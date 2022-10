Una oportunidad para el talento musical

El concurso estará abierto hasta el viernes 28 de octubre, y para participar los interesados deben enviar un video no mayor de tres minutos que muestre sus talentos. Fundación Danilo Pérez

Las habilidades en la música y la creatividad son dos talentos que la Fundación Danilo Pérez busca desarrollar en los jóvenes, como un pilar para la sociedad. Desde este espacio y en una tercera edición, los jóvenes con inclinación musical podrán presentar sus piezas ante un jurado para aplicar por una beca, a través del concurso Becas Full Pass, y continuar con sus estudios dentro de la industria musical.

Aleida Duartes, directora ejecutiva de Fundación Danilo Pérez, en entrevista con este medio expresó los objetivos que tiene esta iniciativa que estará vigente hasta el próximo viernes 28 de octubre y cómo la música cambia la vida de los jóvenes en la sociedad.

“Queremos que más personas tengan acceso a educación musical acorde con las necesidades y las competencias indispensables que requiere el ciudadano del siglo XXI; deseamos que la música sea inclusiva y que el conocimiento llegue a todos, que nadie se quede atrás”, dijo Duartes.

Según la directora, esta iniciativa nació gracias al interés de los estudiantes de música y músicos que desean participar en los eventos educativos del Panamá Jazz Festival, pero que no pertenecen a una organización educativa.

Los ganadores serán anunciados durante noviembre. Fundación Danilo Pérez

Uno de los objetivos de este programa es “incentivar y promover la creatividad de adolescentes, jóvenes y músicos profesionales que no forman parte de instituciones de música donde se hace entregas de becas full pass”.

Cabe destacar que los ganadores de este concurso serán anunciados durante el mes de noviembre.

Al ser abordada sobre el impacto que esperan tener con esta iniciativa, Duartes precisó que “buscamos que todos los participantes adquieran conocimientos o actualicen información que puedan poner en práctica al momento de ejecutar su instrumento musical o que también puedan compartir los conocimientos adquiridos con otros colegas músicos o estudiantes”.

“Es el tercer año que desarrollamos este concurso, por lo que deseamos invitar a que todas las personas que vean esta iniciativa y conozcan a un niño o joven en proceso de aprendizaje musical de cualquier parte del país, lo inviten a concursar y participar de los eventos educativos de la fundación”, exclamó.

Esta iniciativa nació gracias al interés de los estudiantes de música y músicos que desean participar en los eventos educativos del Panamá Jazz Festival. Fundación Danilo Pérez

Pasión y música

Miguel Ángel Samaniego, percusionista, contó su experiencia y el aprendizaje que obtuvo dentro del programa al ser uno de los seleccionados en ediciones pasadas.

“Aprendí muchas cosas que no sabía sobre la música anteriormente. Comprendí las cosas que no tenía idea de cómo hacer, sabía la teoría y la práctica, pero no cómo llevarlas a otro nivel”, explicó Samaniego.

Experto en la rama de percusión, tuvo la iniciativa de atreverse a probar otros tópicos de la música y profundizar sus conocimientos ya adquiridos.

“Conocí nuevos estilos de música, sobre composición, armonía, cómo hacer acordes y muchas otras cosas. Me enfoque más en los instrumentos que toco, pero en los talleres quise aprender sobre canto, guitarra, piano y otros instrumentos que no tocaba”.

Entre sus mejores experiencias, el baterista comentó que conocer a nuevas personas fue algo único con lo que se encontró dentro del programa.

“Una de las mejores experiencias fue conocer a nuevas personas y aprender nuevas cosas”. Entre los instrumentos que toca Samaniego se encuentran la batería y los bongós.

Entre tanto, el trompetista Félix Pardo, quien ingresó a este programa en 2016, compartió la opinión de Samaniego al relatar que es una experiencia inigualable y que en esta iniciativa pueden conocer a muchísimas personas.

“Me había formado en el colegio y posteriormente ingresé al programa. Esto me ha servido para conocer muchas cosas que ante desconocía. Aprendí muchísimo de los maestros extranjeros que nos impartieron las clases, sus culturas y fundamentos”.

“Más que nada durante los talleres, me llamaron la atención otros instrumentos y tópicos como la composición. Como trompetista, me sirvió mucho aprender otro tipo de técnicas”.

Su participación data, como se había mencionado, de 2016. Desde entonces, Félix ha tenido la oportunidad de seguir presentándose en otros eventos de la fundación.

“Es bonito cuando uno convive con otras personas de diferentes países, también conocer su cultura. Ese intercambio de enseñanzas y técnicas es provechoso para uno”, aseguró el trompetista.

Bases del proyecto

El concurso estará abierto hasta el viernes 28 de octubre.

Los concursantes deberán seguir la cuenta de Facebook de la Fundación Danilo Pérez, publicar el video en la cuenta del autor y posteriormente etiquetarlo a la cuenta de Fundación Danilo Pérez con el hashtag #PJF2023. Este video no debe ser mayor de tres minutos.

El resto de los requisitos de participación se encuentran en el sitio oficial de Instagram.