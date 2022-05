Soda Stereo rendirá tributo a Gustavo Cerati en Panamá

Zeta Bosio y Charly Alberti, integrantes de la mítica banda argentina. Cedida

Charly Alberti y Zeta Bosio, los dos integrantes de la mítica banda Soda Stereo culminarán su gira “Gracias Totales” en Panamá en honor a su exvocalista Gustavo Cerati, quien cae en coma tras un accidente cardiovascular en mayo de 2010 y fallece el 4 de septiembre de 2014.

La banda espera realizar un “espectacular homenaje” para “evocar e invocar a Gustavo, con amor y respeto”, se lee en el portal de la agrupación argentina que se presentará el 2 de junio en la Arena Roberto Durán junto con Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, y otros artistas que participarán algunos de forma virtual y otros presencial.

“La gente tiene saber que nunca habrá un concierto así; esta será nuestra gran despedida para el público panameño”, confiesa Charly durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

En este concierto también participarán parte de los músicos que fueron importantes en la historia y el recorrido de Soda Stereo como fue Fabián Quintero en los teclados, Roly Ureta y Simón Bosio en las guitarras.

Gustavo Cerati, exvocalista de la banda Soda Stereo. Servicios internacionales

“Recurrimos a viejos amigos y músicos que han compartido con nosotros en nuestra carrera; o que de alguna manera u otra estuvieron vinculados a nosotros”, agrega el baterista sobre los pormenores del evento.

Una gira ecológica

Los integrantes de la banda junto al equipo de la Fundación R21 –creada por Charly Alberti– tienen como meta compensar las emisiones generadas y así lograr que el tour sea 100% carbono neutral. “Luego de cumplir el compromiso en los primeros cuatro shows realizados en 2020, una vez terminada la gira en 2022 se realizará la segunda gran plantación para compensar los conciertos restantes”, detalla en sitio de la banda.

Gustavo Cerati fue uno de los grandes músicos que ha dado América Latina CHARLY ALBERT BATERISTA DE SODA STEREO

¿Cómo es Soda Stereo sin Cerati?

Para Charly el espíritu de la banda se mantiene, aunque destaca que cada uno de los integrantes tenía una energía propia en el escenario que producía una retroalimentación “poderosa” a la banda.

Sobre el legado de Cerati, el baterista resaltó que Gustavo fue uno de los grandes músicos que ha dado Latinoamérica, en donde juntos conocieron grandes escenarios y muchas situaciones que son “imborrables”.

Quien concuerda con el artista argentino es el guitarrista de la banda Cabeza de Martillo, Erick Pinzón, quien considera que Cerati fue el que encendió la llama del movimiento de rock en español en toda Latinoamérica, “inspirando a decenas de bandas en todo el continente; Cerati tomó influencias del new wave y rock británico y lo mezclo con influencias latinas para crear un estilo único que influyó en toda la movida del rock de la región”, señaló el también solista a este medio.

De acuerdo con la compositora Massiel Pinzón “no se puede hablar de rock en español sin señalar a Cerati, ya que fue un hombre extremadamente creativo y un artesano de la canción”.

“Cerati significa poesía hecha rock. Él nos enseñó a escribir conectados con alma y corazón en la mano, pero de una manera fina y sofisticada. Simplemente irrepetible. Además, nunca tuvo miedo de experimentar con nuevos sonidos y salirse de su propia zona de confort”.

Una fanática de la banda Patricia Ryan comenta que ver este encuentro entre Zeta y Charly en la gira “Gracias Totales” es un privilegio para los fanáticos, y para aquellos que de una manera u otra han sido tocados por esta banda.

“Claro que hace falta Gustavo, eso no lo reemplaza nadie, pero vivir la esencia de su música, sentir a sus colegas en tarima interpretando esos temas que nos transportan a grandes momentos de nuestras vidas, no tiene precio, no hay manera de no sentirlo, incluso la energía se siente ahí, entre esos músicos, entre el público”, añade la también promotora musical.