras metas. Hace un tiempo leí un post que decía, que solemos estar cansados luego de trabajar para otras personas, y que dejamos el resto o saldo de nuestra energía en pos de nuestros sueños.

Una de las razones por las cuales las personas suelen distraerse de sus metas o de su sueño es por la ansiedad de cómo debería lograrse el resultado esperado.

Comienzan, y antes de iniciar el camino, ya tienen un resultado esperado, una expectativa. Es lógico que sea así, nadie comienza un negocio o proceso sin esperar que le vaya bien, pero si de entrada le ponemos métricas de ganancia determinada, en tiempo determinado y eso no se cumple, puede que lo abandonemos por cansancio, y luego siempre haya alguien a quien echarle la culpa. Esa modalidad te aleja del logro del sueño, y te centra en un lugar de víctima.

Un maestro iba viajando con uno de sus discípulos, quien estaba encargado de cuidar al camello. Por la noche llegaron muy cansados al lugar donde acampaban las caravanas. El discípulo tenía que atar el camello, pero no se ocupó de hacerlo, simplemente oró: “Dios, cuida a nuestro camello”, y se fue a dormir.

A la mañana siguiente, el animal ya no estaba; lo habían robado o se había escapado. El maestro preguntó: ?¿Dónde está el camello? ya no estaba; lo habían robado o se había escapado. ?No lo sé –dijo el discípulo–. Pregúntale a Dios. Le dije a Alá que cuidara nuestro camello porque yo estaba muy cansado, así que no sé lo que pasó. No soy yo el responsable porque se lo pedí a Alá, y muy claramente. Tú enseñas que hay que confiar en Alá, por eso yo confié. ?Confía en Alá, pero ata tu camello –dijo el maestro–, porque las manos de Alá son las tuyas.

Cuál es la propuesta de esta semana: Atrévete a materializar tus sueños, para ello debes creer y sentirte capaz de lograrlo. Logramos solo aquello que nos creemos capaces de lograr y alcanzar.

Te propongo hacer un ejercicio: Identifica algo que quieras lograr y que hoy no te sientas capaz. Revisa a tu alrededor, qué tienen en común las personas que han alcanzado eso que tú quieres? Piensa: yo puedo lograr lo mismo, es cuestión de soñarlo, ponerme a trabajar en ello, mantener el foco y la energía hacia ese camino. Siéntete merecedor de eso que estás soñando. Repite esa emoción y sensación cada día, siéntelo. Presta atención a las señales que aparecerán en el camino para manifestar eso que quieres, personas, carteles, mensajes, habrá cosas que se acercarán para que, si estás atento/a, puedas tomarlas como ayuda en el proceso. Persevera. No claudiques ante la primera situación que no salga como esperas, mira el lado positivo y de aprendizaje de cada situación. Pon en tu agenda espacio para tu sueño, y dedicale adrede tiempo y energía. Confía en que el universo actuará en tu favor. Haz la prueba, me gustaría que tomes nota cada día de lo que va sucediendo, y comparte cuando algo suceda. ¡Buena semana!

Paula Cabalén @paulacabalen

Coach de vida y negocios

Consultora. Conferencista