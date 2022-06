Zeta Bosio: 'Si no hubiera pasado Soda Stereo no sé para dónde me hubiera ido'

Zeta Bosio Cedida

Soda Stereo es el ícono de la historia del rock en español. Surgió en Argentina en el año 1982, cuando el país estaba convulsionado por su situación política.. Más tarde, la banda se convirtió en una de las más poderosas de los últimos tiempos.

A casi cuarenta años de fundada, su magia sigue vigente. El legado de su vocalista, Gustavo Cerati, continúa llenando conciertos de personas que viven y sienten el rock.

La agrupación marcó un antes y después para el rock en español, pero para sus integrantes ¿qué significó?, ¿qué dejaron atrás para dedicar su vida a la música? Para responder estas interrogantes La Estrella de Panamá conversó con Zeta Bosio, bajista, compositor y creador —junto a Cerati— de Soda Stereo, quien junto con Charly Alberti y un grupo de artistas invitados presentarán mañana el concierto 'Gracias Totales' en Panamá.

¿Quién era Zeta antes de la banda y en quién se convirtió?

Hace tanto tiempo que ni me acuerdo (risas). Para mí cambió todo desde que empezaron a ocurrir cosas con este proyecto.

Estaba estudiando y con muchas cosas,[pero] la banda era uno de los proyectos más importantes que tenía junto a mi amigo Gustavo. Teníamos pocas posibilidades pues no habíamos hecho nada parecido y pensar que tus canciones iban a empezar a abrir caminos y posibilitarte a comunicarte con gente de otros países, era algo inesperado en aquellos años.

Gustavo estaba trabajando como visitador médico y tuvo que dejarlo sin saber si lo de Soda se lo iba a retribuir o no. Todos renunciamos a algunas cosas para que esto creciera. Y empezaron a pasar cosas lindas, nos dedicamos a la música que era algo que nos encantaba, entonces fue con felicidad. Si no hubiera pasado Soda Stereo no sé para dónde me hubiera ido.

En 1982, muchas agrupaciones argentinas dedicaban sus letras a protestar por la situación política, Soda Stereo creó canciones alejadas de esa realidad, ¿Por qué decidieron hacerlo distinto?

Quisimos cambiar la estética, hay otras cosas que [otras bandas] no estaban atendiendo, que nosotros sí, eso fue lo que llamó la atención. Empezamos a preocuparnos por cómo nos veíamos, que en nuestros espectáculos la gente viviera sensaciones, eso fue lo que nos diferenció. Al principio un poco ridículo, la genialidad tiene un límite entre el ridículo y lo brillante.

¿Cómo era el proceso creativo de las canciones? Describe qué recuerdos tienes de esos momentos.

Fumábamos mucho, en esa época no éramos conscientes de eso, pero era tocar, tocar libremente. Teníamos un gran aliado que era el casete, nos permitía grabar la sesión del ensayo y eso fue un recurso que nos ayudó a ver la música desde afuera y poder generar situaciones musicales nuevas.

En el 2014 Cerati dejó el plano terrenal, pero su alma quedó en cada canción que escribió. ¿Cómo es Soda Stereo sin él?

Su legado es lo que estamos festejando, la música que nos dejó y que sigue sonando en las cabezas, en las casas, en el corazón de montón de personas en Latinoamérica, con estos conciertos lo que hacemos es juntarnos en un lugar, conocernos, vivir y vibrar, es como una misa, es algo espiritual eso que se siente cuando uno está en ese recinto y la música es la que te lleva, eso es lo que dejó él y más que extrañarlo en este show lo disfrutamos ahí presente con nosotros en su música.