Jazz y Bocas, un viaje de grandes descubrimientos Sandrine Lee

Son unos minutos pasadas las dos de la tarde y el sol pica en las calles de San Felipe. El lobby del hotel donde se hospedan Catherine Russell y Paul Kahn, su productor y esposo, nos esperan acompañados por Ariel Pérez Price. En común, tienen la intención de divulgar de todas formas posibles la historia de Luis Russell, el jazzista nacido en Bocas del Toro y que marcó un antes y un después en el desarrollo del jazz como el género que conocemos hoy.

No es la primera vez que Catherine visita nuestro país. La hija de Luis Russell lo hizo hace ya unos 15 años atrás, la primera vez que participó en el Panama Jazz Festival, invitada por su fundador Danilo Pérez.

“Es mi segunda vez aquí y ha sido sorprendente. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente y nos hemos quedado más tiempo en esta ocasión, fuimos a Bocas del Toro, y me hospedé en Carenero en esta ocasión y fue grandioso”, dice sin dudar.

Allí, visitó la vieja casa de madera donde su padre vivió en la niñez. La estructura, golpeada por el tiempo y la falta de mantenimiento luce muy deteriorada, pero se mantiene en pie. “Ha sido una experiencia muy profunda para mí. Fue muy profundo conocer dónde creció [Luis Russell]] y todo lo que él podía estar mirando cuando se levantaba en las mañanas… el mar e imaginar cómo soñaba sobre su futuro”.

Portada de la más reciente producción de Catherine Russell, 'Send for me'

Aunque Catherine desconoce la situación de la propiedad, espera que “de alguna manera pueda ser conservada para la historia”. La jazzista considera que si bien, no es necesario que llegue a ser un museo, sí pudiese convertirse en un centro donde la comunidad puede aprender música y se pueden realizar encuentros culturales, actividades que fortalezcan la herencia musical que tiene Bocas. “Hay unos grupos musicales muy buenos, comprometidos con lo que hacen, un espacio para que ellos puedan reunirse y crear sería fabuloso”, aseguró.

Además de Carenero, Catherine visitó Isla Colón donde sonriente se tomó una foto ante el mural que sobre su padre se pintó en los exteriores del gimnasio de la comunidad. “Estuve muy feliz de verlo en persona. Lo había visto ya a través de la pantalla de la computadora, pero verlo completo, mirar cuan grande es, lo colorido y todos los detalles que tiene fue genial. Está muy hermoso”.

La iniciativa, desarrollada por Pérez Price, 'The Bocas Breeze' y la Fundación Cultivando Futuros Bocas del Toro es una de varias que pretende, además de empoderar a la comunidad, creando cohesión alrededor de la cultura, la historia y el arte, destacar el legado del jazzista como pionero e innovador del género. Labor que Catherine ha hecho también desde otros frentes.

“Cada álbum que hemos hecho, y ya son ocho, está dedicado a mis padres, siempre está dedicado a mi padre y en cada álbum incluimos algo ya sea que él escribió, co-escribió o grabó”, detalla.

Russell durante el concierto que ofreció en el Panama Jazz Festival Gerardo Pesantez| PJF

Recientemente se dio el hallazgo de la partitura de la canción 'Bocas del Toro', un calipso que el bocatoreño co-escribió y la pieza será incluida en una próxima producción. El tema fue interpretado por Russell acompañada, en dos ocasiones por el Luis Russell Collective, un ensamble conformado por músicos de la Fundación Danilo Pérez y una con la propia banda de Catherine durante la edición de este año del festival. Una de ellas, ante unas 30 mil personas la noche del cierre.

Russell abrió el programa de la noche del viernes 20 de enero, en la cual interpretó algunos temas de sus anteriores producciones y algunas de su más reciente producción Send for Me, lanzada en 2022. El CD, con carátula de cartón, luce además de fotografías de la cantante ambientadas en las primeras décadas del siglo XX, leyendo algunas cartas, tiene imágenes de sobres aéreos con estampillas de Panamá selladas en Bocas del Toro.

Y de forma más reciente, está la producción de Luis Russell At the Swing Cats Ball, Newly Discovered Recordings From The Closet, un álbum fechado en 2023, con 20 temas, grabaciones recién descubiertas en los archivos familiares que Catherine Russell heredó.

“Estas son grabaciones que él no tenía la intención de presentar comercialmente pero que estaban en un armario, mi madre las había mantenido allí por todos estos años después de que el murió, y cuando estábamos revisando todo esto, descubrimos estas grabaciones que él tenía para saber cómo sonaba la banda”, explica la intérprete. Incluye temas con Louis Armstrong y su Orquesta, la Orquesta Luis Russell, y Louis Armstrong y Orquesta con la voz de Sonny Woods, y reconocidos músicos de la época. Un material exclusivo, producido por Paul Kahn.

Ariel Pérez Price, Paul Kahn y Catherine Russell en Panamá Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Seguimos descubriendo”, dice Catherine. Incluso los días que ha permanecido en Panamá, además de disfrutar del sol y de temperaturas más amigables, la vocalista ha continuado con más descubimientos y a través de Pérez Price, conoció a dos de sus primos.

Pérez Price ha estado inmerso en investigaciones sobre Russell, que dieron como resultado la novela Pionero, mientras que Kahn se ha dedicado a escribir uan biografía con todo rigor académico. “El trabajo que está haciendo Paul es increíble por tener acceso al archivo de Catherine y eso, en combinación con la nueva información que surgió durante mi proceso de investigación sobre la familia de Luis, sus hermanas en Estados Unidos, el lugar dónde estudió su madre, concluirán con un documento muy completo y oficial sobre la vida y trayectoria de Luis Russell”.

“La investigación está casi terminada y resultará en un libro que se va a llamar The call of the freaks, nombre de una de sus composiciones, la más conocida. Como Catherine heredó este sorprendente archivo con fotos películas caseras, correspondencia, contratos… es tan completo… “, cuenta Kahn fascinado. “Estoy básicamente contando su historia usando como base esos archivos familiares, pero también he estudiado la historia del jazz, tengo una maestría, está presentada en dos perspectivas, desde los archivos familiares y desde lo que un historiador puede utilizar como fuentes documentales”, destaca Kahn.

Y en el proceso, el contacto con Pérez Price ha resultado de mucho provecho. “Ariel contactó a Catherine, en 2018, yo ya lo conocía por su primer libro, estaba al tanto de su trabajo y hemos establecido una gran amistad y colaboración. El viajó a Nueva York y hemos estado compartiendo información, leyó mi tesis de maestría sobre Luis Russell y me envió muy alentadores comentarios, pero también me informó sobre un montón de cosas de las que no estaba al tanto. Para mí, el trabajo que ha hecho es increíble, especialmente porque él es panameño y bocatoreño. Lo que ha hecho es darse a la tarea de descubrir quién es culturalmente. Toda esta investigación nos ha inspirado”, sostiene.

Catherine Russell y Paul Kahn visitan la antiguacasa donde vivió Luis Russell en Carenero. Cedida

Catherine, por su parte, continúa aprendiendo y descubriendo; identificando fotografías visitando lugares. “Estoy aprendiendo sobre sobre la historia de Colón. He escuchado sobre Colón toda mi vida, pero ahora es que tengo algo de información sobre qué ocurrió allí y por qué mi padre fue allá, así que, estoy completando las piezas por mí misma. Es muy emocionante”, afirma.

Es tiempo de regresar a casa, el viaje está pautado para el día siguiente (viernes 27). “Desafortunadamente me voy mañana”, dice la cantante anticipándose al cambio de temperaturas “pero espero regresar más adelante este año. Hemos estado trabajando en eso, quiero ir a Colón… no conocía sobre el viaje en barco, por qué estas ciudades estaban conectadas, así que he aprendido mucho, sobre la gente viajando en barcos y trenes, y los caminos por dónde llegó la música”.

La historia, poco a poco se ha completado, ya faltan pocas piezas por ubicar. Y esto no solo llenará los vacíos que Catherine pudo haber tenido sobre sus raíces. “Toda esta información no está incluida en la historia del jazz, en los libros. Hay un gran hoyo en cuanto a la información que aparece. Esta información no está en los libros. Y la gente podrá acceder a ella y se verá, como dice Danilo [Pérez], que 'no puedes contar la historia del jazz, sin Panamá'. Ese es el punto”, confirma. “Estamos aquí para asegurarnos de que su historia sea propiamente contada y que la gente la conozca”, confirma.

El Panama Jazz Festival

Sobre su segunda participación en el festival, comenta Catherine es que “como estoy 15 años más vieja, mis ojos están más abiertos para observar el trabajo que Danilo y Patricia han hecho. Me han encantado los componentes educativos porque todo el día puedes, de forma gratuita, tomar clases, escuchar a profesionales, hacer presentaciones y tocar instrumentos. El festival está realmente bien organizado, no sé si eso es diferente, porque estaba organizado la primera vez que vine”, considera. Lo que realmente le ha impresionado a la jazzista es la forma como el festival ha crecido. “No sé cómo han hecho, pero estoy muy complacida de que ha crecido mucho desde la primera vez que vine. La primera vez tocamos en Plaza Catedral para 10 mil personas, la semana pasada tocamos para 30 mil personas”. Me encantó. Me gustan todos los festivales pero en particular este, he aprendido mucho, me gustó conocer nuevos músicos, conocer personas, trabajar con estudiantes fue grandioso”.

Y sobre el Luis Russell Collective dice sin pensarlo, “los amo y me encanta que hayan acogido su música, que disfruten interpretándola, cada vez que los escucho son un grupo más conciso y espero poder seguir trabajando con ellos. Fue muy divertido, Luis Carlos (el director) es muy bella persona y así todos los demás. Con suerte podremos compartir más repertorio que podremos interpretar juntos, así lo haremos”, concluye.

Herencia y relevo

Catherine Russell

Neoyorkina de nacimiento, por herencia pertenece a la realeza musical. Hija del panameño Luis Russell, pianista, compositor, director de orquesta y por muchos años, director musical de Louis Armstrong y de Carline Ray, vocalista, guitarrista y bajista conocida pro sus interpretaciones con International Sweethearts of Rithm. Mary Lou Williams y Sy Oliver, no es de extrañar que su carrera musical iniciara tempranamente. Se graduó con honores del American Academy of Dramatic Arts, grabó con artistas de la talla de Carrie Smith, Steely Dan, David Bowie Cyndi Lauper y Paul Simon, entre otros, llegando a participar en unos 200 álbumes.

Debutó como solista en 2006 y a la fecha ha completado ocho producciones, todas ellas dedicadas a sus padres e incluyendo alguno de los reconocidos trabajos de su padre Luis Armstrong. Sus álbumes han logrado el reconocimiento de la crítica, así como de los fanáticos del jazz. HA sido nominada dos veces al Grammy por mejor álbum de jazz vocal por sus producciones Harlem on my mind (2016) y Alone Together (2019). En 2012 recibió un premio Grammy como artista presentada en el álbum de la banda sonora de la serie de HBO 'Broadwalk Empire'.

Russell ha realizado presentaciones en cuatro continentes participando en una diversidad de festivales y conciertos. Su repertorio incluye gemas musicales desde 1920 al presente.