Elena Isabel 1ª, la soberana de San Felipe

En plena Avenida A, la comparsa de Elena Isabel 1ª. Contagia a los transeúntes al ritmo de Carnaval en la Central. Cedida

Estamos en febrero y la estación seca se ha hecho sentir. Son la cuatro de la tarde y un grupo de personas de diversas edades se acercan al punto de reunión de donde partirá un recorrido por el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. No se trata de una gira turística, no se visitan iglesias ni monumentos ni sitios relacionados con eventos que marcaron el devenir del país. Más bien, las historias son personales y eso no significa que sean menos valiosas. En parte es este uno de los propósitos del recorrido, guiado por una mujer del barrio que arranca por confesar que quiere ser reina.

“Casco Queen” es una obra de teatro itinerante presentada por Malamaña Teatro, fundado y dirigido por Maritza Vernaza quien lleva el peso actoral. Ella personifica a Elena Isabel Primera, sí. Primera como todas las reinas panameñas. Difícilmente encontrará una segunda. Y es que, ya se acercan los carnavales, uno de los eventos que, según los dichos, más se toma en serio el panameño.

“Invité a Arturo Wong a que se sumara como autor y director a una propuesta donde inicialmente hubiese un personaje que fuese una mujer del barrio, en formato itinerante en el Casco Antiguo. Acordamos que ese sería el punto de partida de la historia que luego Arturo escribió”. Cuenta Vernaza.

La trama de “Casco Queen”, originalmente estaba orientada a contar historias del barrio. Cedida

“Ya habíamos trabajado juntos en otros proyectos anteriormente, (“Mujeral 1”, “Mujeral 2”, “Las Internautas”) con características que también se alejaban de lo convencional y fue ella quien me abordó con la idea de hacer algo parecido a lo que ella estaba haciendo con 'Mosquitown'. Es curioso porque hace unos años había tenido dos propuestas por otras personas, de hacer algo parecido, me refiero en un formato teatral callejero, pero no había quedado en nada. Por eso desde un principio cuando Mary me presentó la idea me entusiasmé de inmediato”, asegura Wong.

Empezó entonces el trabajo, estableciendo entrevistas con antiguos y actuales moradores del barrio de San Felipe, luego, la concepción del libreto y el montaje, trabajo que tomaría al menos unos tres meses y medio y que se fue dando de forma simultánea. “Yo escribía, probaba escenas, seguía entrevistando, me iba al Casco y me caminaba los sitios posibles donde me imaginaba las escenas. Y cuando ya estaba seguro de tener algo consolidado se lo pasaba a Maritza, ella me daba su opinión, entonces, la reescribía”, explica Wong.

Algunas escenas debieron eliminarse por considerarse no realizables por cuestiones de logística. Otras tenían la suficiente fuerza para convertirse en una propuesta por sí sola. Y así, el recorrido fue tomando forma. “Lo del reinado surgió a partir de una historia que me contó una señora que decía que antes se hacían comparsas entre los barrios y cada residente se preparaba y apoyaba a su reina. Entonces me pareció que tenía la suficiente fuerza para que fuera el hilo conductor de la trama. Algunos afirman que los carnavales es la fiesta nacional de este país”, sopesa.

Actrices: Maritza Vernaza, Rosa García y Katia Semakaritt. Cedida

“La creación del personaje fue inspirada por la música de diferentes épocas que formaron parte de mi vida, a las vivencias del barrio, a los recuerdos que tiene uno de niña y de adolescente, sobre la vida o el estilo de vida en el barrio”, detalla Vernaza, quien asegura que no está basado en una persona en particular. “Pienso que una lleva un legado de muchas mujeres y muchos tipos de mujeres que las observa, que son parte de la familia o aquellas de las que recibe influencia”, afirma.

Y cuando Elena Isabel 1ª aparece en escena, realmente se hace notar. Un jump suit ceñido al cuerpo con estampado de leopardo dibuja su figura. Su cabello afro es adornado con un tocado de flores dorado y rojo. Una banda con su nombre en dorado la identifica. No tiene que tirar besitos para convencernos de que es una reina.

“De Elena Isabel me gusta que, es una persona muy solidaria, fuerte, resistente. Ella es líder de una resistencia. Tiene una visión y se siente comprometida con llevar a cabo esa misión que es revalorizar y comunicar a otros el valor del barrio al cual ella pertenece. Hacer que otros conozcan sus vivencias y lo que representa en la vida de las personas que la rodean a ella, sus vecinos”, comenta la actriz. Elena Isabel conoce bien el barrio. Allí nació y creció. Ha visto muchas cosas ocurrir. Cosas que tal vez para algunos sectores de la sociedad no sean relevantes, pero que han marcado la vida de las personas que allí viven.

La obra de teatro itinerante se presenta del 4 a 26 de febrero. Sábados y domingos.

La trama de “Casco Queen”, originalmente orientada a contar historias del barrio, fue mutando a un tema más profundo: la gentrificación. “Confieso que es un tema que me mueve mucho. De alguna manera, en muchas de mis obras, así sea desde la periferia, toco ese tema. En 'Implicados' (Premio Miró 2016), por ejemplo, los personajes están encerrados en un apartamento en el Casco que está a punto de ser 'gentrificado'. Y me di cuenta a medida que iba entrevistando a las personas, que no podía contar relatos acerca de San Felipe sin que eso estuviera presente, porque el Casco Viejo es eso. Pretender negarlo sería un intento más (de los tantos que hay) de contar nuestras historias, siempre de forma endulzada”, sostiene.

Los ayudantes de Elena Isabel reciben al público, la tarde de verano ofrece ese ambiente de relajación y de fiesta. El barrio bulle de actividad. Paseos familiares se mezclan con grupos de turistas. El calor invita a vestir ligero, aun así, nos encontramos con hombres ensacados y damas con sus mejores galas. En una tarde se celebran, en San Felipe, tres bodas casi simultáneamente. El recorrido arranca en la Plaza de Francia. Allí el séquito que acompaña a Elena Isabel, con acompañamiento de murga canta “Viene la comparsa más caliente/ con su majestad Elena Isabel/ sal a tu balcón con to'a tu gente/ grita, salta y brinca pa' gozá”.

Elena Isabel cuenta algunas anécdotas de su vida; algunas felices, otras tristes. Todas, relacionadas con lugares del barrio: las tardes de patinaje en la Plaza de Francia, los lugares favoritos para pasar con el novio, esas delicias que comían casi amaneciendo después de un largo 'naitafón' (night of fun) en alguno de los patios de los viejos caserones. También relata las consecuencias del poco mantenimiento a aquellos inmuebles y de cómo sus vecinos y amigos poco a poco se han ido.

“Casco Queen” es una obra de teatro itinerante presentada por Malamaña Teatro, fundado y dirigido por Maritza Vernaza quien lleva el peso actoral. Cedida

En plena Avenida A, la comparsa de Elena Isabel 1ª contagia a los transeúntes al ritmo de Carnaval en la Central, letra que llega a la memoria de todos, sin la mayor dificultad. Los turistas toman fotos de la reina y su séquito. Una novia rumbo a la iglesia saluda a la comparsa. “Tengan cuidado, fíjense si hay alguien sospechoso por allí”, dice. Y “cuidado con la policía, porque debido a la falta de presupuesto no nos alcanzó para el permiso en la Junta Comunal”. Finalmente, esto del reinado es un poco extraño. Ya en el barrio dejaron de hacerse hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de Elena Isabel? ¿Son estos relatos realidad o ficción?

“Si el periodismo hoy en día está cada vez más cerca de la literatura y la realidad ya está manipulada por quien cuenta la historia, ¿Qué garantías tenemos de la realidad? Ya la realidad misma está intervenida por la ficción desde el inicio y ni hablar de lo que hace el filtro de la memoria y los años. Ese es el territorio que a mí me interesa: la ficción. La cual puede ser más verosímil, más interesante y hasta más poderosa que la realidad misma”, sugiere Wong.

El director no tiene la menor intención de vender el recorrido como una clase de historia. “Me doy por servido cuando después de las funciones la gente se me acerca para decirme que ellos patinaron una vez en Las Bóvedas o que de alguna manera conectan con un recuerdo de su infancia o adolescencia, a fin de cuentas, quién no ha cortejado bajo la luz de la luna en una plaza cualquiera. Aunque creo que cada vez menos. Pero, aun así, está bueno que eso se cuente, así sea desde un personaje ficticio”.

Vernaza destaca que la respuesta del público ha sido formidable. “Hay una facilidad para meterse en el juego que la propuesta de “Casco Queen” les ofrece. Al final del tour, en un espacio para conversar con el público, hay una necesidad de estos por compartir sus anécdotas con respecto a los espacios o algunas historias similares. La obra genera o estimula los recuerdos, que es igual de saludable, independientemente de la edad que tengamos. Probablemente, no todos nacimos ni crecimos ni vivimos en San Felipe, pero sí estamos vinculados a un territorio, un barrio que nos vio crecer y del cual muy probablemente salimos, pero que alberga nuestros recuerdos, las historias, felicidades, frustraciones, y también recuerdos de personas importantes en nuestras vidas”.

Más allá de una moraleja, que no es la intención de una puesta en escena teatral, sí hay un propósito. “Yo concibo el teatro y el arte en general, como un medio que provoque cosas en quien lo consume. Ya sea desde preguntas, filosofías, emociones, ganas, o proyectos que a su vez generen otras reacciones”, establece Wong. “Casco Queen es una alternativa teatral en una ciudad urgida de este tipo de actividades. Nos interesa contar un relato de manera entretenida, dentro de un sector que no es solamente una zona de bares y restaurantes, sino que también tiene mucha historia y mucha cultura. Y que allí vivieron y siguen viviendo personas que están siendo olvidadas en muchos aspectos y que podrían ofrecerle un interés social y colectivo, más allá del económico”, concluye.