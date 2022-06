Adultos mayores en Panamá, muchas necesidades, pocas respuestas

A la mayoría de los jubilados, el dinero no les alcanza para subir con la canasta básica que oscila en los $313.75. Shutterstock

Hasta el 31 de diciembre de 2020, la distribución de las pensiones vigentes del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS) ascendía a 276,407 personas. De ese total, un 54.04% (149,382 personas) reciben entre $200.01 y $500.00 al mes, seg´´un se reveló durante el Diálogo Nacional por la Caja (DNC).

El total de los extrabajadores que reciben menos de $200.00 al mes son 15,677 personas, de las cuales 12,702 son mujeres y 2,975 hombres. La Ley 51 de 2005, que regenta la CSS, establece que en Panamá las mujeres se jubilan al cumplir 57 años, mientras que los hombres a los 62 años. Eso quiere decir que existe un total de 15,677 adultos mayores que no pueden costear la canasta básica alimenticia que hasta enero de 2021 se registra en $313.75 para los distritos de Panamá y San Miguelito, mostrando un incremento de $1.34 o 0.43% comparado con diciembre $312.41, según información del Ministerio de Economía y Finanzas.

El economista Juan Jované explicó que la canasta básica alimenticia no incluye los otros enseres que necesitan los adultos mayores, como la luz, agua, transporte, ropa entre otras necesidades básicas que requiere todo individuo. Para calcular el costo total de una canasta básica, explicó Jované, se debe multiplicar el costo de la canasta básica alimenticia por 2. Si se hace esta suma serían $627.5 lo que necesitaría una adulto mayor para subsistir, muy por debajo de las precarias jubilaciónes que reciben. “Las pensiones y jubilaciones de Panamá no están vinculadas al costo de vida. El problema de los adultos mayores es que las jubilaciones son bajas; incluso para muchas personas que ganan salarios bajos tienen ese problema de que no les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica total y ahora tenemos una inflación que va por 3.7%”, remarcó el experto a La Estrella de Panamá. Otra problemática que el especialista denunció es el nivel de endeudamiento que adquieren una vez se jubilan. “Cuando uno se va a jubilar, antes de que se firme la resolución, ya lo están llamando de la financiera. En la CSS tienen que cortar eso porque las financieras le ofrecen servicios a los jubilados que no tienen mucho nivel educativo… hay gente de la CSS que le da datos a las financieras sobre los jubilados, y eso es corrupción”.

¿Cómo hacen para sobrevivir?

Sobre los préstamos que adquieren los jubilados, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Capítulo Panamá, Guillermo Cortés, explicó que muchos adultos mayores adquieren préstamos para poder cubrir otras necesidades. “Es fácil hablar y criticar… por ejemplo, cuando usted llega al Seguro Social por un problema de una uña, y te dan una cita dentro de seis meses; y usted sabe que con unos $300 uno va a solucionar su problema de la uña, ¿usted qué va hacer? En el trayecto de esos seis meses te puedes morir, porque hay esa deficiencia”, criticó el dirigente. Cortés explicó que un amigo suyo un jubilado compraba el medicamento Parmital de 1mg y como no estaba en la Caja de Seguro Social, fue a una farmacia privada, donde costaba $28 con el descuento de jubilado. Posteriormente acudieron a la misma farmacia y con descuento de jubilado ahora se encuentra en $39, ese incremento.

“¿Es justificable?, ese es el padecimiento diario de los jubilados”, lamentó. Para Cortés, el Estado tiene que ajustar las jubilaciones y pensiones porque “existen ciudadanos que reciben solamente entre $70 a $80; es muy difícil porque con esa cantidad de dinero no se puede vivir. El jubilado compra un poquito de medicina, no se alimenta, o si come, es muy poco, por los males que padece. Estamos en el callejón de la muerte”.

Irasema Rosas de Ahumada, de la Coordinadora Nacional de Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), también está anuente del endeudamiento que sufren los adultos mayores. “Cuando las financieras saben que te vas a jubilar ya tienen la base de datos y empiezan a llamar para ofrecer préstamos”, ¿cómo las financieras consiguen la información?, preguntó este medio y la funcionaria respondió: “no te puedo decir, ese es un gran enigma, de dónde sacan la información para saber que una persona se va a jubilar”. Rosas de Ahumada comentó que las compañías “ofrecen préstamos, entonces, endeudan a las personas de por vida y esa persona no va a poder disfrutar de su jubilación… al no tener una educación financiera que evite que el adulto quede empeñado de por vida”.

Entre el maltrato y el abandono

La funcionaria informó que en el país se registran 554, 839 mil adultos mayores; de los cuales el 47. 1% (261,591) son hombres y 52.9% (293,248) son mujeres. De esta población existen adultos mayores que son “despojados de su salario, del subsidio de los $120, de sus bienes adquiridos. Los engañan. Cuando van a ver, quedan totalmente desprotegidos en la calle porque han vendido sus bienes y los ingresan en contra de su voluntad a alguna casa hogar”.

Sobre esta situación, Rosas de Ahumada indicó que en la dirección existe una unidad en donde se investigan estos casos, sin embargo si por medio de la conciliación no se llega a un acuerdo a favor del adulto mayor se remite el caso a la Fiscalía de Familia. LA funcionaria reveló que el Mides tiene planificado en el nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, presentar una propuesta para crear el Instituto del Adulto Mayor.

En el país se registran 79 centros de larga estancia -hogares para adultos-, de los cuales unos 12 son subsidiados por el Mides, y el Hogar San Vicente de Paul, ubicado en Bocas del Toro es de total responsabilidad de la institución, aclaró. Sobre el subsidio de '120 a los 65', el Mides ofrece este servicio a 121,712 hombres, de los cuales 48,535 son hombres y 73,177 son mujeres.

Una población excluida

El sociólogo de la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Alberto Valdes Tola planteó que los adultos mayores en Panamá son una población “excluida porque existen una serie de políticas sociales que no van dirigidas a atender el bienestar social, no sólo en términos de salud sino también en términos de vivienda, por ejemplo, estos programas de la CSS están más orientados al ocio; entonces, ahí ya vemos una estructura, no me refiero solo al gobierno, sino a la estructura del Estado que percibe a este ciudadano como de segunda o tercera categoría”.

Tola agregó que el “adulto mayor queda totalmente excluido de la estructura porque obviamente es una figura que no tiene cabida dentro del mercado laboral.

Hay países que tienen políticas que obligan a los empresarios tener personal adulto mayor, inclusive, en Estados Unidos tienen políticas orientada a eso, se puede notar en trabajos como en los supermercados o venta de ropa, claro, ellos responden a un referente científico, que dicta que para que el adulto mayor tenga una vida digna debe sentirse importante dentro de la estructura social”, concluyó.

Enfermedades más comunes

La jefa nacional de la Sección de Adulto Mayor del Ministerio de Salud, Yanin Adames, informó que entre las enfermedades más comunes que sufre este grupo se encuentran las enfermedades no transmisibles, dentro de la cuales están la hipertensión arterial y la diabetes Mellitus tipo dos; y enfermedades infecciosas, dentro de las cuales están las infecciones de las vías aéreas y las infecciones de las vías urinarias.

Sobre los programas dedicados a los adultos mayores, Adames, mencionó que “existe el programa de adulto mayor en cada una de las regiones de salud, el cual consiste en brindar una atención integral al adulto mayor desde el enfoque biopsicosocial”.

El Minsa registra la mayor población en la región de Salud Metropolitana con un total de 132,505 de los cuales 58,476 son hombres y 74,029 mujeres. Luego en la región de Salud de Chiriquí con un total de 74,354 de los cuales 35,539 son hombres y 38,815 son mujeres, seguido de la región de Salud de Panamá Oeste con un total de 72,642 de los cuales 34,857 son hombres y 37,785 mujeres. Por su parte, la CSS ofrece el programa “de jubilados, pensionados y tercera edad, brinda servicios como el de atención integral domiciliaria (SADI), que realiza visitas domiciliarias a las personas con dificultades para su movilización, están los centros de bienestar, que brinda servicios para promover el autocuidado de la salud, y la atención integral, que brinda acceso a los controles de salud y atención a los problemas de salud.