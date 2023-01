Bingo Allison , primer sacerdote no binario

Bingo Allison se identifica como no binario

“Mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes y había mucha ignorancia y mucha otredad. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas”, aseguró Bingo Allison, quien se declaró no binario cuando todavía ejercía como vicario, rol que consiste en ser auxiliar del obispo, decidió permanecer con una identidad masculina hasta finalizar su preparación como sacerdote.

Hace siete años, Allison reconoció su identidad. Ahora es el primer sacerdote de género no binario en la Iglesia anglicana, corriente distinta a la católica y que predica desde Liverpool, Inglaterra. Tras una larga lucha, debió enfrentar a su familia y a los dirigentes religiosos para lograr ser aceptado en esta institución.

Las personas de género no binario son aquellas que no se identifican con los géneros tradicionales masculino y femenino, según publicó el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de Estados Unidos.

Bingo Allison recordó que, mientras leía Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia, tuvo una epifanía. “Fue una experiencia espiritual más profunda. Sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo”, contó en una entrevista para el medio Liverpool Echo.

El texto bíblico dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Su interpretación fue que el Antiguo Testamento hablaba “de la masculinidad y la feminidad” y no de hombres y mujeres. A partir de ese momento, la percepción de Bingo se trasformó.

Desde que asumió su rol como sacerdote, ha mantenido la idea de que “la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física”, expresó el religioso.

Bingo reconoció que hace muchos años todavía tenía pensamientos conservadores, pero conocer a la comunidad LGBTIQ+ le hizo reafirmarse en su identidad. Hoy continúa dando sermones en favor de la inclusión.

“La historia de la interpretación bíblica está plagada de opiniones de hombres ricos, blancos, heterosexuales, cisgénero, sin discapacidades, neurotípicos, que asumían que todos los que los leían pensaban como ellos. Los prejuicios que esto crea excluyen a cualquiera que no encaje con comprometerse plenamente con la Biblia”, dijo en un podcast de la BBC de Londres.

Agregó que “fue mucho más difícil de lo que pensé haber salido del closet para luego permanecer en el closet. Definitivamente, hubo muchas veces antes en las que cuestioné mi identidad, pero crecer en una forma más conservadora de cristianismo significaba que estaba mucho más allá de mi imaginación”.