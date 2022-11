'Mejorar tu marca personal', una clave para alcanzar metas

La empresaria Sheldrys Sáez. Cedida

El campo laboral es más competitivo sin excepción de algún sector profesional. ¿Cómo escalar profesionalmente en un mundo globalizado? Para la modelo Sheldry Sáez mejorar la marca personal es importante para lograr metas personales o “conquistar oportunidades”.

“La marca personal son esas cualidades que tú tienes como persona. Por ejemplo, cuando tú quieres ascender en una empresa o quieres que te asignen proyectos, de alguna manera tienes que maravillar a tu jefe, tienes que diferenciarte de la competencia. Todos por igual tenemos que pulirnos y mejorar esa marca personal, independientemente de donde estés”, recomendó la coach.

De acuerdo con Sáez, todos tenemos una marca personal. “Hoy las redes sociales no las usas a modo personal, pero sí las usas para promover tu trabajo, servicio, emprendimiento o negocio. Por ejemplo, mí asistente no usa sus redes sociales para algo personal, pero sí organiza las redes sociales de la empresa, (es decir) el servicio que ella presta”.

Las declaraciones de la empresaria se dieron en medio de una gira de medios de comunicación para promocionar el lanzamiento de su agenda 'Inspírate 2023'. La empresaria comentó que para esta edición de su último producto habrá espacios para escribir las notas mensuales, semanales y diarios.

Una de las novedades que tiene 'Inspírate 2023', apuntó la modelo, es que tiene notas adhesivas, un espacio para escribir sobre las redes sociales. “Nunca había combinado la parte digital con la agenda y este año quise hacerlo. Cada mes estoy proponiéndote un ejercicio distinto. Además de ser agenda y un curso”.

Una apuesta a la organización tangible

Existen dos tipos de personas, las que usan agendas y las que no. Y aunque también están los profesionales que utilizan agendas digitales, también “son válidas. Yo me dirijo a las personas que usan agendas”.

“Hay estudios que señalan que escribir tus metas a mano eleva tu compromiso con ellas, eleva tu motivación, las posibilidades de lograrlas, porque cuando escribes a mano estás utilizando los dos hemisferios del cerebro. Te da claridad, descartas lo que no quieres, eleva la memoria, mejora la calidad para pensar, tiene muchas cosas buenas, al final del día va a depender de ti”, aseguró.

Y aunque avaló el uso de una agenda diaria, aseveró que una buena organización es otra clave para cumplir metas en cualquier ámbito de la vida. “Para la mujer, la organización es muy importante porque nos ponemos muchos sombreros: tenemos el rol de mamá, de esposa, de hija, de amiga, además de emprendedora. Hay que poner las ideas para lograr las cosas, porque de lo contrario no vas a poder lograrlas”.

Para las mujeres que tienen muchas ideas, primero es necesario aterrizarlas, añadió la speaker porque “tienes que pensar por dónde quieres empezar y qué es lo que verdaderamente quieres hacer... yo puedo tener muchas ideas, pero sí a mí se me ocurre que una de esas ideas es cantar ópera, olvídate, yo no tengo esas fortalezas, no voy a llegar a ningún lado”.

“Tienes que evaluar cuáles son tus fortalezas, cuáles son las oportunidades que tienes, ver tu realidad, cuáles son los recursos... por eso muchas metas se quedan inconclusas o nunca se hacen. O sí se empiezan a ejecutar quedan varadas en el camino porque cuando la trazaste no te tomaste el tiempo para pensar verdaderamente si era alcanzable, era medible, si le habías establecido un tiempo”, agregó a La Estrella de Panamá.

La excusa de no tener tiempo no existe para la modelo, el problema está, según Sáez, en que no se establecen prioridades porque las personas sacan tiempo para lo que consideran importante. “Todo tiene que ser parte de un mismo propósito. Y tres, tienes que estar comprometido con eso, realmente hay que tener mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad para cumplir con lo que te propones”, concluyó.