Un desayuno con Patricia De León

Patricia De León Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

ELa actriz y empresaria panameña Patricia De León hizo un espacio en su agenda para compartir, en esta ocasión de forma virtual, un desayuno con selectos medios de comunicación para conversar sobre PDL Cosmetics, el proyecto que hoy por hoy concentra la mayoría de sus esfuerzos.

“Este es un proyecto sumamente personal para mí, el maquillaje siempre ha sido algo que, de una u otra forma, me ayudó a ser lo que hoy soy”, dijo dirigiéndose a sus invitadas.

La actriz reconoce que durante su niñez y en sus años escolares fue una chica muy introvertida. “No fui ni la más inteligente ni la más lista ni la más rápida ni la más atractiva. El maquillaje fue lo que me ayudó a pertenecer. No esconderme detrás, sino a fortalecerme”, dice. Para De León, el maquillaje no debe ser un recurso para ocultarse, ponerse un filtro o para parecerse a alguien más. Es para magnificar la belleza de cada mujer, y con ello levantar su autoestima.

“Quería presentarles formalmente, de una forma muy privada, esta línea que se lanzó el año pasado”, cuenta De León.

El desayuno se realizó en Stevens de Multiplaza. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

PDL Cosmetics nace del interés de la panameña en contar con un emprendimiento propio, un respaldo frente a una carrera en el voluble mundo de la televisión y el cine. “Pienso que si más adelante establezco una familia, no voy a querer estar llevándola en un avión o en un trailer”, confiesa.

Además, viéndose a sí misma como una cliente potencial, quería crear productos que resolviesen algunos problemas a las mujeres de hoy. “Mi idea con esta marca es crear algo para nosotras; siento que bajo esta categoría, hacía falta algo…”, comenta.

Las principales líneas de maquillaje ofrecen una gama extensísima de productos para mujeres, sobre todo caucásicas, pero ninguna tiene como principal público a la mujer latina.

“Mi país pienso que es un paraíso, tiene los mejores paisajes del mundo, tiene gente extremadamente alegre. Es un crisol de razas donde hay toda tonalidad de piel, toda etnia y yo quería hacer colores que quedaran bien a todo tipo de piel. Yo nací en un paraíso, por eso uno de los labiales se llama 'Panamá Paradise'”, asegura.

PDL Cosmetics llega a Panamá justo cuando se dan las medidas de confinamiento por la pandemia. Y una situación que podía ser una gran desventaja, se convirtió en una fortaleza. “No había encontrado una fórmula que no se transfiriera a la mascarilla, o al besar. Creo que mi marca no recae en un cara; para mí el enfoque son las fórmulas”, destaca.

Así como el hecho de contar con un producto que se mantuviese en los labios, sin perder intensidad, Patricia De León también se esmeró en crear fórmulas que no resecaran los labios, aunque su acabado fuese mate. Quería lograr un gloss de labios que no fuese pegajoso, además, que sus productos ofrecieran valores agregados, como que sus fórmulas no contienen gluten, son veganas y además son libres de maltrato animal.

Aunque la empresaria piensa en ampliar la gama de los productos que impulsa, ha decidido ir paso a paso y quiso empezar con los labiales pues “es el producto que más rápido cambia el semblante de una persona, sin tener que usar más nada”.

Y con calma y buena letra, tomándose el tiempo justo para estudiar a sus clientes, el mercado y luego para establecer concienzudamente fórmulas y colores, PDL Cosmetics cuenta ya con 12 colores en la línea High Powered Lipstick, dos brillos labiales en la línea Sexy Shine y 12 fórmulas líquidas en la línea “Bold Aspirations, a la que suma una lanzada esa mañana: “Sangría”

Afianzados los labios, Patricia ha decidido avanzar en la formulación de sombras para ojos cuyo principal atractivo es que son productos en crema con una consistencia muy ligera, casi como crema batida, combinables pero que al secar, no se corren. Los primeros seis colores estarán disponibles en octubre de este año y para finales de 2022, completará 12.

No soy química, pero llego con una idea muy clara de lo que quiero. Y mi intención es ofrecer productos que tengan buenas fórmulas, que ofrezcan beneficios y cuyo uso sea práctico”, sostiene. La mujer de hoy tiene todo su día ocupado y es importante ofrecerle soluciones.