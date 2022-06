Frank Stephenson: En tres años iremos a comer en aerotaxi más barato que Uber

Frank Stephenson, director creativo de Lilium Aviation y anterior jefe de diseño de McLaren. EFE

El director creativo de Lilium, Frank Stephenson, ha pronosticado este viernes que en 2025 será posible ir a comer en aerotaxi a 300 kilómetros en una hora y será más barato que los actuales desplazamientos de Uber.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), en el norte de España, acogió desde el jueves la cumbre tecnológica Ecosystems 2030, en la que participaron 53 ejecutivos de corporaciones en el ámbito tecnológico y más de 80 invitados de más de una veintena de países.

Frank Stephenson participó como experto tras una dilatada experiencia de 30 años en el diseño de coches, en los que ha trabajado para Ferrari y ha sido director de diseño en McLaren, dos marcas punteras en Fórmula 1.

“Ahora estoy trabajando en la nueva movilidad, unos aerotaxis que no parecen ni un avión ni un coche. Es el nuevo taxi del futuro aéreo. Si queremos ir a comer hoy desde A Coruña a San Sebastián, lo podemos hacer tranquilamente llamándolo por una aplicación y a un coste menor que lo que nos costaría un Uber”, explica.

Mohamed Al-Kuwaiti, jefe de ciberseguridad de Emiratos Árabes. EFE

Estos transportes tienen “más seguridad que un avión comercial” y “una velocidad de 300 kilómetros por hora”.

“Si quieres vivir fuera de la ciudad, que es más barato y con campo para los niños, puedes viajar hasta la ciudad incluso viviendo a 300 kilómetros”, prosiguió.

Stephenson ha asegurado que esta tecnología funcionará en 2025, con aerotaxis de entre cuatro y siete plazas, cómodos, con un coste muy bajo, sin atascos y sin tráfico y sin piloto, “aunque al principio tendrán una persona para tranquilizar a los pasajeros de mi generación”, ha bromeado.

“Ya estamos volando, pero no lo hemos comunicado. Es un proceso que se va desarrollando y necesita tiempo. Llevamos ya cinco años de desarrollo. Lo más importante es la seguridad. No requieren infraestructuras, no hay que construir carreteras. Solo necesita un círculo de despegue y uno de aterrizaje”, ha detallado.

Los aerotaxis son eléctricos, funcionan con batería, y son silenciosos, pero el futuro va hacia el hidrógeno y a la energía nuclear, que será lo más eficiente en el futuro.

Para el diseño se basa en la naturaleza y en lo que funciona en esta, en concreto en los peces, que son los animales más aerodinámicos porque tienen que desplazarse en el agua, un fluido más denso que el aire.

Por eso Stephenson anticipa que sus diseños actuales son “muy elegantes” y traza un aerotaxi con “cabeza de tiburón martillo, porque necesita alas en la parte delantera, y cuerpo de mantarraya”, que en las pruebas funciona bien, concluye.

Ciberseguridad del gobierno de Emiratos: Necesitamos ecosistemas resilientes

El jefe de ciberseguridad del gobierno de Emiratos, Mohamed Al-Kuwaiti, hizo hincapié en la cumbre tecnológica Ecosystems 2030, en lo crucial que es la construcción de “ecosistemas resilientes” que permitan la continuidad de los negocios.

Su ponencia quiso dedicarla por entero al profundo efecto de las tecnologías emergentes e indicó que este es un gran “momentum” –concepto que se emplea habitualmente en política para algo que es tendencia o está entrando con fuerza– para ayudar a la humanidad en general, que ha de ser proactiva.

“Realmente, invertir en cómo construir un ciberecosistema resiliente es muy importante. Como lo es juntar ideas para la consecución de sistemas que se reparen a sí mismos, inteligentes. Y con gente brillante puede conseguirse de todo”, subrayó este especialista.

A la gente le receta el empleo de la tecnología no exclusivamente como usuario, también como creador, innovador, como alguien que quiere usar un dispositivo, aunque sea simplemente el móvil, para enviar un mensaje para la comunidad y “sensibilizarla sobre cómo usar esa tecnología”.

“Esa es la cultura de la ciberseguridad”, destacó, y subrayó en declaraciones a EFE que este concepto concierne a todos, a hijos y padres.

“Los niños hoy tienen herramientas y no sabemos cuánto tiempo las usan, durante cuánto tiempo han estado en el metaverso, o a lo que se están enfrentando ahí, en el metaverso. Es importante comunicarnos con ellos en su lengua”.

Su lengua tecnológica es totalmente diferente a la nuestra. Tenemos que colaborar con ellos y sensibilizar desde esa perspectiva. La tecnología se quedará con nosotros y tenemos que estar preparados para esa tecnología, desde nuestra cultura y desde nuestro modo de pensar”, concluyó.

Nardini (Fleet Space Technologies): Buscamos recursos críticos en el espacio

La directora general de Fleet Space Technologies, Flavia Tata Nardini, explicó a EFE que cree que la escasez de recursos críticos, como el litio o el cobre, es uno de los principales desafíos de la sociedad actual, por lo que trabaja para encontrarlos en el espacio.

Flavia Tata Nardini participó en la cumbre tecnológica Ecosystems 2030 y detalla que su trabajo comenzó “construyendo una constelación de satélites por todo el mundo”, que ahora sirven para conectar “el internet de las cosas en las industrias”.

Su objetivo es el “uso de tecnologías espaciales para intentar solucionar los problemas más grandes de la Tierra”.

Lo centró en asuntos como el cambio climático o los problemas de producción de energía de la actualidad, para lo que su red de satélites se esfuerza en trabajar con conexiones por todo el mundo.

En este momento “el mayor desafío” que ve “está relacionado con los recursos críticos”, puesto que son necesarios algunos como el cobre o el litio en gran cantidad.

“Ahora mismo usamos tecnología espacial para encontrar minerales en el espacio”, explicó sobre un proceso que será clave también para la transición ecológica.

Nardini afirmó que la humanidad irá “a Marte y a otros planetas”, por lo que se planteó un panorama en el que es necesaria la explotación, pero con cuidado para que no se repitan los problemas de sobreexplotación de la Tierra.

“Cuando vayamos, necesitaremos vivir allí. Necesitaremos energía, recursos, alojamiento y transporte. Nosotros ya trabajamos para ese desafío”, indicó a EFE.