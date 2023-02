Rompiendo estereotipos, vaciando la categoría

Esta exposición demuestra la diversidad del arte femenino en Panamá y el resto de América Central. Larish Julio | La Estrella de Panamá

De acuerdo con la definición brindada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término 'categoría' hace referencia a las clases establecidas para una actividad, la condición social de una persona respecto a las demás; o la calidad o importancia de alguien o algo.

En el contexto artístico, las categorías han servido para clasificar de una manera específica las diferentes expresiones de los exponentes del arte a través del tiempo. Sin embargo, 'Vaciar la categoría' es una exposición que pide a sus espectadores abrir sus mentes y expandir los límites de lo que conocen como arte femenino, sirviendo como antítesis de los estereotipos alrededor de las piezas creadas por mujeres.

Con la curaduría de Maya Juracán, quien también es activista y forma parte del colectivo de arte femenino La Revuelta, artistas de diferentes nacionalidades y orígenes socioculturales definen el arte hecho por mujeres a su manera, dejando de lado los clichés impuestos por la historia del arte tradicional.

El trabajo que inició solo con la coalición Panama Fem Art, poco a poco unió a otros colectivos centroamericanos de mujeres artistas como Casa Ma, de Costa Rica y La Revuelta, de Guatemala. Estos fueron los encargados de escoger a las artistas que participarían en la exposición.

Para esta exposición las artistas se escogieron entre sí mismas y sus colectivos de arte. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Esta exhibición forma parte del primer ciclo expositivo del Museo de Arte Contemporáneo, que fue inaugurado el pasado 2 de febrero y finalizará el 7 de mayo de este mismo año.

Narrativas invisibles

En 'Vaciar la categoría' no existe una temática en específico, lo que permitió a las artistas dar rienda suelta a su creatividad al momento de trabajar en las obras que serían presentadas.

El público tendrá la oportunidad de ver visiones que conectan con las raíces de las artistas hasta reclamos sociales al sistema en una misma exhibición.

'Vaciar la categoría' estará disponible en el MAC hasta el 7 de mayo. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Esto no solo demuestra que es imposible encerrar en una sola caja a las mujeres artistas de Panamá y el resto de Centroamérica, como bien menciona Maya Juracán en su texto curatorial: “Las mujeres artistas somos diversas y autónomas”.

Y esto no solo se demuestra en las temáticas que se verán a lo largo del recorrido por la exhibición, también en los medios utilizados por las artistas para materializar sus ideas y visiones, que van desde el performance y el collage hasta experiencias inmersivas y el arte-acción.

Un gran ejemplo de la orientación que tienen parte de las obras en 'Vaciar la categoría' son las piezas presentadas por la artista Giana de Dier, quien con collages intenta reimaginar a las mujeres afroantillanas en su obra 'Particularidades de una tierra prometida', que aborda las posibles realidades de aquellas que llegaron al istmo para trabajar en la construcción del Canal de Panamá.

“Hay un hueco en la representación de la mujer negra durante la época de la construcción del Canal, se habla muy poco de ella, pero hay mucha más información y documentación de la mujer blanca”, señala la artista a La Estrella de Panamá.

Tanto artistas 'senior' como emergentes tienen la oportunidad de participar en esta exposición. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Muchas de estas mujeres no contaban con registros personales o una nacionalidad, eran prácticamente invisibles legalmente. De hecho, en uno de sus montajes se puede leer la frase: “Mi primer grito en esta fue protestar por la injusticia. Cinco lustros sin ciudadanía, cinco lustros sin ciudadanía”, aludiendo a la falta de derechos humanos y constitucionales de los que eran víctimas las mujeres afrodescendientes extranjeras de la época.

“La obra trata de llenar huecos de las experiencias que ellas pudieron haber vivido en Panamá, en la época de la construcción del Canal. De cierta manera, también interpreta las vivencias que tuvieron estando aquí en la zona canalera, que sabemos que era un área racista, al igual que sus experiencias en la ciudad de Panamá y cómo todo eso me afecta a mí ahora en el presente como mujer negra”, explicó De Dier a este medio.

'Particularidades de una tierra prometida' son cinco collages de técnica mixta sobre madera, combinando diferentes tipos de materiales que incluyen relatos familiares, documentos legales de archivos, extractos de artículos racistas, fotos, entre otros elementos que complementaron el panorama creado por Diana en sus montajes.

La guatemalteca Marily Boror Bor también parece ir por la misma línea temática que De Dier con su obra 'Arqueología de un paisaje', la cual a su vez forma parte de su serie 'Rituales sepultados'. En estas esculturas podremos ver hilos de colores que parecen ir saliendo del cemento y forman un canal, que sirve como metáfora para representar la resiliencia del pueblo natal.

Homenaje a la mujer

Dentro de 'Vaciar la categoría' también se demostró que el arte femenino no solo expone problemáticas de género o visiones feministas, este también puede servir para rendir homenaje a otras mujeres. 'Guardiana del agua' de Laura Fong Prosper sumerge al público en una experiencia audiovisual basada en el feminismo hídrico y las ideas de una de sus más grandes expositoras, Berta Cáceres.

“Es una interpretación muy personal de un discurso que Berta dio en el 2015 cuando ganó el Premio Medioambiental Goldman. Entonces básicamente yo me estoy inspirando en el texto de ese discurso para crear contenido visual donde hay mucha agua, fluidos corporales y texto”, señaló Laura Fong a este diario.

Berta Cáceres fue asesinada un año después de recibir este reconocimiento, sin embargo sus acciones y palabras calaron en la artista, quien dentro de 'Guardiana del Agua' expresa narrativas que se alejan del colonialismo mientras rinde honor a la Madre Tierra y a sus cuerpos hídricos.

“El hidro-feminismo no es que sea una corriente rígida y estática del movimiento, básicamente es cuidar los recursos naturales, que es con lo que he querido exponer en esta obra, y por lo que peleaba Berta. Los recursos hídricos, es lo que llamamos la sangre de la Tierra, entonces 'Guardianas del Agua' es una visión más macro de los fluidos corporales y que somos parte de uno mayor que es el fluido de la tierra”, destacó Fong en su conversación con La Estrella de Panamá.

De esta misma manera, Regina José Galindo celebra la vida en su obra 'Jardín de Flores'. Este es un performance en el cual una mujer por semana representará una flor dentro del museo, con el fin de hacer una oda a las mujeres que pertenecen al colectivo LGBTQI+, especialmente a las mujeres transgénero de Centroamérica, quienes protagonizan la pieza.

La artista guatemalteca también reflexiona acerca de la violencia,la invisibilización y la discriminación que viven día a día estas mujeres pero a la vez resalta la resiliencia y la sororidad de las que todavía se encuentran entre nosotros.

Pasado y futuro

“Estamos en el ocaso de una era de la vida, tanto ambiental como políticamente. Estos cambios políticos y económicos significan que estamos viviendo actualmente un final y se habla mucho del final del capitalismo y el final de una era, pues estamos enfrentando pospandemias y estamos empezando a darnos cuenta finalmente de los cambios que realmente están y hay mucha incertidumbre de lo que viene”, fueron las palabras de Ela Spalding, al explicar 'Ocaso'.

Se trata de una obra que imita la hora de dormir de un niño; en esta instalación los presentes podrán acostarse o sentarse en hamacas mientras se leen cuentos a sí mismos mientras escuchan sonidos de arrullo en un espacio con luz atenuada.

Los cuentos seleccionados para esta instalación comprenden poemas de Kity Peña, cuentos de Cebaldo Inawinapi y uno escrito por Ela; estos tienen temáticas sobre la naturaleza, el pasado y el futuro.

En las historias se integran las cosmovisiones de diferentes pueblos originarios así como la relación entre los seres humanos y el mundo natural.

Según la artista, los cuentos también hablan de los ciclos de la vida y las circunstancias en las que se vive actualmente mientras que su única reflexión es descansar.

'Ocaso' es producto de investigaciones junto a varios científicos y la propia necesidad de la artista de dormir a sus hijos de manera efectiva. Esta instalación se ha presentado anteriormente en La Habana, Cuba; Berlín, Alemania y ahora será el turno de Panamá en 'Vaciar la Categoría'.

“La instalación es un espacio para descansar y reflexionar sobre estos cambios que estamos viviendo, hacer una pausa en esta sociedad donde casi no nos permitimos parar porque estamos siempre con nuestros aparatos [electrónicos], entonces ofrecer esa posibilidad de simplemente dormir. Si la gente viene y se duerme en la hamaca, yo estoy muy contenta, porque el audio se presta para eso pero la invitación es a que las personas vengan, lean los cuentos en voz alta y que disfruten un momento”, comentó Spalding.

Otra artista que nos transporta al mundo de los sueños es Nohely Villarevia, con 'Madre de misericordia'; la artista no solo debuta internacionalmente, también recuerda la imagen de su madre contándole cuentos de pequeña. Villarevia presenta un conjunto de esculturas hechas de arcilla y telas que representan aquello que aún puede recordar de las historias de su madre.

“Estas piezas son como un como un susurro a mí misma para que pueda que no me olvide de que pues también fui construida en partes por esas historias por todo lo que me rodeó y cómo crecí”, dijo a este medio.

En 'Vaciar la categoría', obras como 'Geos.Minas', de las artistas Carolina Figueiredo, Fany McGhan y Ana Delia Gudiño; 'La mujer sexy en la playa' de María Raquel Cochez; 'Venas abiertas' de Rachelle Mozman; 'Kojkemon Ri Qutzijoxiik' de Ernestina Tecú y otras que forman parte de la exhibición abren nuevas puertas a lo que es el arte femenino. Sin embargo, es la artista Momo Magallón quien explora una perspectiva desde el lente queer.

Con '¿Dónde estamos? ¡Porque sí estamos!' La artista explora la realidad del colectivo LGBTIQ+ en Panamá mediante una serie de retratos y conversaciones en donde personas de todas las edades e identidades sexuales cuentan su versión de los hechos.

Magallón da una ventana para que los retratados puedan contar su experiencia como personas queer en el país dentro o fuera del closet.

“La representación que nosotros [las personas LGBTQI+] tenemos tanto en las redes sociales como en la televisión y en las películas es muy escasa. Aquí en Panamá todavía sigue siendo el tema de “los 'gays'”, no sólo muy tabú, sino que también sigue un espacio dominado por los hombres. Quería crear como un espacio en donde nos pudiésemos ver reflejadas”.

Para esto la artista realizó una encuesta en sus propias redes sociales para escoger a quienes retrataría, en la cual más de 100 personas participaron.

Al tener a las personas escogidas procedió a hacer entrevistas que también podremos escuchar en la exhibición. El resultado son seis lienzos que dan luz a la diversidad de géneros y sexualidades en Panamá.

“Hay personas que piensan que ser queer es como un antes y un después y eso no es así, no solo somos las mismas personas, pero también puede ser cualquier persona, puede ser tu mamá o tu hermana y ellas no lo saben”, concluyó Momo.