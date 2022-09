El detrás de escena de los síntomas de estrés

Vivir situaciones de estrés no es problema, si sabemos cómo manejarnos en esos entornos; el problema comienza cuando nuestro cuerpo se ve afectado por ello

Uno de los síntomas frecuentes del estrés es: Problemas para dormir Pixabay

Te contaba el sábado pasado que durante mis 20 años, mientras estudiaba en la Universidad y trabajaba más de ocho horas, mi cuerpo solía mostrar cierta sintomatología relacionada con el estrés. Recuerdo haber ido a una clínica porque tenía frecuente dolor de estómago, y la médica me dio pastillas para la gastritis, sin preguntarme cómo era mi vida.

Entendía muy bien que algo pasaba en mi cuerpo porque no estaba administrando bien mis emociones o lo que sentía respecto a la vida que llevaba.

Eso continuó hasta mis treinta y pico, momento en el cual me sentí tan mal que volví a consultar con otro especialista, con mirada sistémica, quien me indicó pausar durante una semana, me dio medicación para el estómago y para que durmiera bien, además de recomendarme una dieta saludable.

Me di cuenta en ese momento de la importancia de aprender a pausar, si bien no lo hice sino ya en mis avanzados treinta y tantos.

Algunos síntomas frecuentes del estrés son: Problemas para dormir, malestares gástricos como náuseas, gastritis, úlceras, estreñimiento o diarrea, dolor en el pecho, tensión muscular, falta de energía, problemas sexuales, dolor de cabeza, contracturas, extremo cansancio, pérdida de memoria y depresión.

¿Qué hay detrás de algunos de estos síntomas?

Te daré algún ejemplo de los que veo frecuentemente en consulta de clientes e incluso algunos que yo misma afronté y resolví al descubrirlos.

Problemas digestivos: El sentido biológico del aparato digestivo es la aceptación. Tiene que ver con el conflicto que nos genera aceptar determinadas cosas y cómo vivimos esa situación.

Algunas emociones son el miedo, angustia, el resentimiento, la queja constante.

Es común en personas a las que les cuesta además digerir nuevas ideas, experiencias, situaciones o personas.

Cuesta digerir y aceptar aquello que no viene de ti, de tu propio control.

Cómo salir de ese patrón: inicialmente es bueno ver en tu árbol familiar si esa conducta es similar a la de alguien en tu familia. Puede que lo hayamos aprendido de algún padre. Luego “aceptar” a todos con amor, aceptar las diferencias y particularidades. Estar atentos a pensamientos como: “no es justo”, “no es correcto”, “es idiota”, etc. Básicamente, correr el juicio de valor de lado.

Cada síntoma tiene detrás información para investigar y ayudar a conocernos. Te invito a revisar si hay algo que puedas aprender a conocer de ti para que comience a mejorar tu vida. Y no dejes de consultar con el médico cuando tengas síntomas.

Cuando nos conocemos en forma consciente, podemos ayudarnos y prevenir mayores problemas. ¡Buena semana!

Paula Cabalen

www.paulacabalen.com

Life & Business Coach, mentora y consultora

Escritora y 'speaker' internacional

CEO de Consultophy Points of You Country Leader