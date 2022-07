The Singleton, una invitación elegante al mundo del 'whisky'

The Singleton entusiasmará a los bebedores experimentados y convertirá a los bebedores novatos con sus notas.

Perfectamente equilibrado y sutil, así es The Singleton 12 años, un whisky escocés de una sola malta que llega para encantar los paladares de los panameños.

Fue presentado en un evento con invitados exclusivos, siendo el restaurante Azahar el punto de encuentro de quienes acudieron a una cena maridaje, como introducción a las posibilidades de coctelería con este escocés.

La recepción de los invitados fue en el bar, con un cóctel que tenía como base principal la estrella de la noche: The Singleton. Al pasar al salón, un saxofonista, tocando en directo, dio la bienvenida a los comensales.

Los detalles de este whisky fueron ofrecidos por el Local Brand Ambassador, David Vergara, quien relató que el licor se obtiene gracias a una fermentación prolongada y destilación muy lenta.

Los destiladores de The Singleton se toman su tiempo y cuidan cada paso del camino.

Vergara destacó que la botella es plana, estilo flask, inspirada en las pequeñas cantimploras utilizadas para transportar licor.

Los whiskies The Singleton se describen generalmente como suaves y afrutados, como resultado de las barricas utilizadas y un proceso de destilación muy suave. Una combinación de barricas de roble europeo ex Jerez y barricas de roble americano ex Bourbon, le aportan a este whisky un perfil suave y perfectamente equilibrado.

The Singleton es famoso por sus sabores ricos y sensoriales, pero su objetivo es desmitificar el sabor para sus clientes, evitando las notas de cata tradicionales en favor de descripciones sensoriales del sabor del líquido en sí.

El maridaje perfecto

The Singleton evita las notas de cata tradicionales y puede describirse como sublimemente suave con una cadencia afrutada.

La dinámica del maridaje inició con la cata del whisky solo; los asistentes debían identificar las notas que percibían en el licor.

Continuó con el cóctel First Colling, preparado con The Singleton 12 años, early gray, club soda y naranja; y con la entrada del menú que fue un exquisito ceviche de corvina, macerado en cítrico y mango, cebolla morada y ají dulce.

El cóctel que acompañó el plato principal fue un Sazerac de banana, preparado con el whisky, cognac, sirope de anís, banano y limón, servido junto a un short rib ahumado, cocinado a baja temperatura durante 24 horas y servido en sus jugos con mil hojas de papa.

Y el último fue un Boulevardier preparado con The Singleton 12 años, sirope de raspberry, vermut y aperol. El delicioso postre fue un mousse de maracuyá, espuma de coco, crumble de almendra, sorbete de coco y salsa de maracuyá.

'Entusiasmará a los bebedores experimentados y reclutará a los novatos'

“Reclutar”, una palabra que se repetía durante la noche, luego de que Lorena Ferrer, gerente de Marca de Reserve y Maltas para el Caribe y Centroamérica, dijera que The Singleton es un whisky que puede atraer fácilmente a quienes no acostumbran consumirlo. Y así también lo afirmaron los invitados al probarlo.

Ferrer añadió que: “Cuando entramos al mundo de single malt no hay que ser un experto en whisky para apreciarlo y creemos que los consumidores pueden empezar a conocerlo a través de The Singleton 12 años. Próximamente también estaremos presentando el 15 años y el 18 años”.

Galardonado internacionalmente

The Singleton ha ganado más de 95 premios, incluyendo el Double Gold de S.F. Spirits World Competition 2020.

“Con la llegada a nuestro mercado de The Singleton queremos dar a conocer la categoría de single malt por medio de un producto que es muy versátil y que se posiciona entre los Top 5 whiskies más vendidos a nivel global”, indicó Ferrer.