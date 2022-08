Feria Internacional del Libro demostró que 'Panamá sí lee'

Jóvenes de diferentes escuelas acudieron para adquirir libros durante esta feria. Larish Julio | La Estrella de Panamá

'Panamá sí lee', uno de los lemas de la Feria Internacional del Libro 2022 (FIL), quedó demostrado con el lleno total durante los cinco días del evento. Tras dos años de hacerse de manera virtual, regresó en su formato presencial a una nueva casa, el centro de convenciones Megapolis.

Los asistentes se mostraron ansiosos de obtener conocimientos, adquirir libros, conocer a los escritores que se hicieron presente; y participar en las más de 300 actividades que se llevaron a cabo, entre ellas, talleres, charlas y conversatorios. Además, en algunos stands se realizaron dinámicas para que los niños aprendieran de manera divertida.

Escritores nacionales e internacionales presentaron sus libros más recientes. Como fue el caso de la joven escritora mexicana Flor M. Salvador, quien días antes de la feria agotó los boletos para la firma de su libro.

“La feria ha conectado al joven, tuvimos escritoras que no pasaban de 25 años y ya tienen sus libros editados, eso me parece grandioso y a la vez, eso compromete al Ministerio de Cultura a una gran responsabilidad de rescatar la imprenta de la nación para poder provocar más ediciones de libros y que sean accesibles y que nuestros escritores tengan una posibilidad de imprimir mucho más” expresó la Ministra de Cultura Giselle González Villarué a La Estrella de Panamá.

También se hicieron presentes los escritores internacionales Renato Cisneros, Mariana Paloma, Carlos Mateo Valmeli, Cristian Alarcón –premio Alfaguara– Julio Prado, Liliana Bloom, Walter Riso, Carmen Mola –premio Planeta, son tres escritores de los cuales llegan dos– Bernardo Fernández, Alberto Villarreal, Silvia Quezada Camberos, Patricio Sturlese.

Panamá tuvo una participación importante con 95 autores nacionales. Adicional, se resaltó la cultura del país con obras de teatro de títeres sobre con personajes como son la Tinaja, la Cutarra, el Violín y el Diablico Sucio, en el stand del Ministerio de Cultura.

Por parte de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., se llevó a cabo la presentación de nuevas publicaciones de su editorial, y una conferencia sobre la música panameña. Algunas de las obras que presentaron fueron: Ensayos, documentos y discursos, de Eusebio A. Morales; Antología esencial, de Roque Javier Laurenza y La novela del imperialismo en Centroamérica, de Esther María Osses.

Como cada año, esta edición de la FIL abrió el debate a temas de interés social. Trajo a la mesa la igualdad de género, la educación sexual, la migración en Panamá, la recuperación de aprendizajes, la negritud, la inclusión de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la libertad de prensa.

Los más chicos también pudieron disfrutar un buen libro durante la FIL. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“Cálculos del Banco Mundial de 2021 indican que un 90% de alumnos de 15 años que sí fueron al colegio no cuentan con el nivel mínimo de aprendizaje”, ORIT BTESH PRESIDENTA DE LA CÁMARA PANAMEÑA DEL LIBRO.

Se abrió la puerta también a temas sobre el cambio climático y el medio ambiente. El taller 'Mural del clima' que ejecutó la Unión Europea, permitió que los asistentes analizaran los fenómenos que afectan al planeta.

Llamado a atender la educación en Panamá

La presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali) –organización encargada de realizar el evento-, Orit Btesh dejo ver su emoción por la asistencia de tantos jóvenes y niños a la feria.

En su discurso de apertura, Btesh dio ejemplo cómo países que han estado en guerra han protegido libros sobre su historia, "”efender la herencia cultural es lo que nos define como civilización”.

La presidenta de Capali hizo un llamado a las autoridades del país para que apoyen a los jóvenes que han desertado del sistema educativo, “el más nefasto de todos los males es la indiferencia y la apatía, especialmente ahora, cuando la salida de la virtualidad viene con una alerta roja, un estudio de la Unicef realizado en 2021 ya advertía que unos 130,000 niños y jóvenes de entre 4 y 20 años en nuestro país se encontraban fuera del sistema educativo”.

Btesh agregó: “Por si fuera poco, cálculos del Banco Mundial de 2021 indican que un 90% de alumnos de 15 años que sí fueron al colegio no cuentan con el nivel mínimo de aprendizaje. No es posible avanzar sin ellos y con seguridad vamos a retroceder si no califican para conseguir un empleo, aumentará la población que sobrevive de la triste cultura de la caridad y el donativo (…) confiamos que la educación sea una prioridad para este gobierno y los siguientes a corto mediano y largo plazo”.

“La justicia social se construye en el trabajo, no en el conformismo, no hay honor en recibir sin dar a cambio, recibir dinero no terminará con la pobreza de la misma forma que repartir diplomas no terminará con la ignorancia”, añadió la presidenta de Capali.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en el istmo, Chris Hoornaert manifestó que para ellos es un honor tener la oportunidad de participar en un evento de este tipo. “Estamos encantados de dar más información sobre la unión europea, tendremos con nosotros a uno de los premios de literatura y algunos de los autores europeos para que puedan compartir con las personas”.