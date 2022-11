Omar Alfanno, el embajador de los niños de Panamá

Omar Alfanno en el lanzamiento de la campaña de Unicef, “Primero, la primera infancia”.

El carismático compositor y cantante panameño Omar Alfanno se quitó el sombrero, y se colocó uno del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Luego cambió su camiseta por una de la organización.

Con ese simbólico acto se convirtió en un primer embajador nacional de los niños y de la primera infancia, en un “abuelo”, como él mismo mencionó, que contribuirá al desarrollo de los nietos.

Con sus letras y su música, el compositor y cantante quiere convertirse en ese “imán” que inspire a otros a garantizar los derechos de los niños.

“Hay muchas necesidades en los niños del mundo, sobre todo en los de Panamá. Hago el llamado a que se triplique el esfuerzo del gobierno y de la empresa privada por los niños”, dijo.

El trabajo del panameño no es nuevo, pero se fortalece con este nuevo rol. Alfanno tiene una fundación para que los niños se interesen en la cultura y en la música.

“Hay que estar en el campo, con la gente, para saber qué está pasando”, añadió el panameño. Las palabras del artista se dieron en el lanzamiento de la campaña “Primero la primera infancia”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la primera etapa de la vida.

Niños vulnerables

Datos de la División de Población, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2019), demuestran que el país tiene 1,4 millón de niños, que representan un 32% de la población total. El 9% (389.126) es menor de cinco años.

El Índice de Pobreza Multidimensional dice que el 32,8% de todos los niños y adolescentes conviven en situación de pobreza. La desigualdad es más notable en las comarcas Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá, donde la mayoría de los niños entre 0 y 17 años está privada de cinco, seis y hasta siete de diez aspectos clave de la vida de un niño para crecer y desarrollarse adecuadamente.

Unicef apuesta por el apoyo del gobierno, del sector privado, de los medios y de personalidades, pero especialmente de los padres, madres, cuidadores de niños para que practiquen la nutrición, el juego, la protección y el amor como elementos fundamentales del desarrollo infantil.

Johana Amaya Pinzón, oficial de desarrollo temprano de educación preescolar de Unicef Panamá, explicó que un levantamiento de información demostró que los niños no estaban accediendo a servicios de cuidados y estimulación: vacunación, servicios de salud, controles de crecimiento y desarrollo, etc.

Una de las problemáticas encontradas que llamó mucho la atención fue la “disciplina violenta o no positiva” que se da en el hogar y en espacios donde conviven los niños.

Esto llevó a la organización a plantearse diferentes situaciones, entre ellas, la formulación e implementación de la Ley 171, de primera infancia, que debe venir acompañada de procesos de comunicación y sensibilización. Es de allí de donde surge esta campaña integrada, que tiene diferentes componentes: comunicación para lograr cambios en el comportamiento social, recaudación de fondos y abogacía, entre otros, añadió Pinzón.

La campaña de comunicación generará mensajes clave que sensibilizan a familias (padres y madres) para que comprendan el desarrollo integral de la primera infancia. Y cuáles son esas prácticas que deben implementarse en los espacios en los que viven los niños.

Primera infancia

La campaña se lanza en el marco de la celebración del Día de la Primera Infancia, que es el 20 de noviembre próximo.

La etapa se extiende desde la gestación hasta los 8 años. Es la más importante en las personas, porque en ella se desarrollan a gran velocidad el cuerpo, el cerebro, la motricidad y el lenguaje, lo que sienta las bases de una vida plena, saludable y llena de oportunidades.

“Las interacciones de los niños con sus padres y cuidadores impactan su crecimiento y desarrollo para toda la vida”, dijo la colaboradora de Unicef.

“Panamá es un gran país, pero lamentablemente no todas las familias pueden garantizar a sus hijos el mejor comienzo en la vida. Hay acciones que a veces no realizan los padres por falta de información o porque consideran que no son importantes: cantarles, ver a los niños a los ojos, respetarlos, son herramientas poderosas al alcance de todos”, concluyó el cantante y compositor, que no solo es reconocido internacionalmente por las letras de canciones como “Conciencia”, de Gilberto Santa Rosa; “Te conozco bien”, de Marc Anthony; “El gran varón”, de Willie Colón, sino también por su altruismo en diferentes causas, entre ellas, la niñez.

“Hay acciones que a veces no realizan los padres, por falta de información o porque consideran que no son importantes ...” OMAR ALFANNO CANTANTE Y COMPOSITOR PANAMEÑO

En el lanzamiento de la campaña también estuvo presente la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, quien recordó el compromiso con la primera infancia.