Luis Russell, más conocido en el extranjero que en Panamá

Conocí a Ariel René Pérez Price en la presentación de su novela, Pionero, junto con Patricia Zárate, en la Fundación Danilo Pérez. El autor nació en la ciudad de Panamá, hijo de padres oriundos de Bocas del Toro. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Su formación académica lo llevo a vivir en Utrecht, Hamburgo y Viena, donde realizó estudios de postgrado. Profesionalmente lleva una década laborando para el Gobierno Británico en Panamá y Centroamérica. Su primera obra literaria Memorias de Bocas Town: La vida y tiempo de José Antonio Price fue publicada en el año 2017 y reeditada en 2019.

Explícanos por qué Luis Carl Russel era un pionero del jazz

Luis Russell llegó a New Orleans en el año 1921, interactuando de igual a igual, con la primera y segunda generación de músicos a los que se le atribuye haber gestado los orígenes del jazz, entre ellos personajes como Manuel Manetta, Arnold Du Pass, Steve Lewis, Louis Armstrong, Albert Nicholas y otros. Su talento y formación lo lleva a ser parte de aquella pléyade de músicos que exportó el género hacia las grandes ciudades del Norte. Es por eso que lo encontramos para el año 1924 en Chicago, como pianista y arreglista del gran Joe “King” Oliver, mentor de Armstrong y figura seminal del género. Luis Russell no se detiene allí y en el año 1927 se traslada a Harlem, Nueva York, donde logra configurar una orquesta, que es considerada por críticos, como Humphrey Lyttelton, una temprana innovadora del jazz, un punto clave en el desarrollo del género. Esto es así, porque logra trasladar la improvisación colectiva practicada en pequeños ensambles en New Orleans, a un orquesta expandida de al menos diez piezas, quien dotada de arreglos empieza a definir el formato que vendría a dominar la música americana durante las siguientes décadas, es decir, la “Big Band” o el “Swing”. La grabaciones producidas por la orquesta de Luis Russell en Nueva York, entre los años 1928 y 1930, son consideradas claves en la evolución del jazz. Es por este motivo que Luis Russell es un pionero e innovador del Jazz, porque sus ejecutorias contribuyeron a dar forma al genero, impulsando su popularidad y aceptación como una forma de arte original y universal.

¿Qué implicaciones tiene esta novela histórica sobre Luis Russell, que era un caribeño, para nuestra comprensión como panameños?

La novela se sustenta en una extensa investigación que demuestra, no sólo el papel que tuvo Luis en el desarrollo del jazz, sino el rol protagónico que jugó el Caribe panameño en la eclosión del género. Las ciudades de Colón y Bocas del Toro configuraron un espacio vital común con ciudades del Sur de norteamérica, donde la migración laboral y la conectividad marítima, incentivaron un intercambio cultural y musical del que poco se ha escrito. Luis no estuvo sólo. Colón, con su distrito rojo y su circuito de cabarés, parió otros músicos de importancia, quienes contribuyeron a impulsar el género en su temprana infancia, entre ellos Vernon Andrade, el gran orquestador del Renaissance Ballroom en Harlem y Nick Rodríguez quien fue parte de las orquestas de Jelly Roll Morton y Louis Armstrong. Desde una perspectiva inversa, la investigación corrobora cómo pianistas de New Orleans y orquestas de jazz de New York eran visitantes frecuentes del puerto, desde las postrimerías del la segunda década del siglo. De igual forma descubre tempranos ensambles del género que fueron incubados en Colón, entre ellos The Jolly Dozen Jazz Band, The Coco Solo Jazz Orquestra y The Tropical Jazz Kings, todo esto entre los años 1917 y 1920. Lo anterior contribuye a incentivar aquel debate que ahora parece tomar fuerza y que busca reivindicar el papel del Caribe en la génesis y desarrollo del jazz. No sólo desde la perspectiva de sus localidades, pero también desde el aporte de sus influencias y de la cultura musical afrocaribeña o afrolatina, de las cuales se desprendes patrones rítmicos como “la clave”.

Luis Russell, más conocido en el extranjero que en Panamá

“Luis Russell es más conocido en el extranjero que en Panamá, lo que parece incomprensible a primera vista, pero no lo es tanto si analizamos nuestra historia y el largo proceso de asimilación a la identidad nacional, al que fue sometido el panameño de herencia afro-caribeña”.

Has escrito una novela después de haber escrito una biografía narrativa de tu abuelo, José Antonio Price, quien fue el primer médico bocatoreño afropanameño. ¿Cuáles han sido tus experiencias, como investigador, con ambos textos?

Han sido experiencias gratificantes, pues ayudan a revelar las inmensas contribuciones del descendiente afro-caribeño durante los años formativos de la república; contribuciones que han sido de alguna forma u otra invisibilizadas. De gran satisfacción fue aportar elementos de relevancia para la historia de la provincia de Bocas del Toro y el Caribe panameño, que son en esencia historia panameña en el contexto de nuestra diversidad como país y como entidad multicultural. Para mí fue increíble entender como el Caribe panameño y sus habitantes mostraron, históricamente, una cercanía vital mas estrecha con las localidades del Sur de los Estados Unidos, que con tierra firme en Latinoamérica. Esto queda demostrado en el caso de mi abuelo, pues adelantó sus estudios en Carolina del Norte y Tennessee y en el caso de Russell quien emigró inicialmente a Nueva Orleans, en tanto que su madre y hermanas estudiaron en instituciones académicas en Atlanta. Mi investigación demuestra también cómo individuos forjados dentro de dicho ambiente multicultural, configurados por una variada inmigración, terminan convirtiéndose en personajes de relevancia para nuestra historia nacional, pero también para las artes en un contexto universal. Este es el caso de Luis Russell, pionero e innovador del jazz y Guillermo Sánchez Borbón, escritor y poeta de aclamación internacional.

¿Te habrías podido imaginar escribir sobre Luis Carl Russell sin haber hecho los viajes que has hecho?

La primera ocasión que tuve contacto con la figura de Luis Russell no fue en Panamá, sino en Los Países Bajos donde estudié. Un CD con sus grandes éxitos junto a Louis Armstrong, anunciaba que era panameño, lo que me sorprendió. Posteriormente, el excelente documental del profesor Gerardo Maloney De Carenero a New Orleans, me motivó a continuar investigando. Lo cierto es que Luis Russell es más conocido en el extranjero que en Panamá, lo que parece incomprensible a primera vista, pero no lo es tanto si analizamos nuestra historia y el largo proceso de asimilación a la identidad nacional, al que fue sometido el panameño de herencia afro-caribeña.

¿Que esperas de tu novela histórica en Panamá?

Espero que contribuya a que en Panamá entendamos el jazz como algo cercano, como un género musical que es también panameño, pues nuestros músicos y nuestra herencia contribuyeron de forma decisiva a su origen y desarrollo. También que sea una buena razón para celebrar el natalicio numero ciento veinte de Luis Russell, un bocatoreño universal.