'Magical Holiday' trae la magia navideña a Panamá

En la función interpretaron clásicos villancicos como 'All I Want for Christmas is You' y 'Jingle Bell Rock'. Pro Danza Panamá

El Teatro Nacional sintió el espíritu de la Navidad este fin de semana con el estreno de 'Magical Holiday', espectáculo donde la familia y la alegría que caracteriza a las últimas fiestas del año brillaron entre canciones.

El musical se basa en el guion de Juan Carlos Adames y la historia original de Ramón Varela, en el cual Clara, una niña de 10 años que ama la Navidad, se ilusiona por pasar la fecha junto a su papá, David; sin embargo, este tiene planes completamente distintos, pues se encuentra cegado por su trabajo y reuniones de negocio.

Al percibir esto, Clara le pide al hada de la Navidad que ella y su papá puedan pasar aquella fecha unidos, como una familia.

Ante la situación, el hada mágica responde al deseo de Clara enviándola junto a David, donde conocerán más de esta festividad y los acercará como padre e hija. Este dúo es interpretado por Leo e Isa Almengor.

Otras culturas, como la china y la judía, también demostraron cómo celebran las festividades de final de año. Pro Danza Panamá

Durante el musical, fueron acompañados por Any Tovar, Janelle Davidson, Lissette Condassín, Nicole Puga, Ángel Credidío, Carlos Javier Jaén y Maisa Pérez Condassín, otras de las grandes voces que protagonizaron la función, cantando clásicos navideños en inglés y español como 'All I want for Christmas is You', 'Jingle Bell Rock', 'Noche de paz' y 'Ven a mi casa esta Navidad'.

Navidad de todos

Con un espectáculo que pudieron disfrutar desde los adultos hasta los más chicos de la casa, también se vivió una mezcla de cultura y tradiciones.

Durante su viaje mágico, Clara y David presenciaron cómo personas de diferentes partes del mundo o de otras religiones celebran las fiestas de fin de año.

Para esto, en el espectáculo hubo una parte dedicada a estas culturas con ayuda del Ballet Folclórico Panamá Internacional dirigido por Ángel Jiménez, que representó la cultura panameña dentro del espectáculo, bailando al son de villancicos como 'Arbolito, arbolito' y 'Burrito sabanero', así como el grupo Danza Fayen que interpretó una danza de leones acompañada de tambores tradicionales del país asiático.

Por otro lado, canciones como 'Maoz Tzur-rock of ages Hanukkah', 'Happy Diwali' interpretadas por Abraham Benzadon, también formaron parte del repertorio en representación de la festividad judía Jánuca, también conocida como la Fiesta de las Luces, que en ocasiones coincide con Navidad.

Además de la multiculturalidad del espectáculo, los más pequeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de temas de películas de Disney como 'Let it Go' de Frozen y 'No se habla de Bruno' de Encanto, mientras que los adultos se deleitaron con canciones como 'I don't Need Anything but You' de la obra de Broadway de la década de 1970, 'Annie', canción que interpretaron en la conclusión de la historia Clara y David, cuando finalmente entendieron que debían estar más unidos que nunca en las últimas fiestas del año.

La obra de teatro cerró con diferentes números músicales como el tema 'We Wish You a Merry Christmas', donde todo el elenco se unió para la presentación final en la cual los intérpretes pudieron acercarse más al público y despedirse.

El musical fue organizado a beneficio de la Asociación Pro-Danza Panamá, una entidad sin fines de lucro que apoya, transmite y fomenta la cultura a través de todas las artes escénicas. Además, contó con la producción de Aida Orillac, Tita López y Janelle Davidson, esta última desempeñándose como la directora artística del proyecto.

La dirección coreográfica estuvo a cargo de Rigoberto Rodríguez, mientras que la música le correspondió a Dino Nugent, porque la obra contó con una orquesta presente.