Bezos:   'No hay que hacer grandes compras en el Black Friday'

Este año el Black Friday será el 25 de noviembre Pixabay

Este año el Black Friday será el 25 de noviembre. En vista de que muchas personas aprovechan la oportunidad para hacer compras a precios bajos, algunos expertos advierten sobre la importancia de comprar productos que realmente se necesiten.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, sorprendió cuando, en una entrevista, dijo: “No hay que hacer grandes compras en el Black Friday”. A pesar de ser el responsable de una de las tiendas online con más usuarios en el mundo, y en las que las ventas se incrementan en épocas como Black Friday y Navidad.

Bezos, una de las personas más ricas del mundo, nombró algunos artículos que aconseja no comprar, alertando sobre la recesión que se espera para 2023, derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. El empresario considera que es mejor que las empresas y los consumidores ahorren dinero.

Lo que no se debe comprar

Según Bezos, “es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental (...) la economía no se ve muy bien. Aún no estamos en una recesión, pero es probable que estemos muy pronto. Hay que eliminar dicho riesgo que ya está encima de la mesa”.

Añadió que: “Si está pensando en comprar un televisor con una gran pantalla, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo, o lo que sea (...). Recomiendo quedarse con ese dinero en efectivo, a ver qué pasa”.

Lo que llama la atención a los usuarios es que el consejo llega por parte del fundador de una compañía que se ha convertido en un gigante del comercio electrónico, y una de las que ofrece descuentos atractivos en la temporada. Sin embargo, Bezos apunta, especialmente, a no generar gastos innecesarios en estos días y aprovechar únicamente los descuentos para cosas que sí se requieran.

Recesión económica para 2023

Un estudio integral del Banco Mundial dice que se está avanzando hacia una recesión en el año 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

“Los bancos centrales del mundo han estado subiendo las tasas de interés este año con un grado de sincronización no visto en las últimas cinco décadas, una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrado el año próximo, de acuerdo con el informe”, se lee en el portal bancomundial.org.

La entidad advirtió que los aumentos de las tasas de interés y otras medidas de política, que se tienen previstas en la actualidad, no sean suficientes para reducir la inflación mundial a los niveles registrados antes de la pandemia. “Los inversionistas esperan que los bancos centrales aumenten las tasas de política monetaria mundiales hasta casi un 4% de aquí a 2023, una cifra que representa un aumento de más de 2 puntos porcentuales por sobre el promedio de 2021”.

Black Friday, cuando se vende más

El viernes negro nació en EE.UU. como respuesta del comercio al día de Acción de Gracias, que a pesar de ser en noviembre, desde su inicio “hay una conexión clarísima” entre esta jornada y las navidades, explicó el experto en consumo José L. Nueno, profesor del Departamento de Dirección Comercial del IESE Business School a El País.

Nueno expresó que el viernes negro cumple la función de predecir el gasto de la primera quincena de diciembre. Es una oportunidad única para que las empresas “señalicen al consumidor su capacidad de dar buen servicio en Navidad, y a su vez representa una parte creciente del gasto navideño”.

El experto, quien dirige la cátedra Intent HQ de cambios en el comportamiento del consumidor en el IESE, aseguró que, “con los datos en la mano, queda claro que en el Black Friday se vende mucho más que en las campañas de verano o de enero”.

El profesor detalló que la carrera de las empresas por ofrecer las mejores ofertas conlleva un riesgo: 'la canibalización'. Este fenómeno, explica Nueno, consiste en rebajar productos que podrían haberse vendido a precios más altos, por miedo a que nadie los compre: “Si no te canibalizas tú, te canibaliza otro”, afirmó.