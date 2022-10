Las mentes tras la mejor literatura panameña del año

216 obras literarias fueron recibidas para esta edición de los premios Ricardo Miró. Ministerio de Cultura

Si hay algo que tienen en común las apuestas literarias ganadoras de los premios Ricardo Miró de este año, es revisar situaciones cotidianas desde un punto de vista más humano, con las personas como el eje focal de las historias.

Sin necesidad de cuentos fantásticos o historias surreales, el ojo humano está muy presente dentro de estos relatos.

Recuerdos de la juventud, experiencias desde la inequidad e injusticia y los efectos de las nuevas tecnologías en la sociedad, son algunas de las temáticas que se tocan en las obras escogidas.

La Estrella de Panamá conversó con tres de los autores seleccionados como ganadores del máximo premio a la literatura panameña.

La Semana Miró terminará este viernes. Ministerio de Cultura

“En las últimas décadas, el individuo ha cambiado radicalmente gracias a la televisión e internet; pero fue un cambio gradual que casi no percibimos, sino ahora, cuando la 'mariposa metálica' (medios de comunicación electrónicos), como yo lo llamo, eclosionó de su capullo frío, cruel e insensible”, detalló Héctor Rodríguez Cedeño al periódico, relatando qué lo inspiró a escribir El estanque de los narcisos, ensayo ganador del premio Miró.

Esta no es la primera vez que el escritor ha sido galardonado en este certamen. En 1984 fue reconocido por su novela Nickel-Odeon. Además, participó como jurado anteriormente en tres ocasiones.

Al hablar de cómo se sentía al ganar el premio por primera vez en la categoría de ensayo dijo: “Le he tenido mucho apego a este libro y lo he trabajado durante los tres últimos años. Me siento bien; creo que está bien escrito”.

“Es una sensación particular, sobre todo considerando que el teatro ha sido una de mis fuentes de trabajo por más de 10 años”, también comentó otro de los ganadores, Roberto Thomas, reconocido en la categoría de teatro de este año.

Los premios están dedicados a realzar la literatura nacional en Panamá. Ministerio de Cultura

El autor explicó que utilizar su experiencia en el ámbito escénico para su trabajo como escritor, le dio más peso a este proyecto, el cual gestó durante muchos años.

Su inspiración para escribir Un elefante en la habitación nació de un percance de salud familiar que lo marcó, y le llevó a replantearse la realidad del sistema de salud panameño. “Escribir algo como esto requirió mucha observación. Mirar al detalle el comportamiento de la gente y la forma en que la sociedad percibe el trabajo dentro de un hospital”.

Con Un elefante en la habitación el autor quiso mostrar cómo todos intentan sobrevivir en un sistema agresivo y desigual.

Por otro lado, Dimitrios Gianareas, ganador del género cuento con 500 kilómetros, comenta a este medio que es una gran satisfacción ganar el premio Miró. “No es fácil ganárselo. Es exigente en cuanto a calidad literaria. Me siento honrado”, fueron sus palabras.

Para su colección de cuentos tomó la inspiración de vivencias de la juventud, narradas desde una mirada adulta. Gianareas se dedicó a escribir la mayoría de cuentos al inicio de la pandemia, le tomó tres meses escribir 10 de los 12 que hay dentro de la obra literaria y menciona que la experiencia fue “sorprendentemente agradable”, en comparación con otros proyectos que ha escrito.

La celebración de las letras

Los ganadores del máximo galardón de la literatura panameña fueron revelados la noche del lunes en el hotel El Panamá. Se trató de una velada destinada a resaltar lo mejor del trabajo de los autores panameños en diferentes géneros, para dar inicio a la Semana Miró que estará desarrollando actividades hasta el viernes 21 de octubre.

La edición 2022 del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró recibió 216 propuestas literarias, de las cuales el jurado tuvo que escoger las mejores cinco para las categorías: cuento, teatro, ensayo, novela y manuscrito.

Los ganadores de la octogésima entrega de esta premiación fueron Dimitrios Gianareas Gil con el cuento 500 kilómetros; Rogelio Guerra Ávila con La miscelánea en la categoría de novela; Roberto Darío Thomas en teatro con Un elefante en la habitación; Javier Medina Bernal con Kein Narr en el género de manuscrito, y Héctor Rodríguez Cedeño, quien obtuvo el premio en la categoría de ensayo con el texto El estanque de Narciso (Los Simpson y la poscultura).

El jurado nacional estuvo compuesto por los autores panameños Consuelo Tomás Fitzgerald, David Robinson, Rogelio Rodríguez Coronel, Rafael Pernett y Javier Stanziola.

También por un selecto jurado internacional integrado por Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Uruguay, Cuba, República Dominicana y Argentina.

La Semana Miró seguirá hasta el 21 de octubre. Durante su desarrollo se estarán impartiendo conferencias y conversatorios dictados por parte de invitados especiales y los jurados del premio Miró.

Las temáticas de estas actividades girarán alrededor de la escena literaria y aspectos sociales de Latinoamérica.