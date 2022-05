El carpintero que no sabe de serruchos

Más de una vez he vivido la experiencia de que las personas se me acercan para preguntarme sobre algún tema de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), saben que es el mundo donde me muevo y que esos temas me apasionan.

La dinámica de estos encuentros es más o menos la siguiente: comienzan por saludarme y como quien no quiere la cosa me preguntan, tratando de no demostrar mucho interés. Por ejemplo, ¿qué has sabido de los sistemas de información geográficos? Según escuché son muy importantes para planificar una ciudad...a mí que me encanta conversar de esos temas, siempre trato de responder esas preguntas de la mejor forma posible, pero luego de un rato de ir explicando la pregunta me doy cuenta de que la persona no me está poniendo realmente atención, asi que es cuestión de tiempo para que me interrumpa y me diga algo como “interesante...pero lo que yo realmente quiero saber es como puedo hacer un negocio usando algo de eso”.

De nuevo y abusando un poco de esta vitrina que este medio me brinda, les voy a contestar a todos ellos lo que me gustaría haberles dicho en ese momento.

Cuando alguien quiere invertir en tecnología o entrar a algún campo de negocios o inversión que implique alguna tecnología nueva, pero no quiere leer, estudiar o meterse de forma honesta y profunda en el tema, me recuerda el carpintero que decía “yo soy experto en madera, a mi no me pregunten de martillos, serruchos o clavos...lo mío es la madera”. Amigos, no sean sabios de revista, personas que con leer un tema en alguna publicación creen que ya pueden dar cátedra sobre el mismo ... sé que esto que les voy a decir es algo que detestan escuchar, pero no tengo más remedio que decírselo... hay que ponerse a estudiar.

La educación no para cuando uno recibe un diploma, la educación solo termina al morir... es nuestro deber como personas seguir aprendiendo por siempre, quien no lo hace está dando a entender que “no necesita saber nada más, que el mundo de una forma u otra le resbala”. Si además usted es un emprendedor o alguien que quiere invertir o crear cosas innovadoras, parte de su rutina normal deberá incluir por lo menos un par de horas de estudio.

La competencia hoy es global, no debemos medirnos contra el mejor del barrio, debemos hacerlo contra el mejor... punto.

Los sistemas educativos en nuestros países no son los mejores; es importante que como padres de familia, empresarios y líderes en general, luchemos por lograr una ciudadanía más “estudiosa” pues será esto lo que logrará que tengamos más innovadores y creadores de dónde formar los equipos, que crearán la nueva riqueza en nuestra región.

Hay que estudiar matemáticas, ciencias en general y promover las artes, la formación cultural y humanística, así tendremos personas completas.

Si estudiamos las economías más exitosas del mundo, encontraremos en la base una sociedad que le ha dado valor al conocimiento, que promueve los procesos de participación de todo tipo y que le apuesta a la formación de capital humano, ¿cómo estamos nosotros en nuestra región en esas materias?

Por eso hoy les recomiendo a todos mis amigos y los que no lo son, que no dejen de estudiar, que uno no aprende cosas solo porque le suban $100 al sueldo, uno las aprende para crear... conocimiento, cultura, riqueza... es bueno ser un carpintero que también sepa de serruchos.