Fondo Cultural Ingenia, semilla para la creatividad

A través de un conversatorio, los ganadores del año 2021 dieron recomendaciones a quienes desean concursar. Ciudad del Saber

Proyectos culturales y creativos que aporten a la misión de la Fundación Ciudad del Saber y a su comunidad, y que impacten positivamente en la sociedad, tendrán la oportunidad de concursar por el fondo Ingenia.

La Fundación Ciudad del Saber abrió la convocatoria para el concurso Fondo Cultural Ingenia, que permite a las personas ejecutar un proyecto cultural y recreativo en las más de 120 hectáreas del campus.

El lanzamiento se realizó con un conversatorio en el teatro Ateneo de Ciudad del Saber, en el que participaron los ganadores del año pasado. A través del Fondo Cultural Ingenia, la Fundación dará un soporte económico de $2.000 a los proyectos ganadores; estos deben contribuir a la innovación social y a la participación comunitaria.

Los proyectos deben desarrollarse en Ciudad del Saber y guardar relación con las siguientes temáticas:

'Travesías por la memoria' fue uno de los proyectos ganadores de la edición 2021. Ciudad del Saber

Cultura, innovación social.

Historia de Panamá y de Ciudad del Saber.

Patrimonio inmaterial y material.

Género: Feminismo.

El 'performance' 'Dejarse caer' es una reflexión sobre la masculinidad. Ciudad del Saber

Biodiversidad: Fauna y flora de Ciudad del Saber.

Temas ambientales, como por ejemplo cambio climático.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y su comprensión.

Discriminación por motivos de etnia, situación económica, orientación sexual, edad, entre otros.

La vicepresidenta de Ciudad del Saber, Mariana Núnez Haugland, explicó que, “Ingenia es un fondo anual que busca activar proyectos culturales, artísticos y de creación, hilados con la misión de la Fundación Ciudad del Saber, de ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social. Buscamos proyectos que se alineen con los valores de innovación, de emprendimiento”.

“Ingenia es un fondo anual que busca activar proyectos culturales, artísticos y de creación, que impulsan el cambio social” MARIANA NÚNEZ HAUGLAND

VICEPRESIDENTA DE CIUDAD DEL SABER

Por su parte, el gerente de Cultura de Ciudad del Saber, Manuel Rivera, invitó a las personas interesadas en participar, a inscribirse por medio de la página web: ingenia.ciudaddelsaber.org, y completar el formulario de aplicación. “Es muy importante cumplir con todos los requisitos del formulario, y una vez enviada la solicitud, nosotros le confirmamos su recibo mediante correo electrónico”, detalló.

Las inscripciones están abiertas desde el 21 de octubre hasta el 27 de noviembre de 2022, a las 12:00 m. Se escogerán tres proyectos ganadores.

Los tres proyectos seleccionados el año pasado fueron: 'Travesías por la memoria', de Maritza Vernaza; 'Dejarse caer', de Miko Delgado; y 'Escuela de gastronomía circular', de Andrea Pinzón.

'Travesías por la memoria' es un recorrido que presenta al público una revalorización del patrimonio histórico y el territorio por el que se va transitando, de una manera divertida, en la que hay canto, poesía e historia de Panamá. Las presentaciones se llevaron a cabo durante la semana del 3 al 8 de mayo, dirigido a los usuarios de Mi Bus en la ruta que sale desde la terminal de Albrook hasta Ciudad del Saber.

“El proyecto lo empecé a diseñar mucho antes de la convocatoria, siempre me ha gustado llevar el teatro más cerca de la gente, no esperar que la gente me vaya a ver al teatro. Con el fondo Ingenia encontré una oportunidad para repensarlo, tomando en cuenta el territorio de la Ciudad del Saber y la relación de ese territorio con lo que yo quería decir, que era hablar sobre soberanía”, expresó Maritza Vernaza.

En el caso de 'Dejarse caer', Milko Delgado presenta una pieza de performance contemporáneo, que reflexiona sobre la masculinidad y los procesos vinculados a las emociones.

La obra fue interpretada por él y por el artista Héctor Carrasco. Se realizaron dos funciones, el 20 y 21 de mayo de 2022, en la galera 248 de Ciudad del Saber.

“Ya cuando tienes el fondo te obligas a hacer el proyecto, te da esa semilla para poder empezar a hacer algo. Nosotros comenzamos la pieza en un espacio pequeño que nos habían prestado en el Casco Antiguo y tuvimos que readaptar todo a un nuevo lugar”, relató Delgado.

Por el lado de la 'Escuela de gastronomía circular', se llevó a cabo un curso de cinco semanas, en el que se brindaron las herramientas relacionadas con practicar la sostenibilidad desde la gastronomía, con el propósito de reducir el impacto ambiental. Este proyecto estuvo dirigido a emprendedores, cocineros, educadores, estudiantes y consumidores vinculados al mundo de la gastronomía. El resultado del curso se presentó en un evento el sábado 7 de mayo, en el área del Mercado Urbano de Ciudad del Saber.

Como recomendación a las personas que quieren participar este año, Andrea Pinzón compartió que “lo más importante es tener una idea clara de lo que quieres lograr; yo no sabía como quería hacerlo, pero sí tenía claro que quería educar a la mayor cantidad de personas posible sobre una gastronomía más sostenible”.

El fondo Ingenia surgió en el año 2020, cuando, en la Vicepresidencia de Comunicaciones de la Fundación Ciudad del Saber se comenzó a idear el proyecto.

El objetivo era crear un apoyo económico y público que impulsara el desarrollo y la ejecución de proyectos culturales y creativos en el campus.

Sin embargo, la idea original emergió de una residencia artística desarrollada a finales del año 2019. En ese momento, la artista y productora Eleonora Dall´Asta se acercó a la Fundación Ciudad del Saber buscando un lugar donde poder concluir el proyecto final del máster en circo contemporáneo de la Universidad de las Artes de Estocolmo. Este trabajo fue la creación de una residencia artística y la pieza de danza aérea 'Suspender la cárcel'.