Infidelidad financiera, una práctica que puede terminan en divorcio

Una encuesta concluye que al menos el 20% de las mujeres en Panamá oculta sus finanzas a la pareja.

Solo pensar que nuestra pareja nos fue infiel, resulta muy doloroso. Igualmente pasa en el ámbito económico, ya que ocultar información al cónyuge sobre los ingresos, gastos y preferencias en el uso del dinero, puede ser considerado como infidelidad.

Aunque el término 'infidelidad financiera' no es muy conocido por los panameños, una reciente encuesta hecha por Gleeden, plataforma de citas extramaritales en Latinoamérica, reveló que al menos el 20% de las mujeres panameñas oculta información a su pareja sobre el uso que le da al dinero, tanto en qué lo gasta como cuánto gana. Además, el 40% de las encuestadas señaló que una parte de sus ingresos lo destina en algunas ocasiones a su amante.

Las mujeres también dicen tener cuentas separadas para su amante; el 25% de ellas dice tener tanto tarjetas débito como crédito, diferentes para los gastos en pareja y con alguna cita ocasional.

Según un estudio dado a conocer por The Journal of Financial Therapy, la 'infidelidad financiera' se presenta cuando una parte de la pareja oculta información de su economía o incluso de los ingresos y gastos que deberían ser compartidos; es decir, cuando se toman decisiones de manera unilateral, en muchos casos pasando por encima de acuerdos que se hayan hecho en cuanto al manejo del dinero.

Las mujeres también dicen tener cuentas separadas para su amante.

Según el estudio, la razón principal para la infidelidad financiera es la imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuestiones económicas, especialmente cuando se toman decisiones con las que, posiblemente, la otra parte podría no estar de acuerdo.

Eliécer Pérez Rivera, psicólogo y psicoterapeuta de parejas, afirma que la 'infidelidad financiera' podría parecer algo sin cuidado. Pero si alguien esconde una compra, una boleta o un poco de dinero, puede tener un impacto en la relación más allá de lo esperado. Provoca discusiones, daña la confianza, y en algunos casos lleva a la separación o el divorcio.

El psicólogo admite que la tecnología ha facilitado la infidelidad financiera. El servicio de banca móvil se puede utilizar sin que haya pruebas documentales de estados de cuenta, y por las compras en internet se envían recibos por correo electrónico y no impresos. Todo está a la mano y se puede ocultar sin que la información trascienda.

Aunque la infidelidad financiera no es una de los principales causas de divorcio en Panamá –al menos no para las usuarias de Gleeden–, sí es una de las tendencias en el mundo; ocultar información relevante sobre las finanzas es más frecuente con el paso del tiempo, ya sea para tener aventuras o por mantener el control de la relación, lo que de cierta manera se logra a través del dinero.

Pero los expertos en finanzas, los terapeutas y los abogados especialistas en divorcio concuerdan: los motivos de la infidelidad financiera tienden a ubicarse en varias categorías básicas: adicción, venganza, presión social, valores diferentes y hasta ansiedad. “Si las parejas notan esto, es ideal que vayan a un experto en salud mental u otro especialista que pueda tratar el tema desde la raíz para evitar posibles conflictos en el futuro”, subraya Pérez.