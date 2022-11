Más del 70% de los panameños han experimentado violencia en el noviazgo adolescente

Un estudio publicado en 'The Lancet Regional Health-Américas'. realizado por investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas, reveló que un porcentaje significativo de adolescentes ha sufrido violencia física, emocional o sexual durante el noviazgo

Investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas encuestaron a adolescentes que asisten a escuelas secundarias públicas del país Shutterstock

Discursos e imaginario sobre el comportamiento amoroso basado en un modelo patriarcal, en el que domina el hombre a la mujer, y del que ahora las féminas se están liberando, según el sociólogo José Lasso, podría ser la causa principal de la violencia en el noviazgo adolescente.

“Estamos hablando de una sociedad que está rompiendo ese modelo patriarcal paulatinamente. La mujer empieza a establecer roles distintos. Papeles que fueron negados en un momento determinado y chocan directamente con el imaginario de un género masculino que siente que está perdiendo el papel que en anterioridad tenía”, aseguró el sociólogo.

La conversación con el especialista surge luego de la publicación de un estudio realizado por investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas, que reveló que un porcentaje significativo de panameños sufre violencia física, emocional o sexual durante el noviazgo adolescente.

El resultado de la investigación fue publicado el 3 de noviembre en The Lancet Regional Health-Américas. Los autores detallan que, en el mundo, “un tercio de las mujeres y entre el 3% y el 20% de los hombres han experimentado violencia de pareja íntima (IPV)”; de allí partieron para desarrollar el proyecto.

Para obtener los resultados en Panamá, los investigadores entregaron un cuestionario a adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, que asisten a escuelas secundarias públicas en los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y Arraiján/La Chorrera. El 70% de los encuestados informó que, al menos una vez, ha sufrido violencia en el noviazgo adolescente (ADV, por sus siglas en inglés).

Aparte de los estereotipos de género, hay otros factores que causan la violencia. Un informe publicado en el sitio web de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, Argentina, reseña que el uso de redes sociales genera situaciones de malestar vinculadas con: “No responder un mensaje en el tiempo que el otro/la otra demanda o si lo ve en línea y no le habla”.

La publicación de defensorcordoba.org resume que algunos mitos sobre la violencia, como normalizar tratos “recios o fuertes” de parte del hombre, justificar manifestaciones de violencia “en nombre del amor”, o ver los “celos como una expresión de amor”, ocasiona que las parejas permitan situaciones de maltrato.

Una evaluación que realizó la Defensoría de Argentina, arrojó como resultado que más del 72% de los chicos y las chicas que tienen o han tenido un noviazgo reconocieron la presencia de al menos un indicador de violencia psicológica en sus relaciones.

Son pocos los países de Latinoamérica que han cuantificado el problema. Un artículo del diario El País recopila una cifra que se remonta al año 2009; para ese entonces, 80 millones de jóvenes latinoamericanas menores de 35 años habían sufrido algún tipo de violencia.

En México, el 75,8% de las mujeres entre 15 y 24 años ha sufrido agresiones psicológicas y el 16,5% ha vivido al menos un ataque sexual. En México DF, 9 de cada 10 jóvenes han sufrido algún tipo de violencia en el noviazgo y el 30% dice que calla cuando tiene conflictos de pareja, por temor.

Impacto de la violencia en el noviazgo adolescente

Según el estudio, la violencia en el noviazgo adolescente puede impactar en la salud mental, disminuir el rendimiento académico, aumentar el comportamiento sexual de riesgo, el consumo de sustancias y aumento del riesgo de ADV e IPV continuos en la adolescencia y la edad adulta.

La violencia emocional puede generar graves consecuencias como depresión y ansiedad. La investigación les dio relevancia, “ya que la mayoría de los estudios de ADV se enfocan solo en la violencia física y sexual”.

De hecho, la forma de violencia más prevalente en la muestra estudiada fue la emocional; 67% de los encuestados informó haber experimentado al menos un caso. Le sigue la violencia física, con 23%, y la violencia sexual, con un 17%.

Lasso explicó que los adolescentes están en búsqueda de identidad, por lo que buscan el momento para jugar los roles que “se supone han aprendido (...) están empezando a tener estas relaciones en las que se ve claramente el ejercicio de poder que tiene uno sobre otro, a través de la exposición de los roles que consideran correctos”.

Datos de interés

-El 87,0%, la mayoría, de los participantes de cada distrito, aseguró haber tenido una relación sentimental o antecedentes de relaciones sexuales a lo largo de su vida.

-En San Miguelito, 59,6% reportó tres o más parejas románticas en el último año, comparado con 32,0% en Arraiján/La Chorrera.

-En total, el 37,7% de las niñas y el 52,2% de los niños participantes informaron violencia emocional en el noviazgo más de una vez.

-El 2,4% de las niñas y el 12,3% de los niños informaron violencia física en el noviazgo más de una vez.

-El 8,6% de las niñas y el 15,8% de los niños informaron de violencia sexual en el noviazgo más de una vez.

-Los participantes que reportaron antecedentes de relaciones sexuales tenían mayores probabilidades de reportar violencia emocional, que aquellos que no reportaron relaciones sexuales.

-Tanto en niñas como en niños se encontraron mayores probabilidades de violencia física en el noviazgo entre quienes informaron haber tenido tres o más parejas románticas en el último año, en comparación con aquellas que solo tenían una pareja.

¿Qué se debe hacer?

De acuerdo con el sociólogo Lasso, se debe trabajar en la educación de nuevas masculinidades. “Un hombre que se empodera de su hogar, cría a los hijos, lava la ropa... es precisamente la nueva masculinidad”.

Para el especialista, la masculinidad está dada porque funciona de manera acorde y en igualdad con el género femenino. “Las familias deben entender esto, no decirle a un niño, por ejemplo, los hombres no lloran, no lavan... eso es de mujer. Cuando empecemos a romper esos discursos, vamos a tener relaciones más sanas, en igualdad, con menos violencia”.

Lasso destacó, también, que el sistema educativo debe enseñar “que los roles de hombres y mujeres no están separados y pueden ser perfectamente intercambiados”. Manifestó, además, que la sociedad debe ir cambiando los roles, “en cualquier juguetería, por ejemplo, están marcados los roles de niños y niñas, ¿una mujer no puede ser mecánica o constructora? Entonces, la sociedad establece diferentes roles que cuando se trastocan generan rupturas y hasta violencia”.